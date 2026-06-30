જનરલ ધીરજ સેઠે નવા ચીફ ઑફ આર્મી સ્ટાફ તરીકેની જવાબદારી સંભાળી
જનરલ સેઠે એવા સમયે આર્મી ચીફનું પદ સંભાળ્યું છે જ્યારે વૈશ્વિક ભૂ-વ્યૂહાત્મક પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે
By PTI
Published : June 30, 2026 at 4:33 PM IST
નવી દિલ્હી: વરિષ્ઠ સેના અધિકારી જનરલ ધીરજ સેઠે મંગળવારે નવા આર્મી ચીફ ઓફ ધ આર્મી સ્ટાફ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. તેમના નામે પશ્ચિમી મોરચા પર બે ઑપરેશનલ કમાન્ડનું નેતૃત્વ કરવાની વિશિષ્ટ ઉપલબ્ધિ નોંધાયેલી છે.
જનરલ સેઠે 13 લાખ સૌનિકો વાળી સેનાની કમાન એવા સમયે સંભાળી છે જ્યારે તે સરહદો પર પડકારોનો સામનો કરી રહી છે અને આત્મનિર્ભર અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર બનવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
જનરલ સેઠે જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીનું સ્થાન લીધું છે, જેઓ સશસ્ત્ર દળોમાં 40 વર્ષથી વધુની પ્રતિષ્ઠિત કારકિર્દી પછી મંગળવારે સેવાનિવૃત્ત થયા. જનરલ સેઠે નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી (NDA), ખડકવાસલાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. તેમને ડિસેમ્બર 1986 માં આર્મર્ડ કોર્પ્સમાં કમિશન આપવામાં આવ્યું હતું. 31મા ચીફ ઓફ ધ આર્મી સ્ટાફ (COAS) બનતા પહેલા, તેમણે આર્મી સ્ટાફના વાઇસ ચીફ તરીકે સેવા આપી હતી.
જનરલ સેઠે એવા સમયે આર્મી સ્ટાફના ચીફનું પદ સંભાળ્યું છે જ્યારે વૈશ્વિક ભૂ-વ્યૂહાત્મક લેન્ડસ્કેપ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે. ટેકનોલોજીમાં પ્રગતિ અને આધુનિક યુદ્ધના બદલાતા સ્વભાવને કારણે, સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં પડકારો વધુ ગંભીર બની રહ્યા છે.
રક્ષા મંત્રાલયે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, આર્મી કમાન્ડરના પદ પર બઢતી મળ્યા પછી, તેમણે સાઉથ વેસ્ટર્ન કમાન્ડ (જયપુર સ્થિત) અને સાઉથર્ન કમાન્ડના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ તરીકે સેવા આપી હતી, જેના કારણે તેમને વેસ્ટર્ન ફ્રન્ટ પર બે ઑપરેશનલ કમાન્ડનું નેતૃત્વ કરવાનું દુર્લભ ગૌરવ પ્રાપ્ત છે.
લગભગ ચાર દાયકા સુધી ચાલેલી તેમની લશ્કરી કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે ઓપરેશનલ, વ્યૂહાત્મક, યોગ્યતા વિકાસ અને સંસ્થાકીય ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક અનુભવ મેળવ્યો, જેણે ભારતીય સેનાની લડાઇ ક્ષમતા અને લાંબા ગાળાના પરિવર્તનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું.
આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં વ્યૂહાત્મક આયોજન અને યોગ્યતા વિકાસ જેવા મુખ્ય વિભાગોમાં મુખ્ય હોદ્દા સંભાળીને, તેમણે સેનાના આધુનિકીકરણની દિશા, યોગ્યતા વિકાસ માટેનું માળખું અને સેનાના માળખાને લગતી લાંબા ગાળાની પહેલોને આકાર આપ્યો.
1 એપ્રિલના રોજ વાઇસ ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ તરીકે નિમણૂક પહેલાં, તેમણે પુણે સ્થિત સધર્ન કમાન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, આ ચુનંદા કમાન્ડે ગયા વર્ષે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ઉચ્ચ સ્તરની ઓપરેશનલ તૈયારી જાળવી રાખી હતી. લગભગ ચાર દાયકાની તેમની કારકિર્દીમાં, તેમણે વિવિધ ભૂપ્રદેશો અને સંઘર્ષની પરિસ્થિતિઓમાં વ્યાપક ઓપરેશનલ અનુભવ મેળવ્યો છે, જેમાં ઉગ્રવાદ-વિરોધી અનુભવ પણ શામેલ છે.
અધિકારીએ વિવિધ ઓપરેશનલ વાતાવરણમાં તમામ સ્તરે કમાન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમના કમાન્ડ સોંપણીઓમાં રણ પ્રદેશમાં આર્મર્ડ રેજિમેન્ટ, પશ્ચિમી મોરચા પર આર્મર્ડ બ્રિગેડ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદ વિરોધી દળનું કમાન્ડિંગ શામેલ છે.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ તરીકે, તેમણે સુદર્શન ચક્ર કોર્પ્સનું કમાન્ડ કર્યું, જે સેનાના મુખ્ય સ્ટ્રાઈક ફોર્મેશનમાંનું એક છે. ત્યારબાદ તેમણે દિલ્હી ક્ષેત્રના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે સેવા આપી, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ અને ઔપચારિક જવાબદારીઓ સંભાળી.
તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્ટાફ અને વ્યૂહાત્મક હોદ્દાઓ પણ સંભાળ્યા છે, જેનો ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ, સુરક્ષા દળ વ્યવસ્થાપન અને ક્ષમતા વિકાસ પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડ્યો છે. રક્ષા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, નવી ટેકનોલોજી અને ભવિષ્યના યુદ્ધભૂમિની જરૂરિયાતો સાથે ઓપરેશનલ જરૂરિયાતોને સંરેખિત કરવામાં જનરલ સેઠનું યોગદાન મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. એક કુશળ લશ્કરી વ્યાવસાયિક તરીકે, જનરલ સેઠે તેમના વ્યાવસાયિક લશ્કરી શિક્ષણમાં સતત ઉત્કૃષ્ટતા પ્રાપ્ત કરી અને તાલીમ અભ્યાસક્રમોમાં ટોચના સ્થાનો મેળવ્યા.
રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ઉચ્ચ કમાન્ડ કોર્સ અને નેશનલ ડિફેન્સ કોલેજમાંથી સ્નાતક થવા ઉપરાંત, જનરલ સેઠે પેરિસમાં પ્રતિષ્ઠિત કમાન્ડ અને સ્ટાફ કોર્સમાં પણ હાજરી આપી હતી, જે સમકાલીન લશ્કરી બાબતોની તેમની વ્યાપક વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી અને સમજ દર્શાવે છે.
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