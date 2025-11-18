ETV Bharat / bharat

સામાન્ય બજેટ 2026: શું આવતા વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ રજૂ થશે બજેટ? એક ક્લિકમાં જાણો કારણ

આ પહેલા ઘણી વખત શનિવાર અને રવિવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જોવું રહ્યું આ વખતે શું થશે.

1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ બજેટ રજૂ થશે કે નહીં
1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ બજેટ રજૂ થશે કે નહીં (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 6:41 PM IST

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રની મોદી સરકારે 2026ના સામાન્ય બજેટની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે, જે આવતા વર્ષે રજૂ કરવામાં આવશે. નાણા મંત્રાલયના અધિકારીઓ હિસ્સેદારો સાથે સલાહ-સૂચન કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ યોજાનાર સામાન્ય બજેટને લઈને અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તી રહી છે. ચાલો આ પાછળના કારણો જાણીએ.

દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરે છે. આર્થિક સર્વેક્ષણ તેના એક દિવસ પહેલા રજૂ કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રવિવારે આવે છે. સાપ્તાહિક રજાને કારણે, બધી કચેરીઓ બંધ રહે છે. શનિવાર અને રવિવારે પણ સંસદ કાર્યરત નથી. પરંપરાને અનુસરીને, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ હંમેશા 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ બજેટ રજૂ કરે છે. ચાલો જોઈએ કે રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થાય છે કે નહીં.

મોદી સરકારે ઔપચારિક જાહેરાત કરી નથી

કેન્દ્રની મોદી સરકારે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ ઔપચારિક જાહેરાત કરી નથી. રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026, રવિદાસ જયંતિ પર પણ આવે છે. આ દિવસ પ્રતિબંધિત રજા છે. સંસદીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ આ અંગે નિર્ણય લે છે. અહેવાલો અનુસાર, બજેટ રજૂ કરતા પહેલા કેન્દ્રીય ગ્રાહક સુરક્ષા સત્તામંડળ (CCPA) એક બેઠક યોજે છે. આ બેઠકમાં જાહેરાત થશે કે, બજેટ ક્યા દિવસે રજૂ થશે. આ દિવસે બજેટ રજૂ થશે કે પરંપરા બદલાશે તે જોવાનું રહ્યું.

આ પહેલા પણ શનિ-રવિમાં રજૂ થઈ ચુક્યું છે બજેટ

સંસદના બજેટ સત્રની વાત કરીએ તો, આ પહેલી વાર નથી જ્યારે બજેટ શનિવાર કે રવિવારે રજૂ થયું હોય. આવું પહેલા પણ ઘણી વખત બન્યું છે. 1 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ, બજેટ શનિવારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 2016માં, તત્કાલીન નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ શનિવારે સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું હતું. તે સમયે, બજેટ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

એક દિવસ પહેલા આવે છે આર્થિક સર્વેક્ષણ

આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026ના સામાન્ય બજેટની રજૂઆતના એક દિવસ પહેલા રજૂ કરવામાં આવશે. અગાઉ, 28 ફેબ્રુઆરી, 1999ના રોજ, તત્કાલીન નાણામંત્રી યશવંત સિંહાએ રવિવારે લોકસભામાં બજેટ રજૂ કર્યું હતું. તે સમયે, બજેટ સાંજે રજૂ કરવામાં આવતું હતું. ત્યાર બાદથી બજેટ સવારે 11 વાગ્યે રજૂ થવા લાગ્યું.

