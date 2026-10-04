લિંગ સમાનતા માટે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સમાન ભાગીદારી આવશ્યક છે: MD શૈલજા કિરણ
માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના એમડી શૈલજા કિરણે, હૈદરાબાદમાં કાકા બી.આર. આંબેડકર એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ દ્વારા આયોજિત એક સેમિનારમાં પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતાં.
Published : October 4, 2026 at 7:40 AM IST
હૈદરાબાદ: માર્ગદર્શી ચિટ ફંડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણના જણાવ્યા અનુસાર, લિંગ સમાનતા હાંસલ કરવા માટે સમાજમાં પુરુષો અને મહિલાઓ બંનેને સમાન ભાગીદાર તરીકે જોવા જરૂરી છે. તેમણે લોકોને સશક્ત બનાવવામાં શિક્ષણના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓ તથા મહિલાઓને નવી ટેક્નોલોજી અપનાવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો, સાથે જ તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે, તેને શિક્ષકોના વિકલ્પ તરીકે ન જોવું જોઈએ.
શૈલજા કિરણે શનિવારે હૈદરાબાદના બાગ લિંગમપલ્લીમાં કાકા બીઆર આંબેડકર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત 'વુમન ઇન લીડરશીપ: બ્રેકિંગ બેરિયર્સ, બિલ્ડીંગ લેગસીઝ' શીર્ષક હેઠળના સેમિનારમાં પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે, નેતૃત્વની ભૂમિકામાં રહેલી મહિલાઓને ઘણીવાર પુરુષોની તુલનામાં વધુ ભોગ આપવો પડે છે, અને મહિલાઓને સામે આવતી તકોનો લાભ લેવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે તેઓ 27 વર્ષના હતા ત્યારે તેમને નાની વયે માર્ગદર્શી કંપનીનું નેતૃત્વ કરવાની તક મળી હતી.
મહિલાઓને પોતાના પગ પર ઉભા રહેવા માટે અને તેમની મહત્વાકાંક્ષાઓને આગળ વધારવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા, એમડી શૈલજા કિરણે કહ્યું, "જીવનમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ કેમ ન આવે, તમારા ધ્યેયને છોડશો નહીં."
તેમણે કહ્યું કે લિંગ સમાનતાને ફક્ત મહિલાઓના મુદ્દા તરીકે ન જોવી જોઈએ, "લિંગ સમાનતા ફક્ત મહિલાઓ વિશે નથી કે, પરંતુ તેને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જ્યારે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને તેની ઇચ્છા રાખે છે."
શિક્ષકોની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા શૈલજા કિરણોએ નોંધ્યું હતું કે, બહારની દુનિયા વિદ્યાર્થીની પ્રતિભાને ઓળખે તે પહેલાં જ ઘણીવાર શિક્ષકો તેને પારખી લેતા હોય છે. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષણ એ એક ઉમદા વ્યવસાય છે જેમાં શિક્ષકો શૈક્ષણિક જ્ઞાનની સાથે સાથે જીવનના પાઠ પણ શીખવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "બાબાસાહેબ આંબેડકર શિક્ષણને માત્ર એક લાયકાત તરીકે જોતા ન હતા. તેઓ તેને સશક્તિકરણ, ગરિમા, સ્વતંત્રતા અને સામાજિક પરિવર્તન માટેના એક બળ તરીકે સમજતા હતા."
આ સેમિનારને સંબોધતા શૈલજા કિરણોએ બાબાસાહેબ આંબેડકરના શબ્દો ટાંક્યા હતા, તેમણે કહ્યું કે, "માનવ અસ્તિત્વનું અંતિમ લક્ષ્ય મનનો વિકાસ હોવો જોઈએ." તેમણે અવલોકન કર્યું હતું કે, ઘણા વ્યવસાયોમાં કામની અસર તરત જ જોવા મળતી હોય છે, જ્યારે શિક્ષકોએ તેમના પ્રયાસોના પરિણામો જોવા માટે ક્યારેક દાયકાઓ સુધી રાહ જોવી પડે છે. આ કાર્યક્રમમાં ડો. બી.આર. આંબેડકર એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સના સરોજા વિવેક અને પ્રોફેસર લિંબાદ્રી તેમજ શિક્ષકો અને અન્ય ગણમાન્ય લોકો જોડાયા હતા.
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