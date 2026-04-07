RSS મુખ્યાલયથી 4 કિમી દૂર પ્રોફેસરના ઘર પાસે 15 જિલેટીન સ્ટિક અને 50 ડેટોનેટર મળી આવ્યા; તપાસ ચાલુ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 2:59 PM IST

નાગપુર: મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં પ્રોફેસર ઉજ્જવલ અંબાદાસ લાંજેવારના ઘરની નજીક બોમ્બ જેવી વસ્તુ મળી આવતા સનસનાટી મચી ગઈ છે. પ્રોફેસર લાંજેવાર સીએ રોડ પર દોસર ભવન સ્ક્વેર પાસે રહે છે. વધુમાં, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)નું મુખ્ય મથક થોડે દૂર આવેલું છે.

માહિતી મળતાં, ગણેશ પેઠ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દીધો. પોલીસે તાત્કાલિક બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડને સીએ રોડ પર બોલાવી, જેણે પછી સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી.

શંકાસ્પદ બેગની તપાસ કર્યા પછી, 15 જિલેટીન સ્ટીક, 50 ડેટોનેટર અને 8 કનેક્ટર મળી આવ્યા. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ બેગ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉજ્જવલ લાંજેવારના ઘરની બાજુમાં જ પડી હતી. ઉજ્જવલ લાંજેવારને ઘરની બહાર નીકળ્યા પછી અને બેગ પર શંકા ગયા પછી જ નાગપુર પોલીસને જાણ કરી.

સાવચેતી રૂપે, પોલીસે નજીકની દુકાનો બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સમગ્ર વિસ્તાર ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)નું મુખ્ય મથક ફક્ત 4 કિલોમીટર દૂર છે. પોલીસ કમિશનર ડૉ. રવિન્દર સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, "બેગ છેલ્લા મહિનાથી ત્યાં પડી હતી. ઘરમાલિકે અમને જાણ કર્યા પછી જ તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

