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ઈ-રિક્શા ચલાવનાર માણસ અચાનક બની ગયો અબજોપતિ, ખાતામાં આવ્યા 759 કરોડ!

ગયામાં એક ટોટો ડ્રાઇવરે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન ઉપાડ્યા પછી તેના ખાતામાં 7 અબજથી વધુનું બેલેન્સ દર્શાવ્યું. સંપૂર્ણ વાર્તા વાંચો

ગયામાં એક ટોટો ડ્રાઇવરે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન ઉપાડ્યા પછી તેના ખાતામાં 7 અબજથી વધુનું બેલેન્સ દર્શાવ્યું
ગયામાં એક ટોટો ડ્રાઇવરે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન ઉપાડ્યા પછી તેના ખાતામાં 7 અબજથી વધુનું બેલેન્સ દર્શાવ્યું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 7:11 PM IST

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ગયા: પૈસો જેની પાસે પણ આવી પણ આવી જાય તેનું દિમાગ ઘુમાવી દે છે! પણ બિહારના ગયા જિલ્લાના ટોટો ચલાવતા એક વ્યક્તિ સાથે જે થયું તેણે બેંકવાળાના કૉમ્પ્યુટર પણ હેંગ કરી દીધા! રોજ મહેનત કરી બસો-ચારસો રૂપિયા કમાનાર એક ટોટો ચાલકના ખાતામાં કુબેરનો ખજાનો વરસ્યો અને તે અબજોપતિ બની ગયો!

ત્રણ દિવસ માટે અબજોપતિ બન્યો ટોટો ડ્રાઈવર: વૃદ્ધા પેન્શનની રાહ જોઈ રહેલા ટોટો ડ્રાઈવરે જ્યારે તેના મોબાઇલ પર બેંક બેલેન્સ ચેક કર્યું ત્યારે તેમાં એટલા રૂપિયા હતા કે તે તેને ગણી શક્યો નહીં. સામાજિક સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત વૃદ્ધા પેન્શન મેળવનાર શિવકુમાર પટેલ વર્ષોથી ટોટો ચલાવીને તેના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. જોકે, એક દિવસ બેંકે તેમની સાથે એવી રમત રમી કે હવે તે મૂંઝવણમાં છે કે તેણે પોલીસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ કે બેંકની મદદ લેવી જોઈએ.

ગયામાં એક ટોટો ડ્રાઇવરે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન ઉપાડ્યા પછી તેના ખાતામાં 7 અબજથી વધુનું બેલેન્સ દર્શાવ્યું
ગયામાં એક ટોટો ડ્રાઇવરે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન ઉપાડ્યા પછી તેના ખાતામાં 7 અબજથી વધુનું બેલેન્સ દર્શાવ્યું (ETV Bharat)

વૃદ્ધા પેન્શન ઉપાડતી વખતે બેલેન્સ જોઈને ચોંકી ગયો: શિવકુમાર પટેલના ખાતામાં એક જ ઝાટકે ₹759 કરોડ જમા થયા. આ ઘટના ગયા શહેરના દેલ્હા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના બાગેશ્વરી વિસ્તારમાં બની હતી. શનિવારે, તેમણે બાગેશ્વરીમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના CSP (કસ્ટમર સર્વિસ પોઈન્ટ) સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને પોતાના આધારનો ઉપયોગ કરીને ₹1,000 પેન્શન ઉપાડ્યું. ઉપાડ પછી તરત જ, તેમને તેમના મોબાઇલ ફોન પર બેંક તરફથી એક ટેક્સ્ટ મેસેજ મળ્યો. ખાતાનું બેલેન્સ જોઈને તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

CSP ઑપરેટર પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયો

જ્યારે શિવકુમારે CSP ઓપરેટરને બેલેન્સ બતાવ્યું, ત્યારે ઓપરેટર પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. ખાતામાં ₹7,596,951,951.16 (આશરે ₹7.6 અબજ) બેલેન્સ દેખાડ્યું. આ ઘટનાના સમાચાર ઝડપથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગયા, જે સ્થાનિકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો.

બેંક મેનેજરે લેવડ-દેવડ ન કરવાની સલાહ આપી

ગભરાયેલા શિવકુમાર પટેલે તાત્કાલિક સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના બ્રાન્ચ મેનેજરનો ફોન પર સંપર્ક કર્યો. મેનેજરે તેમને કોઈ પણ વ્યવહાર ન કરવાની અને તેમના મોબાઇલ કે ખાતા સંબંધિત કોઈપણ માહિતી સાથે છેડછાડ ન કરવાની સલાહ આપી.

સોમવારની આતુરતાથી રાહ જોઈ: બીજા શનિવાર અને ત્યારબાદ રવિવાર માટે બેંકો બંધ હતી. પરિણામે, શિવકુમાર હાલ પૂરતા બિહારના અબજોપતિઓની યાદીમાં છે. તેઓ આ મોટી રકમના મૂળ અને તે જમા કરાવવાના સ્ત્રોત વિશે ચિંતિત છે, તેમને ડર છે કે આ પરિસ્થિતિ તેમના પર વિપરીત અસર કરી શકે છે.

"આટલી મોટી રકમ જોઈને હું દંગ રહી ગયો. મારા ખાતામાં સામાન્ય રીતે બેલેન્સ ₹1,100 ની આસપાસ રહેતું હતું, પરંતુ ₹759 કરોડની રકમ જોઈને અમે બધા ચોંકી ગયા. હવે, અમે સોમવારની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ જેથી બેંક ખુલે અને અમને આ પૈસા વિશે ખબર પડે." — શિવકુમાર, ટોટો ડ્રાઈવર

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BIHAR TOTO DRIVER BILLIONAIRE

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