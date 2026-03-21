માલદીવમાં સ્પીડબોટ અકસ્માતમાં રેમન્ડ ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ સિંઘાનિયા ઘાયલ
વી. ફેલિધૂ નજીક પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક સ્પીડબોટ પલટી ગઈ, જેમાં સિંઘાનિયા પણ પ્રવાસીઓમાં સામેલ હતા.
Published : March 21, 2026 at 7:59 AM IST
નવી દિલ્હી: રેમન્ડ ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગૌતમ હરિ સિંઘાનિયાને માલદીવમાં એક સ્પીડબોટ અકસ્માતમાં નાની ઈજાઓ થઈ છે. તેઓ હાલમાં મુંબઈમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
માલદીવના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવારે વહેલી સવારે વી ફેલિધૂ નજીક પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક સ્પીડબોટ પલટી ગઈ. પ્રવાસીઓમાં સિંઘાનિયા પણ સામેલ હતા, જ્યારે રેલી ડ્રાઈવર હરિ સિંહ સહિત બે અન્ય ભારતીય પુરુષો ગુમ થયાના અહેવાલ છે; તેમને શોધવા માટે શોધ કામગીરી ચાલી રહી છે. સિંઘાનિયાને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે.
ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા, સિંઘાનિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "એક કમનસીબ અકસ્માત બાદ ગૌતમ સિંઘાનિયાને નાની ઈજાઓ થઈ છે. તેઓ હાલમાં યોગ્ય તબીબી સંભાળ હેઠળ મુંબઈમાં સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે."
પ્રવક્તાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે તમારી શુભકામનાઓ બદલ આભાર માનીએ છીએ અને આ ઘટનાથી પ્રભાવિત મિત્રોની સલામતી અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ." મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સ્પીડબોટમાં સાત લોકો સવાર હતા. આમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ અને રશિયાની બે મહિલાઓ અને ભારતના પાંચ પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ સૂત્રોને ટાંકીને, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે પાંચ વ્યક્તિઓ દરિયામાં તણાઈ ગયા હતા, જેમાં રશિયાની એક મહિલા અને ભારતના ચાર પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
A journey shaped by vision, craftsmanship, and a commitment to excellence. From humble beginnings to becoming an enduring symbol of quality and style, Raymond’s legacy continues to stand the test of time.— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) March 19, 2026
A story of heritage, innovation, and timeless elegance.#TheRaymondStory… pic.twitter.com/aS666IMFf4
માલદીવ સિંઘાનિયાના મનપસંદ રજા સ્થળોમાંનું એક છે, અને તેમને ખાસ કરીને ટાપુનો પૂર્વીય છેડો ખૂબ ગમે છે, જે ઓછા મુલાકાત લેવાય છે અને તેના વોટર સ્પોર્ટ્સ માટે પ્રખ્યાત છે.
એક દિવસ પહેલા, સિંઘાનિયાએ તેમના X હેન્ડલ પર રેમન્ડ ગ્રુપની સફર વિશે પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં લખ્યું હતું: "દ્રષ્ટિ, કારીગરી અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેના સમર્પણ દ્વારા આકાર પામેલી સફર. નમ્ર શરૂઆતથી ગુણવત્તા અને શૈલીનું કાયમી પ્રતીક બનવા સુધી, રેમન્ડનો વારસો સમયની કસોટી પર ખરો ઉતર્યો છે."
