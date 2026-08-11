ગૌતમ અદાણીએ તેમની વિરૂદ્ધ આરોપોને રદ કરવાના અમેરિકન કોર્ટના ચુકાદાનું સ્વાગત કર્યું, કહ્યું 'ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે પ્રબળ આદર'
અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ મંગળવારે અમેરિકન કોર્ટના તે ચુકાદાનું સ્વાગત કર્યુ જેમાં તેમના વિરુદ્ધના અપરાધિક આરોપો રદ કર્યા.
Published : August 11, 2026 at 7:52 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકન જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે ભારતીય ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણી સામે છેતરપિંડી અને લાંચના તમામ ફોજદારી આરોપો કાયમ માટે રદ કરી દીધા છે. અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ મંગળવારે અમેરિકન કોર્ટના તે ચુકાદાનું સ્વાગત કર્યુ જેમાં તેમના વિરુદ્ધના અપરાધિક આરોપો રદ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે તેમને "ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે પ્રબળ આદર છે."
X પર કરેલી એક પોસ્ટમાં, અદાણીએ લખ્યું, "હું અમેરિકન કોર્ટના નિર્ણયનું નમ્રતા અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે ઊંડા આદર સાથે સ્વાગત કરું છું. આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ, સત્ય, નિષ્પક્ષતા અને કાયદાના શાસનમાં અમારો વિશ્વાસ અતૂટ રહ્યો છે. હું એ તમામ લોકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, જેમણે ક્યારેય અમારી ઉપર, તંત્ર ઉપર અને ભારતની ક્ષમતા ઉપર વિશ્વાસ ગુમાવ્યો નથી. અમે એ કામ કરતા રહીશું જે જરૂરી છે. એવું મૂલ્યોનું નિર્માણ કરવું છે જે આપણા પછી પણ જળવાઈ રહે. આજ અમારી પ્રતિબદ્ધતા છે. જય હિંદ."
I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, સોમવારે, ન્યૂ યોર્કના પૂર્વીય જિલ્લાના અમેરિકન ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના ન્યાયાધીશ નિકોલસ ગેરોફિસે ગૌતમ અદાણી અને સાગર અદાણી સામેના ફોજદારી આરોપોને ફગાવી દીધા.
ન્યાયાધીશે કારણ પૂછ્યા બાદ ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સને આરોપો રદ કરવાની મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય લીધો.
અદાણી સામેના આરોપોને ફગાવી દેતા, ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે, તેમને ખાતરી છે કે અદાણી ગ્રુપના કથિત રોકાણ વચનનો ન્યાય વિભાગના નિર્ણય પર કોઈ અસર પડી નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ન્યાયાધીશો પાસે આરોપોને રદ કરવાના ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સના નિર્ણયોની સમીક્ષા કરવાનો મર્યાદિત અધિકાર છે.
Gautam Adani welcomes US court decision to dismiss charges against him— ANI Digital (@ani_digital) August 11, 2026
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ગૌતમ અદાણી અને અન્યો સામેના કેસમાં ભારતમાં સૌર ઉર્જા કરો સંબંધિત લાંચ યોજનાનો આરોપ હતો, જેણે કથિત રીતે અમેરિકન રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. આ વર્ષના મે મહિનામાં, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે આ આરોપોને ફગાવી દેવાની માંગ કરી હતી, જેના કારણે ન્યૂ યોર્કના પૂર્વીય જિલ્લા માટેની યુએસ કોર્ટને ન્યાય વિભાગ પાસેથી જવાબ માંગવાની ફરજ પડી હતી. આ પ્રતિભાવથી યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસની સ્થિતિ મજબૂત બનતા, કાનૂની નિષ્ણાતો માને છે કે ન્યાયાધીશ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસના વલણને સમર્થન આપે તેવી શક્યતા છે.
અગાઉ 4 જુલાઈના રોજ, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (DOJ) એ ન્યાયાધીશને કહ્યું હતું કે, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી અને અન્ય આરોપીઓ સામે ફોજદારી કેસ "ક્યારેય ચલાવવો જોઈતો ન હતો." તેમણે કોર્ટને બધા આરોપોને કાયમી ધોરણે રદ કરવા વિનંતી કરી, દલીલ કરી કે કાર્યવાહી કાયદેસર રીતે નબળી છે, મુખ્યત્વે ભારત પર કેન્દ્રિત છે, અને હવે ન્યાયના હિતોને પૂર્ણ કરતી નથી.
ન્યુ યોર્કના પૂર્વીય જિલ્લા માટે અમેરિકન ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં વિગતવાર ફાઇલિંગમાં, જ્યારે કોર્ટે આ પગલા માટે સંપૂર્ણ વિગતો માંગી ત્યારે DoJ એ "પૂર્વગ્રહ સાથે" (એટલે કે, ફરીથી સુનાવણી ન થવાની શરતે) કેસને રદ કરવાની તેની અગાઉની વિનંતીનો બચાવ કર્યો. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે વ્યાપક સમીક્ષા પછી, "આરોપોને રદ કરવાનો નિર્ણય મુશ્કેલ નહોતો."
DOJ એ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ મુખ્યત્વે ભારત સાથે સંબંધિત હતો, અને જણાવ્યું હતું કે આરોપોમાં "ઘણા ભારતીયો... જેમણે ભારતમાં ભારતીયોને વીજળી પૂરી પાડવા માટે ભારતીય કરારો મેળવવા માટે કથિત રીતે અન્ય ભારતીયોને લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો."
વધુમાં, DOJ એ જણાવ્યું હતું કે, ગૌતમ અદાણી અને સાગર અદાણી સામેના સિક્યોરિટીઝ છેતરપિંડીના આરોપોનો કોઈ મજબૂત કાનૂની આધાર નથી, એમ કહીને, "સિક્યોરિટીઝ સંબંધિત આરોપો ક્યારેય લાવવા જોઈએ નહીં." તેમાં જણાવાયું છે કે કથિત ઘટના લગભગ સંપૂર્ણપણે ભારતમાં બની હતી અને યુએસ સિક્યોરિટીઝ કાયદા હેઠળ કેસમાં નોંધપાત્ર અધિકારક્ષેત્ર અવરોધો હતા.