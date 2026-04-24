ગુવાહાટી હાઈકોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી
Published : April 24, 2026 at 11:30 AM IST
અસમ: ગુવાહાટી હાઈકોર્ટે આજે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી. આ અરજી આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન શર્મા દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIRના સંદર્ભમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. FIRમાં રિંકી વિરુદ્ધ બહુવિધ પાસપોર્ટ રાખવાના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા.
જસ્ટિસ પાર્થિવજ્યોતિ સૈકિયાની બનેલી બેન્ચે બંને પક્ષોની વ્યાપક દલીલો બાદ 21 એપ્રિલે પોતાનો અંતિમ ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. વિગતવાર આદેશની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ખેરા વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે મુખ્યમંત્રી હિમંતાએ કથિત રીતે ખેરા વિરુદ્ધ નિવેદનો આપ્યા હતા. તેમણે દલીલ કરી હતી કે મુખ્યમંત્રીનું પગલું રાજકીય બદલો લેવાથી પ્રેરિત હોવાનું જણાય છે, ખાસ કરીને આગામી ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં.
સિંઘવીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે મુખ્યમંત્રી પોતે તેમનો પીછો કરી રહ્યા છે ત્યારે અરજદાર કયા આધારે ન્યાયી વર્તનની અપેક્ષા રાખી શકે છે?" તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે ખેરા ફરાર થવાનું કોઈ જોખમ નથી અને તેમની ધરપકડ બિનજરૂરી છે.
વરિષ્ઠ વકીલ કે.એન. ચૌધરીએ સિંઘવીની દલીલોનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને ખેરા સામેના આરોપોને માનહાનિકારક ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું, "આરોપોની રીત, સ્વર અને રજૂઆત સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તે જાણી જોઈને અને દ્વેષથી લગાવવામાં આવ્યા છે."
એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, વધુમાં વધુ, આ ફોજદારી માનહાનિનો કેસ છે, જેનો કેસ ફક્ત ખાનગી ફરિયાદ દ્વારા જ ચલાવી શકાય છે.
બીજી બાજુ, આસામના એડવોકેટ જનરલ દેવજીત લોન સૈકિયાએ ખેરાને કોઈપણ રાહત આપવાનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ ફક્ત માનહાનિનો કેસ નથી, કારણ કે તેમાં દસ્તાવેજો અને ટાઇટલ ડીડની બનાવટી રચનાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે આ કેસમાં સામેલ પ્રાથમિક ગુનાઓ છેતરપિંડી અને બનાવટી છે. 10 એપ્રિલના રોજ, તેલંગાણા હાઇકોર્ટે ખેરાને એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન આપ્યા હતા અને તેમને યોગ્ય કોર્ટમાં જવાની મંજૂરી આપી હતી. હૈદરાબાદમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ખેરા રહે છે.
ત્યારબાદ, આસામ પોલીસે આ આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી; ૧૫ એપ્રિલના રોજ, એક વચગાળાના આદેશમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન પર સ્ટે આપ્યો હતો. બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે જો ખેરા આસામના અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતી કોર્ટ સમક્ષ આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરે છે, તો સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલ વચગાળાનો આદેશ આવી અરજીની વિચારણા પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે નહીં.
શુક્રવાર (17 એપ્રિલ) ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા હાઈકોર્ટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન પર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા લાદવામાં આવેલ સ્ટે ઉઠાવી લેવાની માંગ કરતી ખેરાની અરજીને પણ ફગાવી દીધી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે ખેરાની ટ્રાન્ઝિટ જામીનને આગામી મંગળવાર સુધી લંબાવવાની અરજીને પણ ફગાવી દીધી હતી, જેથી તેઓ સોમવારે આસામ કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે.
બેન્ચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ખેરાની આગોતરા જામીન માટેની અરજી પર વિચાર કરતી વખતે, સંબંધિત કોર્ટ હાઈકોર્ટના આદેશમાં કરવામાં આવેલા અવલોકનો અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના સ્ટે ઓર્ડરથી પ્રભાવિત ન રહેવી જોઈએ.
આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, ખેરાએ આગોતરા જામીન માટે ગુવાહાટી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. ગુવાહાટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) ની વિવિધ કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે, જેમાં કલમ 175 (ચૂંટણીના સંદર્ભમાં ખોટું નિવેદન), કલમ 35 અને 36, કલમ 318 (છેતરપિંડી), કલમ 338 (મૂલ્યવાન સુરક્ષા, વસિયતનામા, વગેરેની બનાવટી બનાવટ), કલમ 337 (કોર્ટ અથવા જાહેર રજિસ્ટરના રેકોર્ડની બનાવટી બનાવટ), કલમ 340 (ખોટા દસ્તાવેજ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ બનાવવા અને તેનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવો), કલમ 352 (શાંતિનો ભંગ કરવાના ઇરાદાથી ઇરાદાપૂર્વક અપમાન) અને કલમ 356 (માનહાનિ)નો સમાવેશ થાય છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, આસામ પોલીસ ખેરાની શોધમાં તેલંગાણાના હૈદરાબાદ પહોંચી હતી. કોંગ્રેસ નેતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આસામના મુખ્યમંત્રી રિંકી ભૂયાન શર્માની પત્ની પાસે ત્રણ પાસપોર્ટ છે. ખેરા કોંગ્રેસ પાર્ટીના મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપે છે અને કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય પણ છે.
અહેવાલો અનુસાર, આસામ પોલીસે દિલ્હીમાં ખેરાના નિવાસસ્થાનની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
અરજદાર વતી વરિષ્ઠ વકીલો અભિષેક મનુ સિંઘવી અને કે.એન. ચૌધરી હાજર રહ્યા હતા, જેમની સહાય એડવોકેટ શારિક અહેમદ, અમન વદુદ, નવનીત ગૌતમ અને તનુજ કશ્યપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.