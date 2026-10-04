મુંબઈમાં ઠાકરે બંધુઓની 'ગર્જના' રેલી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને કેન્દ્ર સરકાર પર કર્યા પ્રહાર
રેલી દરમિયાન રાજ ઠાકરેએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ભાજપે સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, ચૂંટણી પંચ અને ટેલિવિઝન ચેનલો પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે.
Published : October 4, 2026 at 3:32 PM IST
મુંબઈ: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે વિરોધ નોંધાવવા મુંબઈમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેના નેતૃત્વમાં 'ગર્જના રેલી'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થયેલી આ રેલી મેટ્રો સિનેમાથી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મુખ્યાલય તરફ આગળ વધી હતી.
મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાએ સંયુક્ત રીતે દક્ષિણ મુંબઈમાં એક વિશાળ 'ગર્જના' રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. તેનો ઉદ્દેશ્ય ચૂંટણી પંચની કામગીરીનો વિરોધ કરવાનો અને લોકશાહી તથા બંધારણનું રક્ષણ કરવાનો હતો. બંને પક્ષોએ આ કાર્યક્રમ માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી હતી.
ઠાકરે બંધુઓની આ રેલીના સમાપન બાદ મુખ્યાલયની સામે એક જાહેર સભા યોજાઈ હતી. આ કાર્યક્રમમાં મહા વિકાસ અઘાડીના વિવિધ પક્ષોના નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. ઠાકરે બંધુઓએ કોઈપણ પક્ષના ઝંડા પ્રદર્શિત કર્યા વિના સહભાગી થવાની અપીલ કરી હતી.
VIDEO | Mumbai: On Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray staging a joint march, Congress leader Balasaheb Thorat says, "This is the roar of the people. It is to save the Constitution and democracy. This voice will resonate across the country today. The CM will understand when the entire public speaks. The anger is there. It is coming out now. It is already in the minds of the people." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
રાજ ઠાકરેએ ભાષણમાં શું કહ્યું?
ગર્જના રેલી બાદ જનસભાને સંબોધિત કરતા રાજ ઠાકરેએ આક્ષેપ કર્યો કે, "ભાજપે સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, ચૂંટણી પંચ અને ટેલિવિઝન ચેનલો પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે." પોતાના ભાષણમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવતા તેમણે દાવો કર્યો કે, 2024ની લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત છતાં જનતામાં અપેક્ષિત ઉત્સાહ કે આનંદ જોવા મળ્યો ન હતો.
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray stage a joint protest march against CEC Gyanesh Kumar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/NRpVd7JCLT— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
તેમણે એવો પણ સવાલ કર્યો કે, લોકસભા ચૂંટણીમાં ઓછા મત મળ્યાના થોડા જ મહિનાઓ બાદ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનો વોટ શેર કેવી રીતે વધ્યો. ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે સ્પષ્ટતાની માંગ કરતા તેમણે પૂછ્યું, "મતદારોની સંખ્યામાં કેવી રીતે વધારો થયો? આ કેવું રહસ્ય છે?" રાજ ઠાકરેએ કહ્યું, "તમે સત્તામાં છો તેનાથી અમને કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ તમે તે સત્તાનો જે રીતે ઉપયોગ કરો છો તેનાથી અમને રોષ છે." તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે આ નિર્ણય લોકોએ લેવો જોઈએ, ચૂંટણી પંચે નહીં.
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ચૂંટણી પંચ અને સરકાર પર કર્યા પ્રહાર
ઠાકરે બંધુઓએ સંયુક્ત રીતે ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની મનસ્વી કામગીરી અને મતદાર યાદીની SIR પ્રક્રિયા સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. મુંબઈમાં આયોજિત ઐતિહાસિક ગર્જના રેલીનેને સંબોધતા શિવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ચૂંટણી પંચ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray stage a joint protest march against CEC Gyanesh Kumar from Metro Cinema Junction to Brihanmumbai Municipal Corporation headquarters. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EtQ3tmleSN— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ સીધી ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, 'મેક ઇન ઇન્ડિયા'ના નામે દેશમાં સરમુખત્યારશાહી લાવવાના કોઈપણ પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવશે. તેમણે આ સંઘર્ષને દેશની બીજી આઝાદીની લડાઈ ગણાવી. તેમણે વિશાળ જનમેદનીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો અને રેલીમાં ભાગ લેનારા તમામ સહયોગી પક્ષોનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો.
તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ચૂંટણી પંચ પર નિયંત્રણ રાખીને મનસ્વી નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક કરતી સમિતિમાંથી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને તેમના સ્થાને મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
Mumbai, Maharashtra: Uddhav Thackeray and Raj Thackeray will jointly protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today. Preparations are underway, with banners and posters put up at the rally venue https://t.co/DPGmpiHEyp— IANS (@ians_india) October 4, 2026
વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, દેશભરમાં 13 કરોડ મતદારો અને માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં જ 2 કરોડ મતદારોને મતદાર યાદીમાંથી વ્યવસ્થિત રીતે દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે SIR પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર અને 'મતની ચોરી' સમાન કૃત્ય ગણાવ્યું.
દેશના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પર પ્રહાર કરતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે, કેટલાક કાયદેસરના મતદારો અદાલતોમાં ગયા, પરંતુ ત્યાં પણ આ પ્રક્રિયા અનંત વિલંબ અને મુલતવી રાખવાની કાર્યવાહીમાં અટવાયેલી છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, નાગરિકોના અધિકારો અને નાગરિકતા છીનવી લેવાની સત્તા વાસ્તવમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને સોંપી દેવામાં આવી છે અને માંગ કરી કે જે અધિકારીઓ આ રીતે મતોની ચોરી કરે છે તેઓ પદ પર ન રહેવા જોઈએ. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, અમિત શાહ વિપક્ષી પક્ષો સામે બદલો લેવા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા સ્થાપિત નિષ્પક્ષ તંત્રનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને કહ્યું કે ભાજપ અસરકારક રીતે શાસન ચલાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.
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