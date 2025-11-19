ETV Bharat / bharat

ગેંગસ્ટર અનમોલ બિશ્નોઈનું અમેરિકાથી ભારત પ્રત્યાર્પણ, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે

કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈનો ભાઈ અનમોલ બિશ્નોઈ ભારત પહોંચ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 3:39 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીને મોટી સફળતા મળી છે. કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના નાના ભાઈ અને NIAની મોસ્ટ વોન્ટેડ યાદીમાં રહેલા અનમોલ બિશ્નોઈને અમેરિકાથી પ્રત્યાર્પણ બાદ બુધવારે સવારે દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો હતો. ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ NIA દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે તેને કડક સુરક્ષા હેઠળ પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસોમાં સંડોવણીનો આરોપ

અનમોલ બિશ્નોઈ પર અનેક હાઈ-પ્રોફાઈલ ફોજદારી કેસોમાં સંડોવણીનો આરોપ છે. તેને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મંત્રી બાબા સિદ્દીકીની હત્યામાં મુખ્ય કાવતરાખોર માનવામાં આવે છે. 12 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ મુંબઈમાં તેની ઓફિસની બહાર સિદ્દીકીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, તેના પર પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યામાં હુમલાખોરોને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ પૂરો પાડવા અને અભિનેતા સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબારનું કાવતરું ઘડવાના ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

અનમોલ બિશ્નોઈ 2022 થી ભારતમાંથી ફરાર હતો અને એવું માનવામાં આવે છે કે તે કેનેડા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેતા સમયે નકલી રશિયન પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને વિદેશથી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના આતંકવાદી-ગેંગસ્ટર સિન્ડિકેટનું સંચાલન કરતો હતો. તે ખંડણી, હથિયારોની દાણચોરી અને ટાર્ગેટ કિલિંગ જેવી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો. NIA એ તેના માથા પર ₹10 લાખનું ઇનામ પણ જાહેર કર્યું હતું. અમેરિકન અધિકારીઓ દ્વારા તેનું ભારત પ્રત્યાર્પણ ભારતીય તપાસ એજન્સીઓ, ખાસ કરીને NIA માટે, આતંકવાદીઓ, ગેંગસ્ટરો અને હથિયારોના દાણચોરો વચ્ચેના જોડાણને તોડવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા છે.

કોર્ટમાં હાજરી, કસ્ટડી માટે અરજી

દિલ્હી લાવવામાં આવ્યા પછી, NIA તેને સીધા પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ ખાતેની સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરશે. એજન્સી દેશભરમાં નોંધાયેલા વિવિધ ગુનાહિત કેસોમાં, ખાસ કરીને આતંકવાદી-ગેંગસ્ટર કાવતરાના કેસમાં પૂછપરછ કરવા અને ગેંગના સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા માટે કોર્ટમાંથી અનમોલ બિશ્નોઈની કસ્ટડી માંગશે. મુંબઈ પોલીસે બાબા સિદ્દીકી હત્યા કેસમાં તેની કસ્ટડી માટે કોર્ટમાં અરજી કરવાની પણ તૈયારી કરી છે.

સુરક્ષા ચિંતાઓ અને આગામી તપાસ: અનમોલ બિશ્નોઈના ભારત પરત ફરવાને લઈને સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હાઈ એલર્ટ પર છે, કારણ કે હરીફ ગેંગ દ્વારા તેના જીવને ખતરો હોઈ શકે છે. તેનો દેખાવ અને અટકાયત અનેક રાજ્યોમાં હાઈ-પ્રોફાઇલ ગુનાઓની તપાસને નવી દિશા આપી શકે છે.

