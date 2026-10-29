ગંગોત્રી ધામમાં સીઝનની પહેલી હિમવર્ષા, ઉત્સાહિત દેખાયા શ્રદ્ધાળુઓ, નયનરમ્ય થયો નજારો
ઉત્તરકાશીના ગંગોત્રી ધામમાં આ મોસમની પ્રથમ હિમવર્ષા થઈ છે. ગોમુખ ટ્રેક અને આસપાસના પહાડી વિસ્તારોમાં થયેલી હિમવર્ષાને કારણે પહાડીઓ પર બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ.
Published : October 29, 2026 at 1:50 PM IST
ઉત્તરકાશી: ઉત્તરાખંડમાંથી ચોમાસું વિદાય લેતાની સાથે જ પહાડી વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. આજે, 29 ઓક્ટોબરે, ઊંચાઈવાળા અનેક વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ હતી. કેદારનાથ ધામ બાદ ગંગોત્રી ધામમાં પણ હિમવર્ષા જોવા મળી હતી, જેના કારણે બંને તીર્થસ્થળો પર વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું છે. તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. આ તીર્થસ્થળોની મુલાકાતે આવેલા શ્રદ્ધાળુઓને આ સીઝનની પ્રથમ હિમવર્ષાનો આનંદ માણવાની તક મળી રહી છે.
ગંગોત્રી ધામમાં સીઝનની પ્રથમ હિમવર્ષા
ચાર ધામ પૈકીના એક, ગંગોત્રી ધામમાં ગુરુવારે સવારે વાતાવરણ પલટાયું અને સવારે લગભગ 10 વાગ્યાની આસપાસ હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ. ગંગોત્રી ધામ, ગૌમુખ ટ્રેક અને તેની આસપાસના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે ઠંડીમાં વધારો થયો છે. હવામાનમાં આવેલા આ અચાનક ફેરફાર વચ્ચે ગંગોત્રી ધામ પહોંચેલા શ્રદ્ધાળુઓને હિમવર્ષાના દર્શનનો લ્હાવો મળ્યો. લોકો બરફ પડતા જોઈને ખૂબ જ આનંદિત થયા અને આ સુંદર નજારાનો ભરપૂર આનંદ માણતા દેખાયા.
ઉપર હિમવર્ષા, નીચે વરસાદ
ગંગોત્રી ધામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સવારથી જ આકાશ વાદળછાયું રહ્યું હતું અને ખરાબ થતા હવામાનને કારણે ઠંડીમાં વધારો થયો. સવારે લગભગ 10 વાગ્યાની આસપાસ હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ. થોડી જ વારમાં, મંદિર પરિસર અને નજીકના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો બરફથી ઢંકાઈ ગયા. ગૌમુખ ટ્રેક પર થયેલી હિમવર્ષાએ પહાડોમાં વાતાવરણને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. તે જ સમયે, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે લોકોને વધુ ઠંડીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ધામમાં સવારથી જ વાતાવરણ પ્રતિકૂળ રહ્યું હતું. આકાશ વાદળછાયું રહ્યા બાદ, સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યાની આસપાસ હિમવર્ષા શરૂ થઈ, જેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો. ત્યાં હાજર શ્રદ્ધાળુઓએ હિમવર્ષાનો આનંદ માણ્યો, બરફ નીચે પડતા જોઈને લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત દેખાતા હતા. -રાજેશ સેમવાલ, તીર્થ પુરોહિત, ગંગોત્રી ધામ
હિમવર્ષાથી પહાડોમાં ઠંડીનું પુનરાગમન
ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે સમગ્ર ક્ષેત્રમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. હવામાનમાં આવેલા આ બદલાવને કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને ધામમાં આવતા યાત્રાળુઓ બંનેએ ગરમ કપડાંનો સહારો લેવો પડ્યો છે. ગંગોત્રી ધામ, ગોમુખ ટ્રેક અને આસપાસના પહાડી વિસ્તારોમાં થયેલી હિમવર્ષાએ સમગ્ર પરિવેશને બદલી નાખ્યો છે. હિમવર્ષાની વચ્ચે, શ્રદ્ધાળુઓને પ્રકૃતિના સૌંદર્યને નજીકથી નિહાળવાની તક મળી છે.
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