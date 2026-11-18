નાગપુરમાં 3.75 કરોડ રૂપિયાની લૂંટ; છરીની અણીએ વેપારીને બંધક બનાવી રોકડ રકમ લઈને બદમાશો ફરાર
નાગપુરમાં, બદમાશોએ કથિત રીતે એક વેપારીના ગળા પર છરી મૂકીને તેની પાસેથી ૩ કરોડ રૂપિયા રોકડા લૂંટી લીધા.
Published : November 18, 2026 at 4:40 PM IST
નાગપુર: મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં શાંતિનગર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા તુલસીનગર વિસ્તારમાં, મંગળવારે રાત્રે 5 થી 6 બદમાશોએ એક ફાઇનાન્સ વ્યવસાયી સુરેશ પરમારને તીક્ષ્ણ હથિયાર બતાવી ધમકાવીને તેમની પાસેથી 3.75 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ રકમ લૂંટી લીધી અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા.
અહેવાલો અનુસાર, લૂંટારાઓએ વેપારીને તીક્ષ્ણ હથિયાર બતાવી ધમકાવ્યા અને તેમની કારમાં રહેલી મોટી રોકડ રકમ લઈને ભાગી ગયા. આરોપ છે કે, બદમાશોએ પરમારના ગળા પર તીક્ષ્ણ હથિયાર મૂકીને તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. મંગળવારે રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે, વેપારી પોતાના વ્યવસાયને લગતી 3.75 કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ લઈને કારમાં ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે તુલસીનગર વિસ્તારમાં તેમનો સામનો 5થી 6 લોકોના જૂથ સાથે થયો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, લૂંટારાઓએ આ ગુનો આચરવા માટે ચોરાયેલા વાહનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભાગી જતા પહેલા, તેમણે નાગપુર-વર્ધા રોડ પર આવેલા ખાપરી વિસ્તારમાં કાર છોડી દીધી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ નાગપુર પોલીસે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને પકડવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આટલી મોટી રકમની લૂંટને કારણે શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે કે, આ લૂંટ પાછળ કોનો હાથ હોઈ શકે છે અને શું આ ઘટના પૂર્વયોજિત હતી કે કેમ.
આ ઘટના એટલી ઝડપથી બની કે વેપારી અને તેમના કર્મચારી સંપૂર્ણપણે સ્તબ્ધ થઈ ગયા. બદમાશો વેપારીની કાર પણ લૂંટીને લઈ ગયા હતા. માહિતી મુજબ, શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ નાગપુર-કામઠી રોડ તરફ ભાગી ગયા હતા.
પોલીસ હાલ આ માર્ગ પરના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસીને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ચોરાયેલી કાર બાદમાં નાગપુર-વર્ધા રોડ પરના ખાપરી વિસ્તારમાંથી મળી આવી હતી, જ્યાં શંકાસ્પદ લોકો તેને છોડીને ભાગી ગયા હતા. પોલીસે આટલી મોટી રોકડ રકમ ક્યાંથી આવી અને તે ક્યાં લઈ જવામાં આવી રહી હતી, તે અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસને પ્રબળ શંકા છે કે, આ સમગ્ર ઘટના એક સુનિયોજિત કાવતરું હતું. હાલમાં પોલીસ ઘટના સમયે તે વિસ્તારમાં હાજર રહેલા તમામ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. આટલા મોટા નાણાકીય વ્યવહાર પાછળની પદ્ધતિ, લૂંટ પાછળનો ઉદ્દેશ્ય અને ગુનેગારોની ઓળખ જાણવા માટેના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. પોલીસની પાંચ ટીમો આ કેસની સઘન તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન, આ મોટી લૂંટ માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓને પકડી પાડવાનો પડકાર હવે પોલીસ સામે છે.
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