નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ગાંધી પરિવારને મોટી રાહત, કોર્ટે ED ની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો ઇનકાર કર્યો

મંગળવારે દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ગાંધી પરિવારને મોટી રાહત આપી.

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ગાંધી પરિવારને મોટી રાહત, દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ED ની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો ઇનકાર કર્યો. દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને અન્ય પાંચ લોકો સામે ED ના મની લોન્ડરિંગ કેસ પર ધ્યાન આપવાનો ઇનકાર કર્યો.

કોર્ટના અવલોકનોના મુખ્ય મુદ્દાઓ:

  • કોર્ટે ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો ઇનકાર કર્યો.
  • કોર્ટે FIRની નકલ આપવાનો પણ ઇનકાર કર્યો.
  • આરોપોની માન્યતા પર કોઈ નિર્ણય નથી.

સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ ED ની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો ઇનકાર કર્યો. કોર્ટે 7 નવેમ્બરના રોજ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ED એ 4 જુલાઈ, 2014 ના રોજ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી દ્વારા ED ને દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદની નકલ અને 30 જૂન, 2021 ના ​​રોજનો દસ્તાવેજ રજૂ કર્યો. સુનાવણી દરમિયાન, ED એ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને દાન આપનારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

ED એ જણાવ્યું હતું કે દાન આપનારા કેટલાક લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. રાજુએ ગાંધી પરિવારના દલીલને પડકાર્યો હતો કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે AJL મૂળ નેશનલ હેરાલ્ડનો પ્રકાશક હતો.

કેસમાં રાહુલ ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ આર.એસ. ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ AJL ને વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો, પરંતુ સંગઠનને બચાવવા માંગતો હતો કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ હતો. ચીમાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ED AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન કેમ નથી બનાવી રહ્યું. AJL ની સ્થાપના 1937 માં જવાહરલાલ નેહરુ, જેબી કૃપાલાણી, રફી અહેમદ કિદવાઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે AJLના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.

સોનિયા ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે ED એ એક આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ બનાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ કેસ વધુ આશ્ચર્યજનક હતો. આ એક મની લોન્ડરિંગ કેસ હતો જેમાં સંપત્તિનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે યંગ ઇન્ડિયન દ્વારા એસોસિએટેડ જનરલ્સ લિમિટેડને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે સમગ્ર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દરેક કંપની પોતાને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે કાનૂની પગલાં લે છે.

સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે ED એ વર્ષોથી કંઈ કર્યું નથી અને વ્યક્તિગત ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. 2 મેના રોજ, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત આ કેસમાં સાત આરોપીઓને નોટિસ જારી કરી હતી. ED એ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ED એ આ કેસમાં કોંગ્રેસના નેતા સોનિયા ગાંધી, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સેમ પિત્રોડાને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.

