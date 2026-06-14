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100% ઇથેનોલ ઈંધણને કાયદેસરની માન્યતા, ગડકરીએ કહ્યું ફાઇલ પર થયાં હસ્તાક્ષર

કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી કે 100% ઇથેનોલ ઇંધણને કાયદેસર બનાવવાના નિયમોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી શનિવારે નાગપુરમાં પીએમ મોદીના 12 વર્ષના શાસન દરમિયાન થયેલી સિદ્ધિઓ અને વિકાસ કાર્યો અંગે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી શનિવારે નાગપુરમાં પીએમ મોદીના 12 વર્ષના શાસન દરમિયાન થયેલી સિદ્ધિઓ અને વિકાસ કાર્યો અંગે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 2:33 PM IST

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નાગપુર: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે 100 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત ઇંધણને કાયદેસર બનાવવાની મંજૂરી આપી છે, અને ઉમેર્યું હતું કે આવા પગલાથી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ મળશે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે એક પત્રકાર પરિષદમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ગડકરીએ કહ્યું, "ગઈકાલે રાત્રે 8 વાગ્યે, મેં 100 ટકા ઇથેનોલ માટે નિયમો ઘડવા અને તેને કાનૂની પ્રક્રિયા આપવા માટે ફાઇલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા." અશ્મિભૂત ઇંધણ માટે આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા વિશે બોલતા, મંત્રી ગડકરીએ કહ્યું કે ઇથેનોલ "પેટ્રોલનો એક યોગ્ય વિકલ્પ" તરીકે ઉભરી આવશે અને 22 લાખ કરોડ રૂપિયાના આયાત બોજને ઘટાડવામાં મદદ કરશે.

તેમણે કહ્યું, "દેશ ₹22 લાખ કરોડની આયાત કરે છે. હવે, અમે આ આયાત ઘટાડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ધીમે ધીમે, દેશમાં ગેસનું ઉત્પાદન પણ થશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ થશે." મારુતિ સુઝુકીના વેગનઆરને "ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ" મોડેલમાં લોન્ચ કરવા વિશે બોલતા, ગડકરીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ હેતુ માટે ટુ-વ્હીલર પણ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને ઘણી કંપનીઓ ટૂંક સમયમાં આ મોડેલ અપનાવશે.

તેમણે કહ્યું, "મને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે મને 100 ટકા ઇથેનોલ પર ચાલતી મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર લોન્ચ કરવાની તક મળી. લોન્ચ કરાયેલી પાંચ મોટરસાઇકલમાંથી ત્રણ હીરો મોટોકોર્પની છે, અને હીરોની બે મોટરસાઇકલ પહેલાથી જ 100 ટકા ઇથેનોલ પર લોન્ચ કરવામાં આવી છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આગામી બે મહિનામાં, ટોયોટા, સુઝુકી અને હ્યુન્ડાઇ જેવી કંપનીઓ પણ એવા વાહનો લોન્ચ કરશે જે સંપૂર્ણપણે 100 ટકા ઇથેનોલ પર ચાલે છે." ઇંધણ માટે ઇથેનોલ ભેળવવાના તેમના પ્રયાસો અંગે, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે તેમને આ વિચારનો વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને કેટલીક ખોટી માહિતી પણ ફેલાવવામાં આવી હતી.

તેમણે કહ્યું, "હું આ સ્વપ્ન વિશે વાત કરતો હતો, અને લોકો હસતા હતા. કેટલાક મિત્રો તેની ટીકા પણ કરતા હતા. હું તમને ઇથેનોલને બદનામ કરવાના પ્રયાસો કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે વિશે એક સારી વાર્તા કહીશ." એક ઘટના યાદ કરતાં, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે એક જાણીતા વ્યક્તિએ તેમને ફોન કરીને તેમની જીપ બગડવા વિશે જણાવ્યું હતું, અને દાવો કર્યો હતો કે આ સમસ્યા ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગને કારણે છે.

ગડકરીએ કહ્યું, "એક માણસે મને ફોન કરીને કહ્યું કે તેમની જીપ બગડી ગઈ છે. જ્યારે તેઓ તેને મિકેનિક પાસે લઈ ગયા, ત્યારે મિકેનિકે કહ્યું કે તે કારમાં ઇથેનોલ ઉમેરવાને કારણે બગડી ગઈ. મેં તેમને પૂછ્યું કે તેમની કાર પેટ્રોલ પર ચાલે છે કે ડીઝલ પર. તેમણે કહ્યું કે તે ડીઝલ પર ચાલે છે." મેં કહ્યું, 'અમે ડીઝલમાં ઇથેનોલ ઉમેરતા નથી, તો તે કેવી રીતે ખરાબ થઈ ગયું?' તેથી, ખોટી માહિતી ફેલાવવાના ઘણા પ્રયાસો થયા."

કેન્દ્રીય મંત્રીઓ હરદીપ પુરી અને નીતિન ગડકરી 4 જૂને મારુતિ સુઝુકીની ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કારના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. પીએમ મોદીના 12 વર્ષના શાસનકાળની વધુ ચર્ચા કરતા, કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસંખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ કેવી રીતે વિકસાવવામાં આવ્યા છે.

તેમણે કહ્યું, "ડબલ-એન્જિન સરકારને કારણે, નાગપુરમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઘણું કામ થયું છે. પ્રોજેક્ટ્સમાં ઓક્સિજન પાર્ક અને બર્ડ પાર્કનો સમાવેશ થાય છે, અને અમે હાલમાં એક એડવેન્ચર પાર્ક બનાવી રહ્યા છીએ. અમે મેટ્રોનો ફેઝ 1 પૂર્ણ કર્યો છે અને હવે ફેઝ 3 માટે વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ (DPR) તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. AIIMS નાગપુર, IIM, નેશનલ લો યુનિવર્સિટી અને IIIT બુટીબોરી જેવી મુખ્ય સંસ્થાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે."

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