E20 મુદ્દે ગડકરીને રાહત, બૉમ્બે હાઈકોર્ટે તમામ ફેક પોસ્ટ હટાવવાનો આદેશ આપ્યો
હાઈકોર્ટે સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પરથી ગડકરી સંબંધિત તમામ બદનક્ષીભરી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
Published : August 5, 2026 at 10:36 PM IST
મુંબઈ: E20 પેટ્રોલના મુદ્દા પર ટ્રોલનો સામનો કરી રહેલા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીને બોમ્બે હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. બુધવારે, હાઈકોર્ટે સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પરથી ગડકરી સંબંધિત તમામ બદનક્ષીભરી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ગડકરીએ આ મામલે મેટા, એક્સ, ગૂગલ, યુટ્યુબ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) સહિત અનેક પક્ષો સામે ₹11 કરોડના વળતરનો દાવો કરીને માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો. બુધવારે ન્યાયાધીશ આરિફ એસ. ડોક્ટરની અધ્યક્ષતામાં સિંગલ જજની બેન્ચ સમક્ષ કેન્દ્રીય મંત્રીની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તમામ પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું કે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ, ગડકરીના દાવામાં યોગ્યતા હતી અને પ્રશ્નમાં રહેલા કન્ટેન્ટ ખરેખર વાંધાજનક હતા. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે સોશિયલ મીડિયા પર વ્યક્તિની આવી ખુલ્લી ટીકા અયોગ્ય છે. ગૂગલ અને મેટાએ સ્વેચ્છાએ વાંધાજનક કન્ટેન્ટ દૂર કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી.
ત્યારબાદ, કોર્ટે તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને તાત્કાલિક આવું કન્ટેન્ટ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે વધુમાં નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જો ભવિષ્યમાં આવી જ સામગ્રી પ્રસારિત થાય છે, તો અરજદાર તેને દૂર કરવાની વિનંતી કરવા માટે આ કંપનીઓનો સીધો સંપર્ક કરી શકે છે અને કંપનીઓ આવી વિનંતીઓ પર કાર્યવાહી કરવા માટે બંધાયેલી રહેશે.
કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ટીકા વાજબી મર્યાદામાં રહેવી જોઈએ અને તે મર્યાદાઓ ઓળંગવી અસ્વીકાર્ય છે. કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો આવી વિનંતીઓ છતાં AI-જનરેટેડ ડીપફેક સામગ્રી દૂર કરવામાં ન આવે, તો અરજદાર ફરીથી કોર્ટનો સંપર્ક કરવા માટે સ્વતંત્ર છે.
હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે ગૂગલ અને મેટા જેવી મોટી કંપનીઓએ આવી ફરિયાદોને સંભાળવા અને તાત્કાલિક ઉકેલવા માટે એક સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવી જોઈએ, જેનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને વારંવાર કોર્ટનો સંપર્ક કરવાની જરૂર બચી જાય.
કોર્ટે આ મામલે સુનાવણી ચાર અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખી છે.
86 પાનાની અરજીમાં, કેન્દ્રીય મંત્રી ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનો કેન્દ્ર સરકારની E20 યોજના (જેમાં પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાનો સમાવેશ થાય છે) સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જો કે, તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સોશિયલ મીડિયા પર એક દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં તેમને આ ઇંધણથી થતા વાહન નુકસાન માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે આ ઝુંબેશના સંદર્ભમાં મેટા, X, ગૂગલ અને યુટ્યુબ જેવી કંપનીઓ તેમજ કેટલાક અજાણ્યા સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે સામે હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા AI-જનરેટેડ ડીપફેક વીડિયો, મોર્ફ કરેલા ફોટા અને મીમ્સને તાત્કાલિક દૂર કરવા માટે નિર્દેશો માંગ્યા છે અને ₹11 કરોડના નુકસાનનો દાવો પણ કર્યો છે.
એડ્વોકેટ સંદીપ લડ્ડાના માધ્યમથી દાખલ કરાયેલી અરજીમાં, ગડકરીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેમનો E20 યોજના સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ યોજના પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા સંચાલિત છે અને તેનો માર્ગ પરિવહન મંત્રાલય સાથે કોઈ સીધો સંબંધ નથી, જે તેમના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમ વાસ્તવમાં 2003 માં શરૂ થયો હતો, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ સાથે ઇથેનોલ મિશ્રિત કરવાની નીતિ અપનાવવાનું નક્કી કર્યું. સમય જતાં, આ યોજના વિકસિત થઈ, જેના કારણે E20 લોન્ચ થયું, જેમાં પેટ્રોલ સાથે 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે, E20 ઇંધણ - અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, E30 પણ - ઘણા યુરોપિયન દેશોમાં લાંબા સમયથી ઉપલબ્ધ છે; તેથી, ભારત આ નીતિ લાગુ કરનાર પ્રથમ દેશ નથી.
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