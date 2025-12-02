ગુજરાતના યુવાનોનું ભવિષ્ય ડ્રગ્સ અને ગુના તરફ ધકેલાઈ રહ્યું છે: રાહુલ ગાંધી
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની 'જન આક્રોશ યાત્રા' દરમિયાન ઘણી મહિલાઓ તેમની સમસ્યાઓ શેર કરવા માટે તેમની પાસે આવી છે.
By ANI
Published : December 2, 2025 at 7:06 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે કહ્યું કે ગુજરાતમાં "ડ્રગ્સ, ગેરકાયદેસર દારૂ અને ગુનાનો ખતરો વધી રહ્યો છે", અને ઉમેર્યું કે રાજ્યમાં તેમની 'જન આક્રોશ યાત્રા' દરમિયાન ઘણી મહિલાઓ તેમની સમસ્યાઓ શેર કરવા માટે તેમની પાસે આવી છે.
લોકસભા સાંસદે X પર હિન્દીમાં પોસ્ટ કર્યું, "ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની ચાલી રહેલી જન આક્રોશ યાત્રાઓ દરમિયાન, લોકો - ખાસ કરીને મહિલાઓ વારંવાર કહે છે કે ડ્રગ્સ, ગેરકાયદેસર દારૂ અને ગુનાના વધતા ખતરાથી તેમના જીવનમાં અસુરક્ષાની ભાવના વધુ ઘેરી બની છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ગુજરાત મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિ છે, જ્યાં સત્ય, નૈતિકતા અને ન્યાયની પરંપરાઓ પ્રવર્તે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રાજ્યના યુવાનોનું ભવિષ્ય ડ્રગ્સ અને ગુનાની અંધારાવાળી દુનિયા તરફ ધકેલાઈ રહ્યું છે." તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુનેગારોને સત્તામાં રહેલા લોકો તરફથી રક્ષણ મળી રહ્યું છે, જ્યારે મહિલાઓને અવગણવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે તેઓ મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે. તેમણે ભાજપ સરકારના "મૌન" પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા.
તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું, "મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી રહી છે કારણ કે ગુનેગારોને સત્તામાં રહેલા લોકો તરફથી રક્ષણ મળી રહ્યું છે, જ્યારે તેમને ફક્ત અવગણવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત પૂછી રહ્યું છે: ભાજપ સરકાર કેમ ચૂપ છે? ભાજપના કયા મંત્રી આ બધું છુપાવી રહ્યા છે? ગુજરાતના દેશદ્રોહીઓને કેમ રક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે?"
મુલાકાત દરમિયાન દરેક બેઠકમાં એલઓપી જે બીજો મુખ્ય મુદ્દો ઉઠાવે છે તે ખેડૂતોની દુર્દશા છે, જેમણે તાજેતરના પૂરને કારણે પાકને નુકસાન સહન કર્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "તાજેતરના વિનાશક પૂરે હજારો ગુજરાતી પરિવારોને તબાહ કર્યા છે અને ખેડૂતોના પાકનો નાશ કર્યો છે. જ્યારે મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે રાહત પેકેજની વાત ક્યારેય બંધ થઈ નથી. આજે, ગુજરાત ડૂબી રહ્યું છે, ડબલ-એન્જિન સરકાર છે, તેઓ વડા પ્રધાન છે, છતાં ન તો સંપૂર્ણ રાહત છે કે ન તો કોઈ સહાનુભૂતિ." એલઓપીએ દાવો કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં લોકોમાં ભારે ગુસ્સો છે કારણ કે દરેક પરિવાર તેમના બાળકોના ભવિષ્ય વિશે ચિંતિત છે.
તેમણે કહ્યું, "દરેક પરિવાર પૂછી રહ્યો છે કે ખેડૂતોના દેવા કેમ માફ કરવામાં આવતા નથી, ડ્રગ્સના વેપારને કેમ સાફ કરવામાં આવતો નથી? કોંગ્રેસ લોકોની ચિંતાઓ સાંભળતી રહેશે અને ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાઓ અને ભ્રષ્ટાચારને સતત ઉજાગર કરતી રહેશે."
ગુજરાત કોંગ્રેસે 21 નવેમ્બરના રોજ તેની 60 દિવસની 'જન આક્રોશ યાત્રા' શરૂ કરી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતો, યુવાનો અથવા હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોને સામનો કરતી કોઈપણ સમસ્યાઓને ઉજાગર કરવાનો હતો.
આ યાત્રા ઉત્તર ગુજરાતના ધામાથી શરૂ થઈ હતી અને તેના પ્રથમ તબક્કામાં સાત જિલ્લાઓ, 40 તાલુકાઓ અને 12 શહેરોમાંથી પસાર થશે. યાત્રાનો પ્રથમ તબક્કો 3 ડિસેમ્બરે 1,100 કિલોમીટરનું અંતર કાપતો પૂર્ણ થશે.
