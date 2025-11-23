સાઉદી અરેબિયા બસ અકસ્માત: 45 ભારતીયોને મદીનાના જન્નાતુલ બકી કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યા
પીડિતો હૈદરાબાદના રહેવાસી હતા, અને તેલંગાણા સરકારે ત્યાં દફનવિધિ પૂર્ણ કરવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો.
Published : November 23, 2025 at 5:53 PM IST
હૈદરાબાદ : સાઉદી અરેબિયામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા હૈદરાબાદના રહેવાસીઓના મૃતદેહોને શનિવારે મદીનાના જન્નતુલ બકી કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યા હતા, આ સ્થળને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે ત્યાં પયગંબર મુહમ્મદના સાથીઓ અને પરિવારના સભ્યોને દફનાવવામાં આવ્યા છે.
મુસ્લિમો આ વિસ્તારને પવિત્ર માને છે, અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીની વિનંતી પર, સાઉદી સરકારે ત્યાં અંતિમ સંસ્કાર કરવાની તક આપી છે. લઘુમતી કલ્યાણ મંત્રી મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને આ માહિતી આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે હૈદરાબાદ શહેરના 45 લોકો ઉમરાહ માટે મક્કાથી મદીના ગયા હતા.
આ મહિનાની 17મી તારીખે સવારે એક માર્ગ અકસ્માતમાં તેમનું મૃત્યુ થયું. બસ ડીઝલ ટેન્કર સાથે અથડાઈ હતી. તેલંગાણા સરકાર મૃતકના પરિવાર અને સંબંધીઓને ડીએનએ પરીક્ષણ માટે ઘટનાસ્થળે લઈ ગઈ, કારણ કે મૃતદેહો એટલા બળી ગયા હતા કે તેમની ઓળખ પણ અશક્ય હતી.
મંત્રી અઝહરુદ્દીન, એમઆઈએમ ધારાસભ્ય માજિદ હુસૈન અને લઘુમતી પાંખના અધિકારી સહિત એક સરકારી પ્રતિનિધિમંડળ સાઉદી અરેબિયાની યાત્રાએ ગયું. તેઓ દરેક પરિવારના બે સભ્યોને પોતાની સાથે લઈ ગયા. શનિવારે, ડીએનએ પરીક્ષણ પૂર્ણ થયા પછી અને પરિવારોને મૃત્યુ પ્રમાણપત્રો સોંપવામાં આવ્યા પછી, સાઉદી સરકારે મૃતદેહો સોંપ્યા.
આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ એસ. અબ્દુલ નઝીર પણ અંતિમ સંસ્કારમાં ભારત સરકારના પ્રતિનિધિમંડળમાં જોડાયા હતા. તેમણે મદીનાની મુખ્ય મસ્જિદમાં મૃતકો અને અન્ય લોકોના શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. બાદમાં મૃતદેહોને દફનાવવામાં આવ્યા હતા.
સાઉદી અરેબિયામાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રાજદૂત ડૉ. સુહેલ ખાન અને કોન્સ્યુલ જનરલ ફહત સુરી સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા. તેલંગાણા સરકારે સાઉદી અરેબિયામાં માર્યા ગયેલા પીડિતોના પરિવારજનો માટે પ્રત્યેકને રુ.500,000 વળતરની જાહેરાત કરી છે.
આ પણ વાંચો...