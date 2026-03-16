ETV Bharat / bharat

SIR બાદ આવનારી રાજ્યોની ચૂંટણીઓ માટે અમે સંપૂર્ણપણે તૈયાર: કોંગ્રેસ

આંતરિક મૂલ્યાંકન મુજબ, દક્ષિણ ભારતમાં કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં કોંગ્રેસનો ફાયદો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસે કહ્યું કે તે એપ્રિલમાં તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ, આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, પરંતુ ચૂંટણી પંચના "મુક્ત અને ન્યાયી" ચૂંટણી કરાવવાના દાવા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી.

કેરળ, આસામ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 9 એપ્રિલે, તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે યોજાશે. તમામ રાજ્યોના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ વિવાદાસ્પદ મતદાર યાદીમાં ફેરફારના પડછાયા હેઠળ યોજાઈ રહી હતી, જેના કારણે લાખો લોકોના નામ યાદીમાંથી દૂર થયા હતા.

પાર્ટીના સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચે કહ્યું હતું કે તેણે અધિકારીઓને નિષ્પક્ષ રહેવાની સૂચના આપી હતી, પરંતુ રવિવારે ચૂંટણીના સમયપત્રકની જાહેરાત કરવા માટે રાહ જોઈ, જ્યાં સુધી વડાપ્રધાન મોદી ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યોમાં તેમનો પ્રવાસ અને પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાત પૂર્ણ ન કરે.

"અમે એવું માનવા માંગીએ છીએ કે આગામી રાજ્ય ચૂંટણીઓ નિષ્પક્ષ રહેશે, પરંતુ આ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પર SIRનો પડછાયો છવાયેલો છે. અમે એ પણ જોયું કે ચૂંટણી પંચે ધીરજપૂર્વક ચૂંટણી તારીખો જાહેર કરવાની રાહ જોઈ, જ્યાં સુધી વડાપ્રધાન તમામ ચૂંટણી-બંધ રાજ્યોની મુલાકાત ન લે. અમે ચૂંટણી પંચ સમક્ષ અમારી ચિંતાઓ રજૂ કરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી."

AICC કેરળના પ્રભારી સચિવ બીએમ સંદીપે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "એવું લાગે છે કે ચૂંટણી પંચના શબ્દકોશમાં 'ન્યાયી' નો અર્થ અલગ છે. જોકે, અમે આગામી ચૂંટણીઓ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ."

આંતરિક મૂલ્યાંકન મુજબ, કોંગ્રેસને કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં ફાયદો થયો, જે મુખ્યત્વે ગયા વર્ષે સંગઠનાત્મક પાયાના કામ અને તમિલનાડુમાં ડીએમકેની આગેવાની હેઠળની સરકારના કાર્યને કારણે હતો. ઉત્તરપૂર્વ આસામ અંગે, આંતરિક મૂલ્યાંકન એ હતું કે કોંગ્રેસ પાસે જીતવાની સારી તક હતી, પરંતુ તેને ધ્રુવીકરણવાળી ચૂંટણીનો સામનો કરવો પડ્યો.

વધુમાં, પૂર્વમાં, પશ્ચિમ બંગાળ 2026માં એક પડકારજનક ક્ષેત્ર રહ્યું છે, પરંતુ તે કોંગ્રેસને લાંબા ગાળાનો ફાયદો આપે છે કારણ કે આ સૌથી જૂની પાર્ટીએ આગામી ચૂંટણીમાં એકલા લડવાનું પસંદ કર્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્ય સ્પર્ધા શાસક ટીએમસી અને ભાજપ વચ્ચે છે.

પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસનો સામાજિક કલ્યાણ એજન્ડા, જેની જાહેરાત લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા કેરળમાં કરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આસામમાં પણ તેનું અનાવરણ કરવામાં આવશે, તે આ સૌથી જૂની પાર્ટીને મોટો વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.

કોંગ્રેસ સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રી પદના ચહેરાને રજૂ કરતી નથી, પરંતુ પાર્ટી હાઇકમાન્ડ સંમત થયું કે ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યમાં 2026 ની ચૂંટણીને મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને આસામ કોંગ્રેસના વડા ગૌરવ ગોગોઈ વચ્ચેની લડાઈ તરીકે જોવી જોઈએ.

AICC આસામના પ્રભારી સચિવ પૃથ્વીરાજ સાઠેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "મને વિશ્વાસ છે કે આ વખતે આપણે આસામમાં પરિવર્તન જોઈશું. તે પાયાના સ્તરે શક્ય છે. આપણી પાસે ગૌરવ ગોગોઈના રૂપમાં સ્વચ્છ છબી ધરાવતો નેતા છે, જ્યારે બીજી તરફ, આપણી પાસે એક મુખ્યમંત્રી છે, જેમના કાર્યકાળમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર અને ખૂબ જ ઓછો વિકાસ થયો છે. તેઓ છેલ્લી ઘડીના પ્રોત્સાહનો આપીને મહિલા મતદારોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ યુવાનોને રોજગાર આપવાની વાત કરી રહ્યા નથી."

સંદીપની જેમ, સાઠેએ પણ ચૂંટણી પંચના "મુક્ત અને ન્યાયી" ચૂંટણીના દાવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. "અમે જોયું કે આસામની મતદાર યાદીના વિશેષ સુધારા દરમિયાન, મુખ્ય મતવિસ્તારોમાંથી લાખો નામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, શાસક પક્ષ કથિત ઘૂસણખોરી અને બાંગ્લાદેશથી મુસ્લિમ ઇમિગ્રન્ટ્સ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરીને ચૂંટણીનું ધ્રુવીકરણ કરવાનો સતત પ્રયાસ કરે છે."

સાઠેએ કહ્યું કે, "તેઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સ્તરે સત્તામાં છે, પરંતુ તેમણે આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવ્યો નથી. હવે તેઓ આવી યુક્તિઓનો આશરો લઈ રહ્યા છે કારણ કે તેમની પાસે વિકાસ માટે બતાવવા માટે કંઈ નથી."

AICCના અધિકારીએ દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસે છેલ્લા એક વર્ષમાં તેની સંગઠનાત્મક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવ્યું છે, મતદારો સુધી પહોંચવા માટે ઝુંબેશ શરૂ કરી છે અને NDAનો સામનો કરવા માટે કેટલાક પ્રાદેશિક પક્ષો સાથે જોડાણ પણ કર્યું છે.

કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી થઈ રહી છે, તેમાં કેરળમાં પાર્ટીને શ્રેષ્ઠ તકો મળી, જેના કારણે તમિલનાડુમાં ડીએમકે સાથેના જોડાણનો ફાયદો થયો. સંદીપે કહ્યું, "કેરળથી અમારો પ્રતિસાદ ખૂબ જ સકારાત્મક રહ્યો છે. અમારી પાસે ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર છે, જે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે, કારણ કે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે."

તમિલનાડુના AICC પ્રભારી ગિરીશ ચોડણકરે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તમિલનાડુમાં અમારું ગઠબંધન ખૂબ સારું છે, જે અમને સારા પરિણામો આપશે. અમે 28 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ, જે 2021 કરતા ત્રણ વધુ છે. 2021માં, અમે 25 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી અને 19 બેઠકો જીતી હતી. આ વખતે, અમારું લક્ષ્ય 100 ટકા સ્ટ્રાઇક રેટ હાંસલ કરવાનું છે. ભાજપ પોતાનું નસીબ અજમાવી રહ્યું છે, પરંતુ તે સફળ થશે નહીં. રાજ્યમાં SIRમાંથી 9.7 મિલિયન નામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે."

ચોડણકરે, જે પડોશી રાજ્ય પુડુચેરીના પ્રભારી પણ છે, તેમણે કહ્યું કે તેમને ત્યાં પણ પરિવર્તનની આશા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "અમે પુડુચેરીમાં ટૂંક સમયમાં ડીએમકે સાથે ગઠબંધન કરવાની આશા રાખીએ છીએ. મતદારો સરકારથી કંટાળી ગયા છે અને આ વખતે પરિવર્તન ઇચ્છે છે."઼

TAGGED:

FULLY PREPARED
PUDUCHERRY
CONGRESS ASSEMBLY ELECTIONS
CONGRESS
SIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.