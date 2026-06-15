FSUI એ ઓમાનની દરિયા કિનારે જીવ ગુમાવનારા ભારતીય ખલાસીઓના પરિવારોને સહાય આપવાની અમેરિકા પાસેથી માંગ કરી
નાવિક સંગઠન ઓમાનની દરિયા કિનારે જીવ ગુમાવનારા ભારતીયોના પરિવારોને અમેરિકા પાસેથી વળતરની માંગ કરી રહ્યું છે, જ્યારે એક મૃતકના પિતા ટ્રસ્ટ સ્થાપવાની યોજના બનાવી રહ્યા
Published : June 15, 2026 at 4:26 PM IST
મુંબઈ: નાવિકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થા 'ફોરવર્ડ સીમેન યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા' (FSUI) એ સોમવારે માંગ કરી હતી કે અમેરિકા ઓમાન નજીક તાજેતરમાં માર્યા ગયેલા ચાર ભારતીય ખલાસીઓના પરિવારોને વળતર તરીકે $5 મિલિયન (₹47 કરોડથી વધુ) ચૂકવે.
યુએસ-ઈરાન શાંતિ કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા, યુનિયને 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' ફરીથી ખોલવાથી હજારો નિર્દોષ નાવિકોના જીવ બચશે.
FSUI એ જણાવ્યું હતું કે, "અમે માંગ કરીએ છીએ કે અમેરિકા ચાર મૃત ખલાસીઓના પરિવારોને ઓછામાં ઓછા $5 મિલિયનનું વાજબી વળતર આપે: પટનાલા સુરેશ (ચીફ એન્જિનિયર), આદિત્ય શર્મા (ડેક કેડેટ), અને શિવાનંદ ચૌરસિયા (ફિટર) - જે મિસાઈલ હુમલામાં મૃત્યુ પામ્યા હતા - અને નિશાંત ઉર્થનાથન (સેકન્ડ ઓફિસર), જે નાકાબંધીને કારણે સમયસર તબીબી સહાયના અભાવે મૃત્યુ પામ્યા હતા. કાયમી શાંતિ માટે પીડિતો માટે ન્યાય જરૂરી છે."
Mr. President @realDonaldTrump & @WhiteHouse,— FSUI (@FSUIINDIA) June 15, 2026
We welcome the historic US-Iran peace deal reopening the Strait of Hormuz, saving thousands of innocent seafarers’ lives.
We demand the US pay fair compensation of not less than $5 million to the families of the 4 seafarers… pic.twitter.com/jNtAwzMFps
FSUI ના સચિવ મનોજ યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ માંગણી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યાલય સમક્ષ ઉઠાવશે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે FSUI ને વળતરની માંગણી અંગે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય નાવિક સંગઠનો તરફથી સમર્થન મળ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "મેં મારી સમિતિ પાસેથી મંજૂરી મેળવી લીધી છે અને હું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, 'ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન' (UN સાથે જોડાયેલ) અને 'ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કર્સ ફેડરેશન' ને પત્રો લખીશ."
તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે યુએસ સરકારે મૃતક ભારતીય ખલાસીઓના પરિવારોને વળતર આપવું જોઈએ. યાદવે ઉમેર્યું, "અમે તેમના પરિવારના સભ્યો માટે નોકરીઓની પણ માંગ કરીશું, કારણ કે આ પરિવારોને નાણાકીય સહાયની જરૂર છે."
તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ ભારતમાં ચાર ખલાસીઓના મૃતદેહના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ તેઓ પરિવારો સાથે મુલાકાત કરશે અને વાત કરશે. યાદવે કહ્યું, "હું મૃતકોના પરિવારોને મળીશ અને તેમના મંતવ્યો મેળવીશ; હું તેમનો પ્રતિભાવ જાણવા માંગુ છું."
ઓમાન નજીક માર્યા ગયેલા ચાર ભારતીય કોણ હતા?
10 જૂનના રોજ, ઓમાનના અખાતમાં વિદેશી ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કર "MT સેટેબેલો" પર યુએસ લશ્કરી મિસાઇલ હુમલામાં ત્રણ ભારતીય નાગરિક ખલાસીઓ - પટનાલા સુરેશ, આદિત્ય શર્મા અને શિવાનંદ ચૌરસિયા - માર્યા ગયા હતા.
પલાઉ-ધ્વજવાળા વાણિજ્યિક જહાજમાં 24 ભારતીય નાગરિકો સહિત 28 ક્રૂ સભ્યો હતા. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દળોએ ચોકસાઇથી હુમલો કર્યો, જેનાથી જહાજના એન્જિન રૂમને નુકસાન થયું. યુએસ સૈન્યએ દાવો કર્યો કે જહાજે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક સક્રિય નૌકાદળના નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને રેડિયો આદેશોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું; તેના પર ઈરાની તેલ પ્રતિબંધિત માલનું પરિવહન કરવાનો પણ શંકા હતી.
ભારતે નવી દિલ્હીમાં યુએસ ચાર્જ ડી'અફેર્સને બોલાવ્યા અને કડક રાજદ્વારી વિરોધ નોંધાવ્યો. વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે આ મુદ્દો સીધો યુએસ વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સમક્ષ ઉઠાવ્યો.
દરમિયાન, 11 જૂન, 2026 ના રોજ ઓમાન નજીક વાણિજ્યિક જહાજ એમટી સેલેસ્ટિયલમાં તબીબી ગૂંચવણોને કારણે તમિલનાડુના ૩૫ વર્ષીય ભારતીય મર્ચન્ટ નેવી નાવિક નિશાંત ઉર્થનાથનનું મૃત્યુ થયું. જહાજના વિચલિત કરનારા વીડિયોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ અને કટોકટી તબીબી સહાયમાં વિલંબ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
'આદિત્યના નામે એક ટ્રસ્ટ'
આદિત્યના પિતા રાજેશ શર્માએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઈચ્છે છે કે અમેરિકા તરફથી મળતું વળતર વધુ જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને મળે.
શર્માએ કહ્યું, "તે મારો એકમાત્ર પુત્ર હતો, અને તે આટલી નાની ઉંમરે (23) ગુજરી ગયો. તેના ઘણા સપના હતા, અને હવે તે ગયો છે, તો હું તે પૈસાનું શું કરીશ? તેના બદલે, તેમણે આ પૈસા શિવાનંદ ચૌરસિયાના પરિવારને આપવા જોઈએ; તે તેમને મદદ કરશે. તે દુઃખદ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ હોવા છતાં, આ યુદ્ધમાં ખાનગી વેપારી નૌકાદળના જહાજો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હું ફક્ત એટલું જ કહી શકું છું કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ દેશે આવા હુમલા ન કરવા જોઈએ અને તેમને જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ."
તેમણે કહ્યું કે તેમનો પરિવાર આદિત્યના નામે એક ટ્રસ્ટ બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. તેઓ માને છે કે આદિત્યના ઘણા સપના હતા, અને હવે, તેમના મૃત્યુ પછી, તેઓ તેમના નામનો ઉપયોગ અન્ય યુવાનોને તેમના સપના પૂરા કરવામાં મદદ કરવા માંગે છે.
શર્માએ કહ્યું, "મારો દીકરો ખૂબ નાનો હતો અને તેના જીવનમાં ઘણા સપના અને યોજનાઓ હતી. હવે જ્યારે તે આટલી નાની ઉંમરે શહીદ થઈ ગયો છે, ત્યારે તે બધું અર્થહીન બની ગયું છે. તે હમણાં જ શરૂઆત કરી રહ્યો હતો... અમે અન્ય યુવાનોને મદદ કરવા માટે એક ભંડોળ બનાવવા માંગીએ છીએ. હું મારા પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરીશ અને વિગતો પર કામ કરીશ, પરંતુ અમે ચોક્કસપણે તે દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ."
સોમવારે સવારે, અમેરિકા અને ઈરાન તેમના નબળા યુદ્ધવિરામને લંબાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે પ્રારંભિક કરાર પર પહોંચ્યા. પરંતુ પડકારો તરત જ ઉભરી આવ્યા, જેમાં ઇઝરાયલનો આગ્રહ હતો કે તે હિઝબુલ્લાહ સામે લડતી વખતે લેબનોનમાં કબજે કરેલી જમીન જાળવી રાખશે.