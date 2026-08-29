FSSAIએ એવરેસ્ટ સહિત આ કંપનીના હીંગના વેચાણ પર રોક લગાવી, તમારા રસોડામાં તો નથી વપરાતીને?
FSSAIની તપાસમાં બે મસાલા કંપનીઓના હીંગના સેમ્પલ મિસબ્રાન્ડેડ અને સબ-સ્ટાન્ડર્ડ મળી આવ્યા હતા.
Published : August 29, 2026 at 6:57 PM IST
નવી દિલ્હી: ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI)એ મસાલા બ્રાન્ડ્સ એવરેસ્ટ અને લાલજી ગોધુની કમ્પાઉન્ડેડ હિંગના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ જારી કર્યો છે. આ નિર્ણય બંને કંપનીઓના હીંગના સેમ્પલના પરીક્ષણ ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જતા લેવાયો છે.
એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, પ્રતિબંધ ફક્ત તેમના હિંગ ઉત્પાદનો પર લાગુ પડે છે. આ કંપનીઓના અન્ય ઉત્પાદનો, જેમ કે ઈંડા કરી મસાલા, ચિકન કરી મસાલા અથવા ગરમ મસાલા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. ગ્રાહક ફરિયાદ બાદ નિરીક્ષણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે બજારમાં ઉપલબ્ધ હિંગ બ્રાન્ડ્સની વ્યાપક તપાસ કરવામાં આવી હતી.
એવરેસ્ટના કિસ્સામાં, FSSAI એ તાત્કાલિક અસરથી વિવિધ કમ્પાઉન્ડેડ હિંગ પાવડર ઉત્પાદનોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક ફૂડ લેબોરેટરીના એક ફૂડ એનાલિસ્ટે કમ્પાઉન્ડેડ હીંગના સેમ્પલ "ખોટા લેબલિંગવાળા અને હલકી ગુણવત્તાના" આવ્યા. આ ઉત્પાદનો FSS (ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ અને ફૂડ એડિટિવ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2011 નું ઉલ્લંઘન કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેમાં આલ્કોહોલમાં એક્સટ્રેક્સનું પ્રમાણ 0 ટકા જોવા મળ્યું હતું, જ્યારે નિર્ધારિત ધોરણ ઓછામાં ઓછું 5 ટકા જરૂરી છે.
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has taken regulatory enforcement action under the Food Safety and Standards Act, 2006, issuing Prohibition Orders against M/s Everest Food Products Private Limited and M/s Laljee Godhoo and Company. pic.twitter.com/9kcjoaX2Sw— ANI (@ANI) August 29, 2026
વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, "પીળો હિંગ પાવડર અને કાળો હિંગ પાવડરના નમૂનાઓ પણ હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જેમાં આલ્કોહોલિક અર્કનું સ્તર અનુક્રમે 3.29 ટકા અને 4.4 ટકા હતું."
કંપનીને હલકી ગુણવત્તાવાળા કમ્પાઉન્ડ હિંગના વેચાણની ગેરરીતિ સુધારવા અને FSS એક્ટ, 2006 હેઠળ તેના લાઇસન્સ મુજબ ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરતા ઉત્પાદનોના વેચાણની ખાતરી કરવા માટે એક પ્લાન રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. એક ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો કંપની આ ભૂલોને સુધારવામાં નિષ્ફળ જશે તો આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
લાલજી ગોધુના કિસ્સામાં, FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે, કંપનીને હિંગ પાવડર વેચવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ઉત્પાદન હલકી ગુણવત્તાનું અને ભેળસેળયુક્ત હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જે FSSAI નિયમોનું ઉલ્લંઘન હતું. કમ્પાઉન્ડ હિંગના નમૂનાઓ હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને FSS (ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ અને ફૂડ એડિટિવ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2011 હેઠળ નિર્ધારિત આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરતા ન હતા. આ નમૂનાઓ પણ ખોટી રીતે લેબલ કરાયેલા અને હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
કમ્પાઉન્ડ હિંગ બનાવવા માટે વપરાતી કાચા હિંગની જાતોના નમૂનાઓ વધુ પડતા સ્ટાર્ચના કારણે હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
હિંગમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વજન દ્વારા 1 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ. FSSAI એ લાલજી ગોધુને આ મુદ્દાને સુધારવા માટે એક કાર્ય યોજના રજૂ કરવા અને FSS કાયદાનું પાલન કરીને માત્ર પ્રમાણભૂત ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાના પગલાં અમલમાં મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
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