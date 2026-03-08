ETV Bharat / bharat

Women's Day Special: લક્ષ્મી લાકરા એક આદિવાસી ગામથી ઉછરીને ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાઇલટ બની, જાણો તેની પ્રેરણાદાઈ કહાની

લક્ષ્મી લાકરાની આ સ્ટોરી હજારો દીકરીઓને પ્રેરણા આપે છે જે મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં મોટા સપના જોવાની હિંમત આપે છે

લક્ષ્મી લાકરા ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાયલટ
લક્ષ્મી લાકરા ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાયલટ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પરંપરાગત રીતે પુરુષપ્રધાન ક્ષેત્ર માનવામાં આવતા ભારતીય રેલવેમાં મહિલાઓ પોતાની છાપ છોડી રહી છે. આ પરિવર્તનનું એક મજબૂત ઉદાહરણ ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાઇલટ (ટ્રેન ડ્રાઇવર) લક્ષ્મી લાકરા છે. ઝારખંડના એક નાના આદિવાસી ગામથી રેલવેના એન્જિન સુધીની તેમની સફર સંઘર્ષ, હિંમત અને આત્મવિશ્વાસની એક અનોખી પ્રેરણાદાઈ કહાની છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે, તેમની કહાની હજારો દીકરીઓને પ્રેરણા આપે છે જે મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં મોટા સપના જોવાની હિંમત કરે છે. લક્ષ્મી લાકરાનો જન્મ ઝારખંડના લોહરદગા જિલ્લાના એક નાના ગામ ડેરા ટોલીમાં થયો હતો. તેમનો પરિવાર એક સામાન્ય આદિવાસી પરિવારમાંથી આવે છે. તેમના પિતા, ફાગુ લાકરા, પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે મજૂરી કામ કરતા હતા. લક્ષ્મી ત્રીજા સંતાન હતા, જેમાં બે ભાઈઓ અને બે બહેનો હતા. પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ મજબૂત નહોતી પરંતુ, તેમના પિતાનું વિઝન મોટું હતું. તેઓ ઘણીવાર કહેતા હતા કે અમે એક રોટલી ઓછી ખાઈશું, પણ બાળકોનું શિક્ષણ બંધ નહીં થવા દઈએ.

લક્ષ્મી કહે છે કે તેમણે બાળપણનો અભ્યાસ એક નાના ગામડાની શાળામાં શરૂ કર્યો હતો અને 10માં ધોરણ સુધી ત્યાં જ તેનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હતું. અભ્યાસની સાથે સાથે, તેણીએ ઘરના કામકાજ અને ગાયોને ચરાવવાનું પણ કામ કરવું પડતું હતું. મુશ્કેલ સંજોગો હોવા છતાં, તેના માતાપિતાએ ક્યારેય દીકરા અને દીકરી વચ્ચે ભેદભાવ કર્યો નહીં, તેમના બધા બાળકોને સમાન તકો પૂરી પાડી. લક્ષ્મી હંમેશા બાળપણથી જ કંઈક અલગ કરવાનું સ્વપ્ન જોતી હતી.

લક્ષ્મી યાદ કરે છે કે કેવી રીતે તે નાની હતી ત્યારે તે તેની દાદીને મળવા માટે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી હતી. તે સમયે રાંચી અને લોહરદગા વચ્ચે વરાળથી ચાલતી ટ્રેનો દોડતી હતી. ટ્રેન અને તેના એન્જિનને જોઈને તેની જિજ્ઞાસા જાગી. પછીથી, જ્યારે ડીઝલ અને ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનોએ વરાળ એન્જિનનું સ્થાન લેવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ટ્રેન એન્જિનની અંદર શું ચાલે છે અને તે કેવી રીતે ચાલે છે તે અંગેની તેની જિજ્ઞાસા વધુ વધી ગઈ. આ જિજ્ઞાસાએ તેને ટેકનિકલ શિક્ષણ મેળવવા માટે પ્રેરણા આપી. તેણે સામાન્ય શિક્ષણ મેળવવાને બદલે ડિપ્લોમા મેળવવાનું નક્કી કર્યું.

ડિપ્લોમા પૂર્ણ કર્યા પછી, લક્ષ્મીને ખબર પડી કે તે રેલ્વેમાં લોકો પાઇલટ તરીકે કામ કરી શકે છે. જ્યારે તેણીએ તેના મિત્રોને આ વિશે કહ્યું, ત્યારે ઘણાએ કહ્યું કે આ પુરુષોનું કામ છે અને સ્ત્રીઓ તે કરી શકતી નથી. પરંતુ આ પડકાર લક્ષ્મી માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો. તેણીએ સંકલ્પ કર્યો કે જો પુરુષો તે કરી શકે છે, તો સ્ત્રીઓ પણ કરી શકે છે.

ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાયલોટ (ટ્રેન ડ્રાઈવર) લક્ષ્મી લાકરા
ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાયલોટ (ટ્રેન ડ્રાઈવર) લક્ષ્મી લાકરા (Etv Bharat)

2005 માં સહાયક લોકો પાયલટ બન્યા

લક્ષ્મી લાકરાએ રેલ્વે ભરતી બોર્ડ (RRB) ની પરીક્ષા આપી અને 2005 માં તેમની પસંદગી થઈ. RRB ચંદીગઢ દ્વારા તેમની પસંદગી થઈ અને તેમને ઉત્તરી રેલવેમાં સહાયક લોકો પાયલટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. જ્યારે તેઓ નોકરીમાં જોડાયા, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેઓ ઉત્તરી રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા સહાયક લોકો પાયલટ છે. જોકે, શરૂઆત સરળ નહોતી. તે સમયે રેલવેમાં મહિલાઓ માટે મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ મર્યાદિત હતી. લક્ષ્મી કહે છે કે શરૂઆતના દિવસોમાં, તેમને ઘણીવાર ઓફિસમાં સમય પસાર કરવો પડતો હતો કારણ કે રનિંગ રૂમમાં મહિલાઓ માટે રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. ધીમે ધીમે સમય બદલાયો અને રેલ્વે વહીવટીતંત્રે મહિલાઓની જરૂરિયાતોને સમજવા અને સુવિધાઓમાં સુધારો કરવાનું શરૂ કર્યું.

2011 માં માલગાડીઓ ચલાવવાની જવાબદારી

"2005નો સમય આજના સમય કરતાં ઘણો અલગ હતો. ત્યારે લોકોમોટિવમાં એર કન્ડીશનીંગ નહોતું પરંતુ આજે ઘણા લોકો એસીથી સજ્જ છે. ઘણા નવા લોકોમોટિવમાં પણ શૌચાલય બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે મહિલા લોકોમોટિવ પાઇલટ્સને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે." - લક્ષ્મી લાકરા, મહિલા લોકોમોટિવ પાઇલટ

લોકો પાયલોટલક્ષ્મી લાકરાનો કામ કરતા સમયનો ફોટો
લોકો પાયલોટલક્ષ્મી લાકરાનો કામ કરતા સમયનો ફોટો (Etv Bharat)

પોતાની નોકરી દરમિયાન, લક્ષ્મીએ અથાક મહેનત કરી અને અનુભવ મેળવ્યો. 2011માં તેણીએ માલગાડીઓનો હવાલો સંભાળ્યો અને 2016 માં તેણી પેસેન્જર ટ્રેનો માટે લોકો પાઇલટ બની. વિશાળ રેલ્વે નેટવર્ક પર ટ્રેનો ચલાવવી એ ખૂબ જ જવાબદાર પૂર્વકનું કામ છે અને તેમાં સતત તકેદારી અને શિસ્તની જરૂર પડે છે.

લક્ષ્મી 2025 માં ચીફ લોકો ઇન્સ્પેક્ટર બન્યા

સમય જતાં તેમની સખત મહેનત અને અનુભવથી તેમને 2025 માં બઢતી મળતા તે ચીફ લોકો ઇન્સ્પેક્ટર (CLI) બની ગઈ. હવે લક્ષ્મીની જવાબદારીઓ ફક્ત ટ્રેન ચલાવવાથી આગળ વધે છે. તે અન્ય લોકો પાઇલટ્સ અને સહાયક લોકો પાઇલટ્સને પણ તાલીમ આપે છે અને માર્ગદર્શન આપે છે. તે ટ્રેન સંચાલનના નિયમો, સિગ્નલ સમજ, ગતિ નિયંત્રણ અને સલામતીના પાસાઓ પર ડ્રાઇવરોને સલાહ આપે છે. તે ડ્રાઇવરોની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ફૂટપ્લેટ નિરીક્ષણ માટે લોકોમોટિવ્સની વ્યક્તિગત મુલાકાત પણ લે છે. તેમની જવાબદારીઓ હવે તેમની અગાઉની ફરજો કરતાં વધુ વિસ્તરી ગઈ છે. પહેલાં તેમની ફરજ રોસ્ટર મુખ્યત્વે દિવસ દરમિયાન હતી. પરંતુ હવે ચીફ લોકો ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે તેમણે દિવસ અને રાત બંને સમયે નિરીક્ષણ કરવું પડે છે. ક્યારેક તેમને ક્રૂનું યોગ્ય સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાત્રે લોકોમોટિવની મુલાકાત પણ લેવી પડે છે.

લક્ષ્મી લાકરા એક આદિવાસી ગામમાંથી ઉછરીને ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાઇલટ બની
લક્ષ્મી લાકરા એક આદિવાસી ગામમાંથી ઉછરીને ઉત્તર રેલ્વેની પ્રથમ મહિલા લોકો પાઇલટ બની (Etv Bharat)

પરિવારે તેની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે: લક્ષ્મીના મતે, તેના પરિવારે તેની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. લક્ષ્મીને બે પુત્રી જેમાં તેની મોટી પુત્રી 11મા ધોરણમાં અને નાની પુત્રી 8મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે.

"મારા પતિ પહેલા ખાનગી નોકરી કરતા હતા, પરંતુ જ્યારે હું ચીફ લોકો ઇન્સ્પેક્ટર બની, ત્યારે તેમણે પરિવારની સંભાળ રાખવા માટે નોકરી છોડી દીધી જેથી હું મારા કામ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકું. મારી સફળતાનો ગામ અને આસપાસના વિસ્તારો પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડ્યો. એક ગામમાં જ્યાં ખૂબ ઓછા બાળકો એક સમયે ભણતા હતા, પરિવારો હવે તેમની દીકરીઓને અભ્યાસ કરવા અને પ્રગતિ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. ઘણા લોકો તેમના બાળકોને કહે છે, 'લક્ષ્મી દીદીને જુઓ, તેમણે શું પ્રાપ્ત કર્યું છે." - લક્ષ્મી લાકરા, મહિલા લોકો પાઇલટ

સ્ત્રીઓએ ક્યારેય પોતાને નબળા ન માનવા જોઈએ

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે, લક્ષ્મી લાકરાએ મહિલાઓને સંદેશ આપતા કહ્યું કે, મહિલાઓએ ક્યારેય પોતાને નબળા ન માનવા જોઈએ. જો તેઓ એક ધ્યેય પ્રાપ્ત કરે અને સખત મહેનત કરે તો કોઈ પણ મુકામ દૂર નથી. લક્ષ્મીની કહાની દર્શાવે છે કે દૃઢ નિશ્ચય, પરિવારના સમર્થન અને સખત મહેનતથી કોઈપણ પૃષ્ઠભૂમિની કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના સપનાઓ સાકાર કરી શકે છે.

ઝારખંડના એક નાના આદિવાસી ગામથી લઈને રેલ્વે એન્જિન સુધી, લક્ષ્મી લાકરા માત્ર પાટા પર ટ્રેન ચલાવી નથી, પરંતુ હજારો દીકરીઓના સપનાઓને નવી દિશા પણ આપી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Women's Day Special: અમદાવાદના રસ્તાઓ પર સડસડાટ સ્કૂટર દોડાવતા 87 વર્ષના દાદી
  2. Women's Day Special: જો શેક્સપિયર મહિલા હોત, તો આટલા સફળ થયા હોત...? : RJ Devaki
  3. Women's Day Special: 69 વર્ષની ઉંમરે યુવાનોને શરમાવે તેવી સ્ફૂર્તિ, કહાણી 50 વર્ષે બિઝનેસ અને 60 વર્ષે ક્રોસફિટ શરૂ કરનાર મહિલાની
  4. Women's Day Special: કથકને નવી દિશા આપનાર સાત અક્ષરનું મરોડદાર નામ: કુમુદિની લાખિયા
  5. અલખને ઓટલે ધુણી ધખાવતી શક્તિ સમાન મહિલા સાધુઓ
  6. નારી શક્તિને સલામ: ગીરમાં સિંહણ સમી ધાક જમાવીને ફરજ અદા કરતી વનવિભાગની મહિલા કર્મચારીઓ

TAGGED:

LAXMI LAKRA STORY
FIRST WOMAN LOCO PILOT
NORTHERN RAILWAY PIONEER
TRIBAL WOMAN SUCCESS
WOMAN LOCO PILOT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.