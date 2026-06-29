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આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અંતિમ સંસ્કારમાં ભારત હાજરી આપશે; પીએમ મોદીની જગ્યાએ દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે?

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર 4 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 9 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થશે.

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની (file photo-AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 5:06 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર 4 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 9 જુલાઈ સુધી ચાલુ રહેશે. તેમને તેમના વતન મશહદના પવિત્ર શહેર ખાતે દફનાવવામાં આવશે. સમાચાર એજન્સી ANIના અહેવાલ મુજબ, બિહારના રાજ્યપાલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ સૈયદ અતા હસનૈન અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરીતા ભારત વતી સમારોહમાં હાજરી આપશે.

અગાઉ, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલના હુમલામાં માર્યા ગયા હતા. જોકે, ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હવે, ઈરાન અને અમેરિકા દ્વારા કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ મળ્યા બાદ, આયાતુલ્લાહ ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર 4 જુલાઈએ યોજાશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની યાદમાં એક ભવ્ય સમારોહ પણ યોજાશે. ઘણા દેશોના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે.

પીએમ મોદી કેમ નથી જઈ રહ્યા?

રાજદ્વારી વર્તુળો એવી અટકળો લગાવી રહ્યા હતા કે પીએમ મોદી પોતે તેહરાન જશે કે નહીં, પરંતુ તેમની ગેરહાજરીનું કારણ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી તેમના પૂર્વ-આયોજિત અને વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સમયપત્રકને કારણે ઈરાનની મુસાફરી કરી શકશે નહીં. એવું અહેવાલ છે કે પીએમ મોદી ટૂંક સમયમાં ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની મુલાકાત લેશે.

રાજ્યપાલ હસનૈન અને પવિત્રા માર્ગેરિટા આપશે હાજરી

કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રતિનિધિમંડળની કાળજીપૂર્વક પસંદગી કરી છે. બિહારના રાજ્યપાલ હસનૈન ભૂતપૂર્વ ભારતીય સૈન્ય અધિકારી છે અને પશ્ચિમ એશિયાઈ બાબતો અને આતંકવાદ વિરોધી વ્યૂહરચનાઓમાં વ્યાપક અનુભવ ધરાવે છે. તેમની મુલાકાત ભારતની વ્યૂહાત્મક ગંભીરતાને દર્શાવે છે. વિદેશ રાજ્યમંત્રી તરીકે માર્ગેરિટાની પસંદગી ભારતની ઈરાન પ્રત્યેની રાજદ્વારી પ્રતિબદ્ધતાનો સીધો સંકેત છે.

ભારતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત હંમેશા ઈરાનને એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર માનતું આવ્યું છે. ખામેનીના મૃત્યુ પછી, ભારતીય વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રીએ શોક વ્યક્ત કરવા ઈરાની દૂતાવાસની મુલાકાત લીધી. વધુમાં, પીએમ મોદી અને વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે 40 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાની નેતૃત્વ સાથે નિયમિત વાતચીત જાળવી રાખી હતી. તાજેતરમાં, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી પોતે બ્રિક્સ બેઠક માટે નવી દિલ્હીની મુલાકાતે આવ્યા હતા. અગાઉ, 2024 માં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં તત્કાલીન ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ ઈબ્રાહિમ રિયાસીના મૃત્યુ બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.

આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની અંતિમવિધિ 4 જુલાઈના રોજ થશે

ખામેનીના પાર્થિવ દેહને 4 જુલાઈથી તેહરાનના ગ્રાન્ડ મોસલ્લા કોમ્પ્લેક્સમાં અંતિમ સંસ્કાર માટે રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેહરાન અને પવિત્ર શહેર કોમમાં મોટી જાહેર સરઘસો કાઢવામાં આવશે. 9 જુલાઈના રોજ ખામેનીના વતન મશહદમાં પવિત્ર ઇમામ રેઝા દરગાહ ખાતે તેમને દફનાવવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઈરાનમાં લાખો લોકો એકઠા થવાની ધારણા છે. ભારત ઉપરાંત, પાકિસ્તાન, ઇરાક, રશિયા અને ચીનના પ્રતિનિધિઓ પણ ભાગ લઈ શકે છે.

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