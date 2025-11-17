સાહસી માનવ તસ્કરી કાર્યકર્તાથી લઈને ભારતના 'જળ માતા' સુધી, કોણ છે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025ના વિજેતા? જાણો
દેશને પ્રેરણા આપનાર સાત હસ્તીઓને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 17, 2025 at 4:35 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં રવિવારે સાત વ્યક્તિઓ જેમણે પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન, સમુદાયોનું ઉત્થાન, જ્ઞાનને આગળ વધાર્યું અને રાષ્ટ્રને પ્રેરણા આપી છે, તેમને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
ગ્રુપના સ્થાપક રામોજી રાવ ગારુની સ્મૃતિમાં આપવામાં આવેલા આ પુરસ્કારોનું ઉદ્ઘાટન ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન દ્વારા રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં કરવામાં આવ્યું હતું. રામોજી ગ્રુપના સ્થાપકની 89મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવતા સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, યુથ આઇકન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને વુમન અચીવર કેટેગરીમાં એવોર્ડ માટે સાત પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પસંદગી પ્રક્રિયા પારદર્શિતા અને કઠોરતા સાથે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
એક નિષ્ણાત પેનલે દરેક શ્રેણીમાં બહુવિધ પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને દરેક માટે ત્રણ નામો શોર્ટલિસ્ટ કર્યા. ત્યારબાદ અંતિમ સમિતિએ દરેક શ્રેણી માટે એક એવોર્ડ વિજેતાની પસંદગી કરી. પ્રામાણિકતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, બધા પ્રમાણપત્રો અને ફિલ્ડવર્ક Eenadu અને ETV ભારત નેટવર્ક દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવામાં આવ્યા હતા.
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025 ના વિજેતાઓ
જર્નલિઝમમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર જયદીપ હાર્ડિકરે જીત્યો. પ્રતિષ્ઠિત પત્રકાર અને લેખક, હાર્દિકરે બે દાયકાથી વધુ સમયથી ગ્રામીણ ભારત પર ઊંડી સહાનુભૂતિ અને સૂઝ સાથે અહેવાલ આપ્યો છે. તેમનું કાર્ય હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા અવાજોને વિસ્તૃત કરે છે અને વિકાસના માનવીય પાસાઓને રાષ્ટ્રીય ધ્યાન પર લાવે છે.
યુથ આઇકોન એવોર્ડ શ્રીકાંત બોલાને મળ્યો. બોલાન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્થાપક, ચેરમેન અને MIT ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી, ફ્લેક્સિબલ અને સમાવેશી નેતૃત્વનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક બની ગયા છે. તેમનું સાહસ સસ્ટેનેબલ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપતા દિવ્યાંગ લોકોને સશક્ત બનાવે છે.
પ્રોફેસર સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રીએ કલા અને સંસ્કૃતિમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર જીત્યો. તેઓ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા વિદ્વાન છે જેમણે 19 આદિવાસી ભાષાઓ માટે લિપિઓ બનાવી છે. પ્રોફેસર શ્રીએ ભારતના સ્વદેશી સાહિત્યિક વારસાના સંરક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવી છે. આદિકવિ નન્નાયા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે, તેઓ સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને ભાષાકીય સશક્તિકરણ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે.
ગ્રામીણ વિકાસમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર અમલા અશોક રુઇયા દ્વારા જીતવામાં આવ્યો હતો. "વોટર મધર" તરીકે ઓળખાતી, રુઇયાએ નવીન જળ-સંગ્રહ પહેલ દ્વારા દુષ્કાળગ્રસ્ત ગામડાઓનું પરિવર્તન કર્યું છે. આકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમના કાર્યથી ગ્રામીણ ભારતમાં આજીવિકા, પાણીની સુરક્ષા અને આશા પુનઃસ્થાપિત થઈ છે.
એક્સેલન્સ ઇન સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ એવોર્ડ આકાશ ટંડનને મળ્યો હતો. પેહચાન - ધ સ્ટ્રીટ સ્કૂલના સ્થાપક ટંડને દિલ્હી-એનસીઆરમાં હજારો વંચિત બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે એક ચળવળનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમનું મિશન હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયો માટે ગૌરવ, તક અને સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.
માનવ તસ્કરી સામે નિડર યોદ્ધા પલ્લબી ઘોષે વુમન એચીવર એવોર્ડ જીત્યો. તેમણે 10,000 થી વધુ મહિલાઓ અને બાળકોને બચાવ્યા છે અને 75,000 થી વધુ લોકોના જીવનમાં સુધારો કર્યો છે. ઇમ્પેક્ટ એન્ડ ડાયલોગ ફાઉન્ડેશન દ્વારા, તેણી બાળકોને બચાવવા, પુનર્વસન કરવા અને પુનઃ એકીકરણ કરવાના રાષ્ટ્રીય પ્રયાસોનું નેતૃત્વ કરે છે.
એક્સેલન્સ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એવોર્ડ પ્રોફેસર માધવી લતા ગલી દ્વારા જીતવામાં આવ્યો હતો. બેંગલુરુના IISc ખાતે અગ્રણી ભૂ-તકનીકી ઇજનેર, પ્રોફેસર લતાએ ચેનાબ રેલ્વે બ્રિજ સહિત મુખ્ય રાષ્ટ્રીય માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સમાં યોગદાન આપ્યું છે. સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજીના અધ્યક્ષ તરીકે, તેઓ નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને એન્જિનિયરિંગ નેતાઓની આગામી પેઢીને માર્ગદર્શન આપે છે.
સમારંભ દરમિયાન, રામોજી ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કિરણે મહેમાનોનું સન્માન કર્યું. સમારંભ રામોજી રાવ ગારુની પૌત્રી દિવિજા ચેરુકુરી દ્વારા આભારવિધિ સાથે સમાપ્ત થયો, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત અને રાત્રિભોજનનો કાર્યક્રમ યોજાયો. રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025 એ અસાધારણ વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવા માટે એક શક્તિશાળી પહેલ છે જેમનું કાર્ય રાષ્ટ્રના નૈતિક, સાંસ્કૃતિક અને બૌદ્ધિક માળખાને મજબૂત બનાવે છે.
આ પણ વાંચો:
- સમાજના સાચા નાયકોનું સન્માન કરે છે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ, CMD કિરને કહ્યું, રામોજી રાવના સપનાને આગળ વધારતું રહેશે રામોજી ગ્રુપ
- ઉપરાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ, કહ્યું ખોટી માહિતીના યુગમાં મીડિયાએ સત્ય પહોંચાડવું જોઈએ
- સેવા, નવીનતા અને રાષ્ટ્રીય ભાવના સાથે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025નું સમાપન