ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ અને કુપવાડામાં બરફવર્ષાથી પ્રવાસીઓમાં ખુશી, શ્રીનગર-લેહ હાઇવે બંધ
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં હવામાન બદલાયું છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ છે, જેના કારણે શ્રીનગર-લેહ હાઇવે બંધ થઈ ગયો છે.
Published : November 5, 2025 at 3:27 PM IST
બારામુલ્લા : જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લામાં સ્થિત શિયાળુ અજાયબી અને રિસોર્ટ શહેર ગુલમર્ગ, હિમવર્ષાના તાજા ગાળા પછી એક આકર્ષક સફેદ અજાયબીમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. તેના લીલાછમ ઘાસના મેદાનો અને મનોહર દૃશ્યો માટે જાણીતું, મનોહર હિલ સ્ટેશન હવે બરફના નરમ, રુંવાટીવાળું ચાદરથી ઢંકાયેલું છે, જે પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. ઝોજિલામાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે શ્રીનગર-લેહ હાઇવેને ટ્રાફિક માટે અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સિઝનનો સૌથી ભારે બરફવર્ષા છે, જે કાશ્મીર ખીણમાં શિયાળાના આગમનનો સંકેત આપે છે. બરફથી ઢંકાયેલ શિખરો અને મનોહર દૃશ્યો માટે પ્રખ્યાત, ગુલમર્ગ સ્કીઇંગ, સ્નોબોર્ડિંગ અને સ્નોશૂઇંગ જેવી શિયાળાની પ્રવૃત્તિઓ માટે એક લોકપ્રિય સ્થળ છે. શિયાળાના આગમનથી આ પ્રદેશમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
ગુલમર્ગનું કુદરતી સૌંદર્ય, તેની ઢળતી ટેકરીઓ અને બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો સાથે, આંખોને આનંદ આપે છે. હિમવર્ષા પછી, આ પ્રદેશ બરફની ચાદરમાં ઢંકાઈ જાય છે. બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો, ટેકરીઓ અને વૃક્ષો હીરાની જેમ ચમકે છે, જે ગુલમર્ગને જાદુઈ શિયાળાની અજાયબીમાં પરિવર્તિત કરે છે. આ વિસ્તાર ફોટોગ્રાફી અને પ્રકૃતિનનો આનંદ માટે એક લોકપ્રિય સ્થળ છે.
એક સમયે બરફથી ઢંકાયેલા, લીલાછમ વૃક્ષો હવે સફેદ સ્વર્ગની જેમ ચમકતા હોય છે. બરફથી ઢંકાયેલા વૃક્ષો, ઢળતી ટેકરીઓ અને શાંત વાતાવરણ એક મનોહર લેન્ડસ્કેપ બનાવે છે, જે ફક્ત શ્વાસ લે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના પ્રાદેશિક હવામાન કેન્દ્ર (RMC) અનુસાર, ગુલમર્ગમાં લઘુત્તમ તાપમાન -2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને મહત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું.
આ પ્રદેશમાં સામાન્ય રીતે વાદળછાયું આકાશ અને હળવો વરસાદ રહેવાની ધારણા છે. 6 અને 7 નવેમ્બરે, આ પ્રદેશમાં સ્વચ્છ આકાશ રહેશે, મહત્તમ તાપમાન 13 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન ૦ ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. ત્યારબાદ, 8 અને 10 નવેમ્બરે, આ પ્રદેશમાં મહત્તમ તાપમાન 12 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે, જેમાં મોટાભાગે આકાશ સ્વચ્છ રહેશે.
