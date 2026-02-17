ETV Bharat / bharat

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન ભારતના ચોથા પ્રવાસે મુંબઇ પહોચ્યાં, PM મોદી સાથે કરશે બેઠક

જ્યારે જિઓ-પોલિટિક્સ ચરમસીમાએ છે ત્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનના ભારત પ્રવાસ બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ગાઢ બનાવશે.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિજિટ મેક્રોન
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિજિટ મેક્રોન (X@Dev_Fadnavis)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 7:31 AM IST

મુંબઇ: ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિગિટ મેક્રોં 19 ફેબ્રુઆરી સુધી પોતાના ભારત પ્રવાસ માટે મહારાષ્ટ્રના મુંબઇ પહોંચ્યા હતા. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિગિટ મેક્રોંનું સ્વાગત મહારાષ્ટ્રના ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુંબઇ એરપોર્ટ પર કર્યું હતું.

આ પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. બન્ને નેતા 'યર ઓફ ઇનોવેશન 2026' લૉન્ચ કરશે. આ પ્રવાસ વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા-ફ્રાન્સ સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપને ગતિ આપશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક્સ પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના મુંબઇ પહોંચવાની તસવીરો પોસ્ટ કરી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના બોલાવવા પર ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનનો ચોથો પ્રવાસ છે. આ પ્રવાસ ભારત-ફ્રાન્સની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સતત વેગન દર્શાવે છે, જેમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ના સહયોગ અને નવી ટેકનોલોજી પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.

ફ્રાન્સના દૂતાવાસ અનુસાર, આ મુલાકાત નવી દિલ્હી અને પેરિસ વચ્ચે વધતા સંબંધોમાં મહત્ત્વનો અધ્યાય છે. આ પ્રવાસ ડિફેન્સ, સ્પેસ, સિવિલ ન્યૂક્લિયર એનર્જી, ક્લાઇમેન્ટ એક્શન અને એજ્યુકેશનમાં સતત ઊંડી થતી ભાગીદારીને ધ્યાનમાં રાખીને થઇ રહ્યો છે.

આ શ્રેણી 2018માં ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનના પ્રથમ પ્રવાસથી શરૂ થઇ હતી, જે બાદ તે 2023 G-20 સમિટમાં સામેલ થયા અને 2024માં 75માં રિપબ્લિક ડેના ચીફ ગેસ્ટ તરીકે સ્ટેટ વિજિટ પર આવ્યા હતા. આ માઇલસ્ટોન દરમિયાન બન્ને નેતાઓએ 2026ને ઇન્ડિયા-ફ્રાન્સ યર ઓફ ઇનોવેશન જાહેર કર્યું હતું, આ એક ભવિષ્યલક્ષી પહેલ છે, જેનું તેઓ આ પ્રવાસ દરમિયાન મુંબઇમાં મળીને ઉદ્દઘાટન કરશે.

વર્તમાન પ્રવાસ કાર્યક્રમના ભાગ તરીકે પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોં 17 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઇમાં હોરાઇઝન 2047 રોડમેપ હેઠળ એકબીજાના સહયોગને વધુ મજબૂત કરવા માટે મોટા પાયે ચર્ચા કરશે. નેતા ઇન્ડો-પેસિફિકમાં સહયોગ સહિત ક્ષેત્રીય અને ગ્લોબલ મુદ્દા પર પણ વિચારની આપ-લે કરશે. જે વ્યૂહાત્મક સંકલનમાં વધારો દર્શાવે છે.

મુંબઇમાં પોતાના કાર્યક્રમો બાદ પ્રતિનિધિમંડળ ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 માટે દિલ્હી જશે. 16થી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી ભારત મંડપમમાં યોજાનારી આ ઇવેન્ટ ગ્લોબલ સાઉથમાં આયોજિત પ્રથમ ગ્લોબલ AI સમિટ છે.

ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટને પાંચ દિવસના પ્રોગ્રામ તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જે ત્રણ પાયાના પિલર્સ અથવા સૂત્રો પર આધારિત છે. તે આ છે-લોકો, પ્લેનેટ અને પ્રગતિ. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિની ભાગીદારી દર્શાવે છે કે બન્ને દેશો નવી ટેકનોલોજીને કેટલું મહત્ત્વ આપે છે. આ ફેબ્રુઆરી 2025માં પેરિસમાં મેક્રોં સાથે AI એક્શન સમિટના વડાપ્રધાન મોદીના સહ-અધ્યક્ષપદ પર આધારિત છે.

સંપાદકની પસંદ

