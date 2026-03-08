જૂતાંની દુકાને અનોખી ઑફરથી ઉમટ્યાં 20 હજાર લોકો,પોલીસે કરવો પડ્યો લાઠીચાર્જ
માત્ર 1 રૂપિયામાં જૂતાની ઓફરને કારણે હજારો લોકો એકઠા થયા અને અરાજકતા સર્જાઈ અને ટ્રાફિક ઠપ્પ થઈ ગયો.
Published : March 8, 2026 at 5:14 PM IST
કોઝિકોડ (કેરળ): નવા જૂતાના શોરૂમના ઉદ્ઘાટન સમયે મોટી ભીડ એકઠી થઈ અને ઝપાઝપી શરૂ થઈ થઈ. એક રૂપિયાની નોટ લઈને આવનાર કોઈપણ વ્યક્તિને મફત જૂતા આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આના કારણે શોરૂમની સામે 20,000 થી વધુ લોકો એકઠા થઈ ગયા, જેના કારણે પોલીસે ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે લાઠીચાર્જ કરવાની ફરજ પડી.
કોઝિકોડમાં વૈકોમ મુહમ્મદ બશીર રોડ પર ટ્રેન્ડ્સ ફેક્ટરી નામની દુકાનના ઉદ્ઘાટન સમયે ભીડ બેકાબૂ થઈ ગઈ. વહેલી સવારે દુકાનની સામે મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. ભીડ એટલી વિશાળ બની ગઈ કે તેના કારણે રાહદારીઓ અને ટ્રાફિકમાં અવરોધ ઊભો થયો.
જેમ જેમ ભીડ વધતી ગઈ, તેમ તેમ ઉદઘાટન જોવા આવેલા લોકો એકબીજા સાથે ધક્કામુક્કી કરવા લાગ્યા. આના કારણે મોટા પાયે ઝપાઝપી થઈ અને પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો.
આ ઘટનામાં ઘણા લોકોને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ. પોલીસે દુકાનના માલિકને અટકાયત કરી કેમ કે તેણે ઉદ્ઘાટનનું આયોજન એવી રીતે કર્યુ જેના કારણે સામાન્ય લોકો અને ત્યાંથી પસાર થનાર લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો અને સુરક્ષાની પૂરતી વ્યવસ્થા નહોતી કરવામાં આવી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, જાહેરાત જોયા પછી 20,000 થી વધુ લોકો જૂતા ખરીદવા આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, લોકો મેંગલોર અને ત્રિશૂરથી આવ્યા હતા. દુકાનના માલિકે ઉદ્ઘાટનના દિવસે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં એક રૂપિયામાં જૂતા આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું અને ઘણા લોકો આ વાત પર વિશ્વાસ કરીને આવ્યા હતા.
જ્યારે ઉદ્ઘાટન માટે દુકાન ખુલી ત્યારે અંધાધૂંધી સર્જાઈ હતી અને દુકાનના માલિકે પોતે પોલીસથી માહિતી છુપાવી હતી. જ્યારે પોલીસ પહોંચી ત્યારે ભીડ ત્યાંથી હટવા માટે તૈયાર ન થઈ, જેના કારણે લાઠીચાર્જ કરવાની ફરજ પડી હતી. પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન, ત્યાં ભેગા થયેલા યુવાનો અને બાળકોએ પોલીસ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
આ પછી, એક બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી ઝઘડામાં સામેલ બધા લોકોને દૂર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી દુકાન ફરી ખુલશે નહીં.
પોલીસે એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે પરવાનગી વિના દુકાન ખોલવી જોઈએ નહીં. યુવા મોરચાએ વિરોધ કૂચનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે લોકોને એક રૂપિયામાં જૂતાના વચનથી છેતરવામાં આવ્યા છે.
યુવા મોરચાએ શરૂઆતમાં વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં જનતાને છેતરવા બદલ જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે યોગ્ય પરવાનગી વિના દુકાનો ખોલવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.
ત્યારબાદ, ઘણા સંગઠનોએ એક બોર્ડ લગાવીને વિરોધનો અંત લાવ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી ઝઘડામાં સામેલ લોકોને દૂર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી દુકાન બંધ રહેશે.
યુવા મોરચાના કાર્યકર્તા વિજિતે કહ્યું, "પોલીસે સવારે જાહેરાત પર વિશ્વાસ કરીને આવેલા લોકોને ભગાડ્યા. દુકાન માલિક અને પોલીસે મળીને અહીં આવેલા 3,000 થી વધુ યુવાનોને માર માર્યો. આપણે આ વિશે સત્ય જાણવાની જરૂર છે."
આ પણ વાંચો: