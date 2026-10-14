બોમ્બની ધમકી બાદ ફ્રેન્કફર્ટ-દિલ્હી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનું જયપુરમાં ઇમર્જન્સી લેન્ડિંગ, અમદાવાદ ATCને મળ્યો હતો મેસેજ
બોમ્બની ધમકીને પગલે ફ્રેન્કફર્ટ-દિલ્હી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનું જયપુરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને સુરક્ષા કારણોસર સાઉદી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.
Published : October 14, 2026 at 1:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ફ્રેન્કફર્ટ-દિલ્હી આવી રહેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ (AI-2030)ને બુધવાર સવારે અચાનક રાજસ્થાનના જયપુર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં ઉતારવામાં આવ્યું. આ પગલું વિમાનને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળવા અને હવામાં કેટલી મિનિટ હાઇએલર્ટ જાહેર કર્યા બાદ સુરક્ષા કારણોસર ઉઠાવવામાં આવ્યું. બોઇંગ 787-9 ડ્રીમલાઇનર વિમાનમાં સવાર બધા જ 250 મુસાફરો સુરક્ષિત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વિમાન દ્વારા મોકલવામાં આવેલો 'સ્ક્વોક 7500'નો મેસેજ અમદાવાદ ATC ટાવરને મળ્યો હતો.
શું છે 'સ્ક્વોક 7500' એલર્ટ?
રિપોર્ટ અનુસાર, વિમાન ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રની નજીક પહોંચ્યું ત્યારે તેમાં બોમ્બની ધમકી મળી હતી. આ ગંભીર ધમકી દરમિયાન પાઇલટે અજાણતા અથવા સુરક્ષા કારણોસર, ટ્રાન્સપોન્ડર પર "સ્ક્વોક 7500" કોડ સક્રિય કર્યો. ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં આ કોડનો ઉપયોગ પાઇલટ્સ દ્વારા ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે વિમાનનું હાઇજેક કરવામાં આવે છે અથવા ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરવામાં આવે છે. જોકે ચેતવણી ફક્ત થોડીક સેકન્ડ સુધી ચાલી હતી, અમદાવાદ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) ને સિગ્નલ મળતાની સાથે જ સુરક્ષા એજન્સીઓને સંપૂર્ણ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં પાયલટ સ્મિત મચ્છરે પણ આ જ પ્રકારનો મેસેજ મોકલીને પ્લેન હાઇજેક થતાં બચાવ્યું હતું.
આ મેસેજ મળતા જ વિમાનને જયપુર તરફ લઇ જવામાં આવ્યું અને સવારે 9:45 વાગ્યે તેનું સુરક્ષિત લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું. વિમાનને તાત્કાલીક એરપોર્ટના એક આઇસોલેશન બે માં લઇ જવામાં આવ્યું. સુરક્ષા એજન્સીઓએ વિમાનને ચારે તરફથી ઘેરી લીધું અને બધા યાત્રીઓ અને તેમના સામાનની તપાસ શરુ કરવામાં આવી હતી.
સાઉદી અરબની ફ્લાઇટ્સ 17 ઓક્ટોબર સુધી રદ
આ દરમિયાન મિડલ ઇસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ)માં વધતા તણાવ અન સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ભારતીય એરલાઇન્સે સાઉદી અરબ માટે પોતાની ફ્લાઇટ્સ 17 ઓક્ટોબર 2026 સુધી રદ કરી દીધી છે. યમનના હૂતી વિદ્રોહીઓ દ્વારા સાઉદી અરબના રિયાદ એરપોર્ટ પર કરવામાં આવેલા ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલા બાદ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. એર ઇન્ડિયા, એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ, ઇન્ડિગો અને આકાસા એરએ રિયાદ, દમ્મામ અને જેદ્દાહ જનારી પોતાની બધી ફ્લાટ્સ રદ કરી દીધી છે. અસરગ્રસ્ત યાત્રીઓને કોઇ વધુ ફી કે ટિકિટ રિશિડ્યુલ કરવા કે પૂરુ રિફંડ લેવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
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