મણિપુરમાં ચાર ખતરનાક આતંકવાદીઓની ધરપકડ, યુએસ બનાવટના શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત

મણિપુરમાં ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદીઓમાં ખતરનાક આતંકવાદી કોઈજામ ઇબોચૌબા ઉર્ફે સુમો (45)નો પણ સમાવેશ થાય છે, જે આસામ રાઇફલ્સ પરના હુમલામાં વોન્ટેડ હતો.

મણિપુરમાં ચાર ખતરનાક આતંકવાદીઓની ધરપકડ, યુએસ બનાવટના શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત
મણિપુરમાં ચાર ખતરનાક આતંકવાદીઓની ધરપકડ, યુએસ બનાવટના શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત
ઇમ્ફાલ: સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં, સુરક્ષા દળોએ છેલ્લા 24 કલાકમાં મણિપુરના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી એક સ્વ-શૈલીવાળા 'મેજર' સહિત ચાર આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે. 12 અત્યાધુનિક શસ્ત્રો સહિત મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદીઓમાં ખતરનાક આતંકવાદી કોઈજામ ઇબોચૌબા ઉર્ફે ઇનાઓ ઉર્ફે સુમો (45)નો પણ સમાવેશ થાય છે.

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA) અને તેના સહયોગી, રિવોલ્યુશનરી પીપલ્સ ફ્રન્ટ (RPF) ના "મેજર" કોઈજામ ઇબોચૌબા, ચંદેલ જિલ્લાના સાજિક ટામ્પકમાં આસામ રાઇફલ્સ પર 2017 માં થયેલા હુમલાના સંબંધમાં એક વોન્ટેડ આતંકવાદી હતો.

13 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ, મણિપુરના ચંદેલ જિલ્લાના મહા મણિ ગામમાં એક શક્તિશાળી IED વિસ્ફોટમાં આસામ રાઇફલ્સના બે સૈનિકો માર્યા ગયા હતા અને છ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, કોઈજામ ઇબોચૌબાના ખુલાસા બાદ, કાકચિંગ જિલ્લાના ખારુંગપટ ગામમાંથી યુએસ-નિર્મિત શસ્ત્રો અને દારૂગોળો સહિત અત્યાધુનિક શસ્ત્રોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ખારુંગપટ ગામના એક ખેતરમાં પ્લાસ્ટિકના ડ્રમમાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળો છુપાવવામાં આવ્યા હતા. સુરક્ષા દળોએ યુનાઇટેડ નેશનલ લિબરેશન ફ્રન્ટ (UNLF) અને પીપલ્સ રિવોલ્યુશનરી પાર્ટી ઓફ કાંગલેઇપાક (PREPAK) ના ત્રણ વધુ આતંકવાદીઓની પણ ધરપકડ કરી હતી. તેમની ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ જિલ્લામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

એક પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદીઓ જીરીબામ-ઇમ્ફાલ રોડ પર ટ્રક ડ્રાઇવરોને ધમકાવીને અને તેમના દસ્તાવેજો/ચાવીઓ છીનવીને ખંડણી ઉઘરાવવાની પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતા. PREPAK આતંકવાદી ખુરૈજામ શ્યામ સિંહ ઉર્ફે મંગલ (37), ઇમ્ફાલ ખીણ પ્રદેશમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ સંબંધિત કેસોના ગેરકાયદેસર સમાધાન/મધ્યસ્થી સાથે સંકળાયેલા હતા.

મણિપુરમાં આતંકવાદીઓ સામે કાર્યવાહી

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા દળો મણિપુરમાં આતંકવાદીઓ સામે સતત કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે, અને સરહદી જિલ્લાઓ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, હરીફ જૂથો અને શંકાસ્પદ વાહનો દ્વારા અનિચ્છનીય અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે મણિપુરના વિવિધ જિલ્લાઓમાં, પર્વતીય અને ખીણ પ્રદેશોમાં કુલ 115 નાકા (ચેકપોઇન્ટ) ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે કહ્યું કે સુરક્ષા દળોએ ઇમ્ફાલ-જીરીબામ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH-37) પર આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ વહન કરતા ટ્રકો સહિત અનેક વાહનોને એસ્કોર્ટ કર્યા હતા. તમામ સંવેદનશીલ સ્થળોએ કડક સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, અને વાહનોની સરળ અને સલામત અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા કાફલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

જાહેરને નકલી વીડિયોથી સાવધ રહેવા વિનંતી

મણિપુર પોલીસે લોકોને અફવાઓને અવગણવા અને નકલી વીડિયોથી સાવધ રહેવા વિનંતી કરી છે. મણિપુર પોલીસના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કોઈપણ અપ્રમાણિત વીડિયો, ઓડિયો ક્લિપ્સ વગેરે ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે તેની સત્યતા સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમમાંથી ચકાસવી જોઈએ. વધુમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી બધી નકલી પોસ્ટ્સ ફેલાવાનું જોખમ છે. એવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવે છે કે સોશિયલ મીડિયા પર આવી નકલી પોસ્ટ્સ અપલોડ અને ફેલાવવા પર કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જેના ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે."

