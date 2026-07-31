મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ચાર માળની ઇમારતનો એક ભાગ ધરાશાયી; 7 મોત, બચાવ કામગીરી ચાલુ
મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ચાર માળની ઇમારત આંશિક રીતે ધરાશાયી. NDRF દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.
Published : July 31, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 9:47 AM IST
થાણે: મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ગઈકાલે રાત્રે એક મોટી ઘટના બની, જ્યાં ચાર માળની ઇમારતનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થયો. કાટમાળ નીચે ફસાઈ જવાથી 7 લોકોના મોત થયા. એવી આશંકા છે કે હજુ પણ ઘણા લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. NDRF એ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે.
ભિવંડીમાં આંશિક ઇમારત ધરાશાયી થયાના સ્થળેથી ત્રણ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમો ઘટનાસ્થળે વ્યાપકપણે કામ કરી રહી છે. ધરાશાયી થવાના કારણ અંગે વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે, અને હાલમાં બચાવ પ્રયાસો ચાલુ છે.
#WATCH | Maharashtra | A body recovered from the site where a four-storey building partially collapsed in Bhiwandi, late night. pic.twitter.com/woAXSJjXFR— ANI (@ANI) July 31, 2026
નારપોલીના ગંગારામ વાડી વિસ્તારમાં આવેલી 'કોહિનૂર એપાર્ટમેન્ટ' ઇમારતનો અડધો ભાગ અચાનક ધરાશાયી થઈ ગયો. આ ઇમારતમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ઉપરના ચાર માળનો સમાવેશ થાય છે. કાટમાળ નીચે ચારથી પાંચ લોકો ફસાયા હોવાની શંકા છે. રાત્રે સમારકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું કારણ કે ઇમારતનો એક થાંભલો માળખાકીય રીતે અસુરક્ષિત બની ગયો હતો.
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026
રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ ઇમારત એક તરફ નમેલી જોઈને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તમામ પરિવારોને બહાર કાઢ્યા હતા. જોકે, અહેવાલો દર્શાવે છે કે કેટલાક લોકો અંદર પાછા ગયા હતા, અને મજૂરો પણ ફસાઈ ગયા હતા. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમરજન્સી ટીમ અને ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે, અને NDRF ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
VIDEO | Maharashtra: Rescue operations continue after four-storey building collapses in Bhiwandi; several labourers feared trapped.#BhiwandiBuildingCollapse #MaharashtraNews— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
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