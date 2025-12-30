ETV Bharat / bharat

મુંબઇના ભાંડુપમાં BEST બસે અનેક લોકોને કચડ્યાં, ચાર લોકોનાં મોત; 9 ઘાયલ

મુંબઇના ભાંડુપમાં BESTની બસે રિવર્સ લેતા સમયે રસ્તા પર ચાલતા રાહદારીઓને ટક્કર મારી હતી

મુંબઇના ભાંડુપમાં બેસ્ટ બસે સર્જ્યો અકસ્માત
મુંબઇના ભાંડુપમાં બેસ્ટ બસે સર્જ્યો અકસ્માત (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના મુંબઇમાં સોમવાર મોડી રાત્રે રોડ અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. મુંબઇના ભાંડુપ (પશ્ચિમ) વિસ્તારમાં સ્ટેશન રોડ પર રિવર્સ લેતી બેસ્ટ બસે કેટલાક રાહદારીઓને કચડ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં ત્રણ મહિલા સહિત ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે અન્ય 9 લોકો ઘાયલ થતા તેમણે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે સોમવાર રાત્રે મુંબઇની સરકારી ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની BESTની રિવર્સ આવતી બસે રસ્તા પર ચાલતા રાહદારીઓને ટક્કર મારી હતી જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે જ્યારે નવ અન્ય ઘાયલ થયા છે. અધિકારી અનુસાર ,આ ઘટના મુંબઇના ભાંડુપમાં વ્યસ્ત સ્ટેશન રોડ પર બની હતી. ઘટનામાં ઘાયલ લોકોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

બૃહન્મુંબઇ ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ (BEST) શહેર અને તેની આસપાસના શહેરી વિસ્તારોને આવરી લેતી બસોનો મોટો કાફલો છે.

મૃત્યુઆંકની પુષ્ટિ કરતા, મુંબઈ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના ત્યારે બની હતી જ્યારે બેસ્ટ બસના ડ્રાઇવરે રિવર્સ લેતા સમયે કાબુ ગુમાવ્યો હતો રસ્તા પર ચાલતા લોકોને ટક્કર મારી હતી. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, બસ 10થી 12 રાહદારીઓને ટક્કર માર્યા બાદ અટકી ગઇ હતી.

એક સીનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બસના કાબુ ગુમાવવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘટના પછી તરત જ, ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને અમારા અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે છે. શહેરની વિવિધ હોસ્પિટલમાં તબીબી ટીમો દ્વારા અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અકસ્માત પછી પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે સીનિયર અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

ઘટનાસ્થળે હાજર પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે બસ ઝડપથી દોડી રહી હતી અને થોડીવાર પછી તે જ રસ્તા પર ચાલતા રાહદારીઓને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે, તપાસ દરમિયાાન બસ, તેના ડ્રાઇવર અને સંચાલનની પરિસ્થિતિઓ અંગે વધુ વિગતો તપાસવામાં આવશે.

મૃતકોના પરિવારજનોને સહાયની જાહેરાત

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ બસ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે. મૃતકોના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવશે.

MUMBAI BEST BUS ACCIDENT
MUMBAI BUS ACCIDENT
MUMBAI BHANDUP BEST BUS
BUS ACCIDENT IN MUMBAI
MUMBAI BEST BUS ACCIDENT

