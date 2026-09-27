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કર્ણાટકના શિવમોગ્ગા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સિંહણ સારાના ચાર સિંહબાળના મોત

આશંકા છે કે બચ્ચાંનાં મૃત્યુ એટલા માટે થયાં કારણ કે પહેલીવાર માતા બનેલી સારા તેમની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં કે તેમને સ્તનપાન કરાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી

આશંકા છે કે બચ્ચાંનાં મૃત્યુ એટલા માટે થયાં કારણ કે પહેલીવાર માતા બનેલી સારા તેમની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં કે તેમને સ્તનપાન કરાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી
આશંકા છે કે બચ્ચાંનાં મૃત્યુ એટલા માટે થયાં કારણ કે પહેલીવાર માતા બનેલી સારા તેમની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં કે તેમને સ્તનપાન કરાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી (File Photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 10:11 PM IST

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શિવમોગ્ગા (કર્ણાટક): શિવમોગ્ગા જિલ્લાના ત્યાવરેકોપ્પા લાયન એન્ડ ટાઈગર સફારીમાં 'સારા' નામની સિંહણ દ્વારા જન્મ આપવામાં આવેલા ચાર બચ્ચાંના મૃત્યુ થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જન્મના બે દિવસની અંદર જ આ બચ્ચાં મૃત્યુ પામ્યાં હતાં કારણ કે તેમને માતાની યોગ્ય સંભાળ મળી ન હતી.

આ ચાર બચ્ચાંનો જન્મ ત્યાવરેકોપ્પા ઝૂમાં એશિયાટિક સિંહોના સફળ પ્રજનનનું પરિણામ હતો. શિવ અને સારા (બંને પાંચ વર્ષના) નામના સિંહ-સિંહણની જોડીને ગયા વર્ષે મધ્ય પ્રદેશના ઈન્દોરથી લાવવામાં આવી હતી.

એશિયાટિક સિંહ લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ છે, તેથી પ્રાણીસંગ્રહાલયે તેમના પ્રજનનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશેષ કાળજી લીધી હતી. જોકે, યોગ્ય સંભાળના અભાવે ચારેય બચ્ચાં મૃત્યુ પામ્યાં. સારા માટે આ માતૃત્વનો પ્રથમ અનુભવ હતો; એવી આશંકા છે કે સિંહણ દ્વારા બચ્ચાંની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવા અથવા તેમને પૂરતું ધવડાવવામાં નિષ્ફળ જવાને કારણે બચ્ચાં મૃત્યુ પામ્યાં હશે.

આ ઘટના અંગે 'ETV ભારત' સાથે ફોન પર વાત કરતા ઝૂ (પ્રાણીસંગ્રહાલય)ના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી ડૉ. અમરક્ષરાએ જણાવ્યું હતું કે, "સારાએ જન્મ આપેલા બચ્ચાં મૃત્યુ પામ્યા છે. તે પહેલીવાર માતા બની હોવાથી, બચ્ચાંની સંભાળ રાખવા માટે જરૂરી સ્વાભાવિક વૃત્તિ કે સમજનો તેમાં અભાવ હતો. ક્યારેક માતા બચ્ચાંની યોગ્ય રીતે દેખરેખ ન રાખી શકે ત્યારે બચ્ચાં મૃત્યુ પામતા હોય છે. હવે પછી જ્યારે તે બચ્ચાંને જન્મ આપશે, ત્યારે તે તેમની સારી રીતે સંભાળ રાખશે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જો માતા ફરીથી બચ્ચાંની સંભાળ રાખવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તેમની દેખરેખ માટે સંભાળ રાખનારાઓની (કેરટેકર્સની) વ્યવસ્થા કરવી પડશે. સામાન્ય રીતે, પ્રાણીઓના બચ્ચાં એક વર્ષની ઉંમરના ન થાય ત્યાં સુધી અમે તેમના પર બહુ નજીકથી દેખરેખ રાખતા નથી; જોકે, જો માતા યોગ્ય સંભાળ રાખે તો આવી સમસ્યાઓ ઊભી થતી નથી.

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FOUR LION CUBS DEATH KARNATAKA
SHIVMOGGA ZOO LION CUBS DEATH
કર્ણાટકમાં ચાર સિંહબાળના મોત
કર્ણાટક શિવમોગ્ગા પ્રાણીસંગ્રહાલય
SHIVMOGGA ZOO LION CUBS DEATH

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