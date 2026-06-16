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રાજૌરી જિલ્લામાં LoC નજીક વિસ્ફોટ; ચાર સૈન્ય જવાનો ઘાયલ

રાજૌરી જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) નજીક વિસ્ફોટમાં ચાર સૈન્ય જવાનો ઘાયલ થયા.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 4:49 PM IST

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જમ્મુ: જમ્મુના રાજૌરી જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) નજીક આજે શંકાસ્પદ વિસ્ફોટમાં એક જુનિયર કમિશન્ડ ઓફિસર (JCO) સહિત ચાર સૈન્ય જવાનો ઘાયલ થયા. સેનાના એક અધિકારીએ ETV ભારતને માહિતી આપી કે ત્રણ સૈનિકો અને એક JCO ઘાયલ થયા છે.

દરમિયાન, રહસ્યમય વિસ્ફોટનું કારણ જાણવા મળી રહ્યું છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે ઘટના અંગેની વિગતો ટૂંક સમયમાં મીડિયા સાથે શેર કરવામાં આવશે. સેનાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે સૈનિકોની એક ટીમ LoCના નૌશેરા સેક્ટરના આગળ કલાલ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી.

ઘાયલ સૈનિકોને વધુ સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. જમ્મુમાં સંરક્ષણ પ્રવક્તાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે ઘટનાની વિગતો ટૂંક સમયમાં મીડિયા સાથે શેર કરવામાં આવશે. ઘટના અંગે વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

રાજૌરીમાં નિયંત્રણ રેખા નજીક શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની ડ્રોન દેખાયું

અલગ રીતે, જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીકના એક ગામ ઉપર પાકિસ્તાની બાજુથી એક શંકાસ્પદ ડ્રોન જોવા મળ્યું. અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે મોડી રાત્રે સુંદરબની સેક્ટરમાં પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરની દિશામાંથી ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતા એક ડ્રોન જેવી વસ્તુ - જે ચમકતી લાઈટ છોડતી હતી - જોવા મળી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે શંકાસ્પદ ડ્રોન થોડા સમય માટે મહાદેવ ગાપ અને કલાલ ગામ વચ્ચે ફરતો રહ્યો અને પછી પાછો ફર્યો. સુરક્ષા દળોએ મંગળવારે સવારે આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું જેથી ખાતરી કરી શકાય કે માદક દ્રવ્યો કે શસ્ત્રો જેવી કોઈ સામગ્રી હવામાં ફેંકવામાં આવી નથી.

જોકે, અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ કે વાંધાજનક સામગ્રી મળી આવી નથી.

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FOUR ARMY SOLDIERS INJURED
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