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પશ્ચિમ બંગાળ: હાલીસહરમાં પૂર્વ CM મમતા બેનર્જીના કાફલાને પ્રદર્શનકારીઓએ રોક્યો, બોટલો અને જૂતાં ફેક્યા

મમતા બેનર્જી બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના હલીસહરમાં એક મૃતક ટીએમસી કાર્યકરના પરિવારને મળવા જઈ રહ્યા હતા. બાપી મંડલનો રિપોર્ટ

મમતા બેનર્જી બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના હલીસહરમાં એક મૃતક ટીએમસી કાર્યકરના પરિવારને મળવા જઈ રહ્યા હતા. બાપી મંડલનો રિપોર્ટ
મમતા બેનર્જી બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના હલીસહરમાં એક મૃતક ટીએમસી કાર્યકરના પરિવારને મળવા જઈ રહ્યા હતા. બાપી મંડલનો રિપોર્ટ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 7:59 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનો કાફલો ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના હલીસહરમાં વિરોધીઓએ અટકાવ્યો હતો, જ્યારે તેઓ મૃતક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કાર્યકર બિરજુ કીટના પરિવારને મળવા જઈ રહ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસ સાથે કસ્ટડીમાં મૃત્યુના આરોપો વચ્ચે વિરોધીઓએ તેમના વાહનને ઘેરી લીધું હતું, પાણીની બોટલો અને જૂતા ફેંક્યા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

પોલીસે ગુરુવારે રાત્રે તૃણમૂલ કાર્યકર બિરજુ કીતની તેમના ઘરેથી ધરપકડ કરી હતી. શુક્રવારે તેમને બેરકપોર સબ-ડિવિઝનલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. શનિવારે સવારે, બિરજુ કીત પોલીસ લોક-અપમાં બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા; હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા પછી ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે કસ્ટડીમાં પોલીસે તેમને માર માર્યો હતો.

જોકે, પોલીસે દાવો કર્યો હતો કે બિરજુ પહેલેથી જ બીમાર હતા અને હૃદય રોગને કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

આ ઘટના બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી રવિવારે બપોરે મૃતક પક્ષ કાર્યકરના ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમના વાહન પર હુમલો થયો હતો.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા મમતાએ કહ્યું, "હાલીસહર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ ઇન્સ્પેક્ટરે અમારા પક્ષના કાર્યકરને લોકઅપમાં ત્રાસ આપીને મારી નાખ્યા. તેમની ઉશ્કેરણીથી જ ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ અમારા વાહન પર ઇંટો અને પથ્થરો ફેંક્યા અને અપશબ્દો બોલ્યા."

ટીએમસી સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી અને ડોલા સેન પણ મમતા બેનર્જી સાથે હલીસહર ગયા હતા. વિરોધ પ્રદર્શનનો સામનો કરતી વખતે, તેમણે સુવેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વ હેઠળના વહીવટ અને સરકાર સામે પણ પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો.

ભાજપનો આરોપ છે કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી મુશ્કેલી ઉભી કરવા આવ્યા હતા અને સામાન્ય લોકોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. બીજી તરફ, મમતાએ રાજ્ય સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને સુવેન્દુ અધિકારીને નિશાન બનાવ્યા.

ટીએમસીના વડા મમતાએ ભાજપ પર આ કૃત્યો માટે ગુંડાઓનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "સુરક્ષા ભૂલી જાઓ; પોલીસ ગુંડાઓને બચાવી રહી છે! બંગાળ ગુંડાઓના હાથમાં આવી ગયું છે. અમે કેસ દાખલ કરીશું." ત્રણ વખતના મુખ્યમંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેમના વાહન પર મોટી ઇંટો ફેંકવામાં આવી હતી.

તૃણમૂલ કાર્યકર બિરજુ કીટના પત્ની અને કાંચરાપારા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 23 ના ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર જેની શર્મા કીટનો આરોપ છે કે તેમના પતિનું લોક-અપની અંદર પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યા બાદ મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટના અંગે પોલીસ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી.

રવિવારે કીટ પરિવારને મળ્યા બાદ, મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "આ રાજ્યમાં કોઈ કાયદો અને વ્યવસ્થા બાકી નથી."

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