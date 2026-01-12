પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખર દિલ્હી એઇમ્સમાં દાખલ, બે વાર બેભાન થયા બાદ લવાયા હોસ્પિટલ
પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરને અચાનક દિલ્હી એઇમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
Published : January 12, 2026 at 6:59 PM IST
નવી દિલ્હી: પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરને બેભાન થવાના કારણે દિલ્હી એઇમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગયા અઠવાડિયે બે વાર બેભાન થયા બાદ સોમવારે પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરને એમઆરઆઈ સ્કેન માટે ઓલ-ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (એઇમ્સ)માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 10 જાન્યુઆરીએ વોશરૂમનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેઓ બે વાર બેભાન થઈ ગયા હતા.
એઇમ્સ મીડિયા સેલના ઇન્ચાર્જ પ્રોફેસર રીમા દાદાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આજે ચેકઅપ માટે એઇમ્સમાં આવ્યા હતા જ્યારે ડોક્ટરોએ તેમને સલાહ આપી હતી અને તેમને પરીક્ષણો માટે દાખલ કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે આ પહેલી વાર નથી જ્યારે પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિને આવા બેભાન થવાના અનુભવ થયો હોય. અગાઉ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેઓ કચ્છ, ગુજરાત, ઉત્તરાખંડ, કેરળ અને દિલ્હીમાં જાહેર કાર્યક્રમો દરમિયાન ઘણી વખત અચાનક બેભાન થઈ ગયા હતા. એ નોંધવું જોઈએ કે જગદીપ ધનખડે ગયા વર્ષે 21 જુલાઈના રોજ સ્વાસ્થ્યના કારણોસર ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
રાષ્ટ્રપતિને લખેલા રાજીનામા પત્રમાં, ધનખરે લખ્યું હતું કે, "મારા સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપતા અને મારા ડોકટરોની સલાહને અનુસરીને, હું બંધારણની કલમ 67(A) હેઠળ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપું છું." ત્યારબાદ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓ ફરીથી યોજાઈ, જેમાં સીપી રાધાકૃષ્ણન ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા.
