મૉર્નિંગ વૉક દરમિયાન અચાનક બેભાન થઈ ગયા પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ, AIIMમાં એડમિટ
જગદીપ ધનખડને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા AIIMS લઈ જવામાં આવ્યા. હાલમાં તેમને AIIMSના 'કાર્ડિયો-ન્યુરો સેન્ટર'માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 11, 2026 at 7:38 PM IST
નવી દિલ્હી: પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડની તબિયત અચાનક બગડી જતાં તેમને દિલ્હી સ્થિત ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સિસ (AIIMS)માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બુધવારે સવારે, જ્યારે તેઓ મોર્નિંગ વૉક પર હતા, ત્યારે અચાનક તેઓ બેભાન થઈ ગયા અને ઢળી પડ્યા. અહેવાલો અનુસાર, તેઓ થોડી મિનિટો સુધી બેભાન અવસ્થામાં રહ્યા હતા. આ ઘટના બાદ, તેમની સાથે રહેલા સુરક્ષાકર્મીઓએ તાત્કાલિક દરમિયાનગીરી કરી અને PCR વાહનની મદદથી તેમને તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચાડ્યા. ત્યારબાદ, તેમની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તબીબોની એક ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી.
મળેલી માહિતી મુજબ, 'ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ લિવર એન્ડ બિલિયરી સાયન્સીસ' (ILBS)ની તબીબી ટીમ અને AIIMSના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉ. સંદીપ સેઠે તેમના નિવાસસ્થાને જઈને પ્રાથમિક તપાસ કરી હતી. તેમના સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ, તબીબોએ વધુ તપાસ માટે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાની સલાહ આપી. આ પછી, જગદીપ ધનખડને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા AIIMS લઈ જવામાં આવ્યા. હાલમાં તેમને AIIMSના 'કાર્ડિયો-ન્યુરો સેન્ટર'માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
STORY | Former vice president Jagdeep Dhankhar collapses during morning walk, admitted to AIIMS Former vice president Jagdeep Dhankhar was admitted to AIIMS in New Delhi on Wednesday after he fell unconscious during his morning walk, sources said. Details about his health condition were not immediately available. AIIMS authorities have not issued any statement so far. The 75-year-old former Rajya Sabha chairman has been admitted to the hospital's cardio-neuro centre and is currently under the care of the department of cardiology for medical evaluation and treatment, the sources said. Security personnel accompanying Dhankhar took him home in a PCR vehicle after he collapsed during the morning walk and remained unconscious for a few minutes. An ILBS medical team and AIIMS doctor Sandeep Seth subsequently attended to him and provided medical care. However, in view of his concerning health condition, Dhankhar was rushed to AIIMS in an ambulance, the sources said. READ: https://t.co/nkOU03PWnc— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજી વિભાગના વરિષ્ઠ તબીબોની એક ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખી રહી છે અને જરૂરી તબીબી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, તેમના વર્તમાન સ્વાસ્થ્ય અંગે હજુ સુધી કોઈ વિગતવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, AIIMS વહીવટીતંત્ર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર મેડિકલ બુલેટિન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, જગદીપ ધનખડને ભૂતકાળમાં પણ હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. માર્ચ 2025માં, છાતીમાં જકડનની ફરિયાદ બાદ તેમને AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી.
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