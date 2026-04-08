કોંગ્રેસના સીનિયર નેતા મોહસિના કિદવઇનું નિધન, રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતાઓે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
Published : April 8, 2026 at 11:34 AM IST
નવી દિલ્હી: પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને સીનિયર કોંગ્રેસ નેતા મોહસિના કિદવઇનું નિધન થયું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, નોઇડામાં રાત્રે 3 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. કોંગ્રેસના સીનિયર નેતાના નિધનના સમાચાર મળતા જ દરેક કોઇ તેમને યાદ કરી રહ્યું છે.
મોહસિના કિદવઇ ભારતીય રાજકારણમાં એક મજબૂત અને સમ્માનનિય વ્યક્તિ રહ્યા છે, તેમણે પોતાની લાંબી રાજકીય કારકિર્દીમાં મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી છે અને દેશની સેવા કરી છે. મોહસિના કિદવઇ તે નેતાઓમાં સામેલ હતી જેમણે રાજકારણ જ નહીં પણ સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી છે.
મોહસિના કિદવઇનું રાજકીય જીવન કેટલાક દાયકા સુધી ચાલ્યું જેમાં તેમણે જનતાના મુદ્દાઓને મજબૂતી સાથે ઉઠાવ્યા હતા. તે હંમેશા પોતાના કામ અને સાદગી માટે જાણીતા હતા, તેમના નિધનને ભારતીય રાજકારણ માટે એક મોટી ક્ષતિ માનવામાં આવે છે.
Congress President Mallikarjun Kharge (@kharge) posts, " deeply saddened by the passing of smt. mohsina kidwai ji, a stalwart of the congress party and a former union minister who dedicated over six decades of her life to the service of the nation. a long-serving member of… pic.twitter.com/VRf6dlq9lv— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2026
મોહસિના કિદવઇના નિધનના સમાચાર મળતા જ તેમના સમર્થકો અને ફેન્સ દુ:ખી થયા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકો તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે અને તેમના યોગદાનને યાદ કરી રહ્યા છે. કેટલાક મોટા નેતાઓ અને રાજકીય હસ્તીઓએ પણ તેમના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે.
પરિવાર તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર, મોહસિના કિદવઇને આજે સાંજે 5 વાગ્યે દિલ્હીના નિજામુદ્દીન સ્થિત પંજ પીરાન કબ્રસ્તાનમાં સુપુર્દ-એ-ખાક કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમણે અંતિમ વિદાય આપવા માટે પહોંચી શકે છે જેને લઇને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે.
રાહુલ ગાંધીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
મોહસિના કિદવઇના નિધન પર કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને પૂર્વ સાંસદ મોહસિના કિડવાઇજીના નિધનના સમાચાર ખૂબ જ હૃદયદ્રાવક છે. તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક અત્યંત વરિષ્ઠ અને વફાદાર નેતા હતા, જેમનું આખું જીવન જાહેર સેવાને સમર્પિત રહ્યું છે. તેમની સાદગી, સૌમ્યતા અને ગૌરવપૂર્ણ રાજકીય સફળતાથી તેમણે દેશની મહિલાઓની ઘણી પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે.આ દુ:ખના સમયમાં, હું શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યો અને સમર્થકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરૂં છું.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 8, 2026
वे कांग्रेस पार्टी की एक अत्यंत वरिष्ठ और वफ़ादार नेता थीं, जिनका पूरा जीवन जनसेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमापूर्ण राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की महिलाओं की कई पीढ़ियों… pic.twitter.com/jk1umtTLHc
મોહસિના કિદવઇની રાજકીય સફર
1 જાન્યુઆરી, 1932માં બારાબંકીમાં જન્મેલા મોહસિના કિદવઇ બે વખત છત્તીસગઢથી રાજ્યસભાના સાંસદ રહી ચુક્યા છે. તે 1979માં પેટા ચૂંટણી, 1980 અને 1984માં મેરઠના સાંસદ ચુંટાયા હતા. તે બાદ 2004થી 2010 અને 2010થી 2016 સુધી રાજ્યસભાના સભ્ય રહ્યા.
ગાંધી પરિવારના નજીકના રહેલા મોહસિના કિદવઇ કેન્દ્ર સરકારમાં મંત્રી સિવાય હજ કમિટીના અધ્યક્ષ પણ રહ્યા, તેમણે કોંગ્રેસના મહાસચિવ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. તે કોંગ્રેસ કાર્ય સમિતિ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિના સભ્ય પણ રહ્યા હતા.
