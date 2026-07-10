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પૂર્વ TMC નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયાના થોડા કલાકોમાં જ રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બન્યા; સુખેન્દુ, સુષ્મિતા અને પ્રકાશચિકનો સમાવેશ

પાર્ટીમાં જોડાયાના થોડા કલાકોમાં જ ભાજપે રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે સુખેન્દુશેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશચિક બરૈકને નામાંકિત કર્યા.

સુખેન્દુ શેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશ ચિક બરાક
સુખેન્દુ શેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશ ચિક બરાક (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 9:42 AM IST

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નવી દિલ્હી: બપોરે ભાજપમાં જોડાયા બાદ, સુખેન્દુશેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશચિક બરૈકને તે રાત્રે રાજ્યસભા પેટાચૂંટણીની ટિકિટ મળી.

ગુરુવારે રાત્રે, ભાજપે રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે આ ત્રણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી. થોડા દિવસ પહેલા રાજીનામું આપનારા આ ત્રણ તૃણમૂલ સાંસદો ભાજપની ટિકિટ પર પશ્ચિમ બંગાળમાંથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બન્યા છે.

એક સૂચના અનુસાર, ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિએ પશ્ચિમ બંગાળમાં 2026 ની રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોના નામોને મંજૂરી આપી છે. તેઓ સુખેન્દુશેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશચિક બરૈક છે. સૂચના પર ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અરુણ સિંહ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.

ગુરુવારે બપોરે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના આ ત્રણ ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદોએ રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ શમિક ભટ્ટાચાર્ય પાસેથી ભાજપનો ખેસ સ્વીકાર્યો. આ ત્રણ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરીને, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ શમિક ભટ્ટાચાર્યએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, "દરેક વ્યક્તિનો ભૂતકાળ હોય છે. તેમના નામ પહેલાં 'રાજીનામું આપનાર' અથવા 'ટર્નકોટ' જેવા ખિતાબનો ઉપયોગ ન કરો. તેઓ ભાજપના સભ્ય છે, એટલે કે હવેથી તેઓ ભાજપના નેતા છે." થોડા કલાકો પછી, ભાજપે 24 જુલાઈના રોજ યોજાનારી રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી, જે દિવસે મત ગણતરી કરવામાં આવશે.

BJP નોટિફિકેશન
BJP નોટિફિકેશન (ETV Bharat)

આ દિવસે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ત્રણ ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદો કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્થિત ભાજપના રાજ્ય કાર્યાલય ખાતે સત્તાવાર રીતે ભગવા છાવણીમાં જોડાયા. આ કાર્યક્રમમાં પક્ષના પ્રદેશ પ્રમુખ, રાજ્ય સ્તરના અનેક ટોચના ભાજપ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. ત્રણેય નેતાઓને તેમના ગળામાં ભગવા ખેસ પહેરાવીને પાર્ટીમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની મોટી હાર બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં આંતરિક તણાવ ચાલુ છે. આ ત્રણ અગ્રણી નેતાઓએ રાજ્યસભા સાંસદ પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. તેમના રાજીનામા બાદ, તેમના ભવિષ્યના રાજકીય પગલાં અંગે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે ભાજપ નેતૃત્વ આ ત્રણ દિગ્ગજ નેતાઓને રાજ્યસભામાં ફરીથી ચૂંટે છે. ભગવા કેમ્પમાં જોડાયાના કલાકોમાં જ આ ભય સાચો પડ્યો.

ત્રણેય પક્ષમાં જોડાયા પછી ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ શમિક ભટ્ટાચાર્ય રાજ્યસભાના ઉમેદવારો પર કોઈ ટિપ્પણી કરવા માંગતા ન હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમનું લક્ષ્ય કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સંકલન કરીને આખા બંગાળનો વિકાસ કરવાનું છે. આ નવા નેતાઓના પક્ષમાં સમાવેશથી ભાજપ વધુ મજબૂત બનશે.

જોકે, રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બન્યા પછી, પ્રદેશ પ્રમુખ શમિક ભટ્ટાચાર્યએ ખાતરી આપી હતી કે ભાજપ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માટે પોતાના દરવાજા બંધ કરશે અને કોઈપણ નેતાને પક્ષમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. જોકે, ગુરુવારે બપોરે, ભાજપે સુખેન્દુ અને સુષ્મિતાને પક્ષમાં સામેલ કરીને આ વાત ખોટી સાબિત કરી દીધી. જોકે, પ્રદેશ પ્રમુખે આ ઘટનાને "અસાધારણ" ગણાવી.

Last Updated : July 10, 2026 at 9:42 AM IST

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