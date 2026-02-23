બંગાળના દિગગ્જ નેતા અને પૂર્વ રેલ મંત્રી મુકુલ રોયનું નિધન, મમતા બેનર્જીના નિકટના નેતા મનાતા
બંગાળની રાજકારણના ચાણક્ય તરીકે જાણીતા મુકુલ રોય 72 વર્ષના હતા. તેમના નિધનથી રાજકીય વર્તુળોમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના દિગ્ગજ નેતા અને ભૂતપૂર્વ રેલ્વે મંત્રી મુકુલ રોયનું રવિવારે મોડી રાત્રે અવસાન થયું. તેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કોલકાતાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા, જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. રોય 72 વર્ષના હતા. તેમના પરિવારે તેમના નિધનની જાણ કરી. તેમના નિધનથી રાજકીય વર્તુળોમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
મુકુલ રોય બંગાળી રાજકારણના ચાણક્ય તરીકે જાણીતા હતા. તેમણે લેફ્ટ કેમ્પથી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી હતી, પરંતુ લેફ્ટ કેમ્પમાં તેઓ ખૂબ ઓછો સમય રહ્યા. તેમને ઉત્તર 24 પરગણા કોંગ્રેસના નેતા મૃણાલ સિંઘરાય પાર્ટીમાં લાવ્યા હતા. મુકુલ રોયે વિદ્યાર્થી પરિષદમાં જોડાઈને કોંગ્રેસની સફર શરૂ કરી હતી. ત્યારથી, તેઓ મમતા બેનર્જીની નજીક છે.
Former Railway Minister and TMC leader Mukul Roy passed away at 1:30 am last night due to a cardiac arrest at Apollo Hospital in Salt Lake, Kolkata, his son Subhranshu Roy confirms.— ANI (@ANI) February 23, 2026
ટીએમસીના સ્થાપક સભ્ય, મમતા બેનર્જીએ 1990 ના દાયકાના અંતમાં એક નવી પાર્ટી બનાવવાનું નક્કી કર્યું. તત્કાલીન વિપક્ષી નેતા મમતાએ મુકુલ અને કેટલાક અન્ય લોકો સાથે એક નવી પાર્ટી બનાવવાની યોજના બનાવી. મુકુલ, અતિન ઘોષ અને તમોનાશ ઘોષ સહિત નવ નેતાઓએ ચૂંટણી પંચને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ નામની નવી પાર્ટી બનાવવા માટે અરજી કરી. મમતા બેનર્જી તે સમયે સત્તાવાર રીતે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સભ્ય બન્યા ન હતા. પછીથી, તેઓ સભ્ય બન્યા.
યુપીએ-2 સરકારમાં શિપિંગ રાજ્યમંત્રી બન્યા
ત્યારથી 2017 સુધી, મુકુલ તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ઓળખ બની ગયા. 2009 માં, તેઓ યુપીએ-2 સરકારમાં શિપિંગ રાજ્યમંત્રી બન્યા. ત્યારબાદ, 2011 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ચૂંટણી જીત્યા પછી, મમતા બેનર્જી મુખ્યમંત્રી બન્યા. દિનેશ ત્રિવેદીએ તેમની પાસેથી રેલ મંત્રાલય સંભાળ્યું. બાદમાં, રેલ ભાડામાં વધારાથી અસંતોષને કારણે દિનેશ ત્રિવેદીને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારબાદ મુકુલ રેલ મંત્રી બન્યા.
2017 માં ટીએમસી છોડીને ભાજપમાં જોડાયા
2017 માં દુર્ગા પૂજાના પાંચમા દિવસે, નેતાએ નિઝામ પેલેસ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસથી અલગ થવાની જાહેરાત કરી. પૂજા પૂર્ણ થયા પછી, ભૂતપૂર્વ રેલ મંત્રીએ પણ રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું. મુકુલના ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો ઘણા મહિનાઓથી ચાલી રહી હતી. છેવટે, 3 નવેમ્બર, 2017ના રોજ, તેઓ દિલ્હીમાં ભાજપના કેન્દ્રીય કાર્યાલય ગયા અને સભ્ય બન્યા.
મુકુલ રોય જૂન 2021 સુધી ભાજપમાં રહ્યા. તેઓ કૃષ્ણનગર ઉત્તર બેઠક પરથી તૃણમૂલના ઉમેદવાર કૌશાની મુખર્જીને હરાવીને પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યા. જોકે, તેઓ ચૂંટણીમાં ભાજપની હાર બાદ, પક્ષ બદલીને ટીએમસીમાં જોડાયા. જોકે, ત્યારથી મુકુલ રાજકારણમાં બહુ સક્રિય નથી.
