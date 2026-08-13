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પંજાબના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સુખબીર સિંહ બાદલ પર જીવલેણ હુમલો; હોસ્પિટલમાં દાખલ

સુખબીર સિંહ સાથે રહેલા સુરક્ષા કર્મચારીને પણ ઈજા થઈ હતી.

સુખબીર સિંહ બાદલ પર જીવલેણ હુમલો
સુખબીર સિંહ બાદલ પર જીવલેણ હુમલો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 3:22 PM IST

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નાંદેડ: પંજાબના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને શિરોમણી અકાલી દળના વડા સુખબીર સિંહ બાદલ પર મહારાષ્ટ્રના નાંદેડમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. હુમલા બાદ તરત જ તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

નવીનતમ માહિતી અનુસાર, આ હુમલામાં તેમની સુરક્ષામાં તૈનાત એક પોલીસ અધિકારી પણ ઘાયલ થયો હતો. આ ઘટના નાંદેડના માતા સાહિબ કૌર વિસ્તારમાં બની હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે એક નિહાંગે તેમના પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના દરમિયાન સુખબીર સિંહ બાદલને જમણા હાથમાં ઈજા થઈ હતી.

પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લીધો છે. દરમિયાન, પોલીસ અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ મામલાના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં, બાદલ જમણા હાથમાં કપડું બાંધીને એક ઇમારતની અંદર ફરતા જોવા મળ્યા હતા. અગાઉ દિવસે, બાદલ તેમની પત્ની હરસિમરત કૌર બાદલ સાથે નાંદેડમાં તખ્ત શ્રી હઝુર સાહિબની મુલાકાત લીધી હતી; હરસિમરત કૌર બાદલ અકાલી દળના સાંસદ છે.

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