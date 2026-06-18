પૂર્વ વડાપ્રધાનના પુત્ર બન્યા સાયબર ફ્રોડનો શિકાર, વ્હોટ્સએપ 'ઈમ્પર્સનેશન' દ્વારા ઠગિયાઓઓ ઉડાવ્યા 7.8 કરોડ
નરેશ ગુજરાત ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દ્રકુમાર ગુજરાલના પુત્ર છે, તેઓ રાજ્યસભા સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે
Published : June 18, 2026 at 8:44 PM IST
નવી દિલ્હી: ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દ્ર કુમાર ગુજરાલના પૂત્ર અને પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ નરેશ ગુજરાલ સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ મોટી ઠગાઈ કરી છે. વોટ્સએપ પર તેમના ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરીને, ચાલાક ગુનેગારોએ તેમની કંપનીના એક કર્મચારીને છેતરીને RTGS દ્વારા ₹7.8 કરોડની ઉચાપત કરી. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસથી રાજધાનીમાં સાયબર સુરક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
વોટ્સએપ પર રચાયું કાવતરું
આ કેસ સંભાળી રહેલી લીગલ ટીમ, કરંજવાલા એન્ડ કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના 12 જૂનથી 16 જૂન દરમિયાન બની હતી. સાયબર અપરાધીઓએ નરેશ ગુજરાલના નામ અને ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરીને એક નકલી વોટ્સએપ એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું. છેતરપિંડી કરનારાઓએ કંપનીના ફાયનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક કર્મચારીને મેસેજ કર્યો. નરેશ ગુજરાલ તરીકે ઓળખ આપી, ગુનેગારે કર્મચારીને એક અરજન્ટ મીટિંગમાં વ્યસ્ત હોવાનું કહીને દાવો કરીને તાત્કાલિક RTGS દ્વારા ચોક્કસ એકાઉન્ટ્સમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા સૂચના આપી. મેસેજ સાચો માનીને અને શંકા વિના, કર્મચારીએ કુલ ₹7.8 કરોડ છેતરપિંડી કરનારાઓ મોકલેલા બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા.
Delhi Police has launched an investigation into an online fraud case involving Naresh Kumar Gujral, son of former Prime Minister I.K. Gujral. A complaint was registered on Tuesday. The fraudsters, impersonating Naresh Gujral via WhatsApp, directed an employee to transfer ₹7.80… pic.twitter.com/Q7KH8zRPi0— IANS (@ians_india) June 18, 2026
બાદમાં થયો ખુલાસો
આખો ઘટનાક્રમ 16 જૂનના રોજ પ્રકાશમાં આવ્યો, જ્યારે કર્મચારીએ નરેશ ગુજરાલની પુત્રી, દીક્ષા ગુજરાલનો પૈસા ટ્રાન્સફર અંગે ચર્ચા કરવા માટે સંપર્ક કર્યો. આટલી મોટી રકમની ડિમાન્ડથી દીક્ષાને શંકા ગઈ. જ્યારે તેણે તેના પિતાને આ વિશે પૂછ્યું, ત્યારે નરેશ ગુજરાલે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે આવી કોઈ સૂચના આપી નથી અને તેઓ આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સથી સંપૂર્ણપણે અજાણ હતા. સત્ય જાણ્યા પછી પરિવાર ચોંકી ગયો અને પોલીસને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી.
પોલીસ દ્વારા ત્વરિત કાર્યવાહી, 4 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ
આ બાબતની ગંભીરતાને જોતા, દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલના ઇન્ટેલિજન્સ ફ્યુઝન એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક ઓપરેશન્સ (IFSO) યુનિટે કાર્યવાહી શરૂ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, છેતરપિંડી કરાયેલા ફંડ ત્રણ-ચાર અલગ અલગ ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું. ઝડપથી કાર્યવાહી કરતા, પોલીસે ખાતાઓ ઓળખી કાઢ્યા અને આશરે 4 કરોડની રકમ ફ્રીઝ કરી. સાયબર નિષ્ણાતો આટલી ઝડપથી ભંડોળ ફ્રીઝ કરવાને એક મોટી સફળતા માને છે, કારણ કે છેતરપિંડી કરનારાઓ ઘણીવાર પૈસા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ ક્રિપ્ટોકરન્સી અથવા અન્ય ચેનલોમાં ડાયવર્ટ કરે છે. નરેશ ગુજરાલના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસ કેસની તપાસ કરી રહી છે અને છેતરપિંડીની રકમ વસૂલવા માટે કામ કરી રહી છે; જોકે, પરિવારે પૈસા પાછા મેળવવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કરવો પડશે.
લીગલ ટીમે સંભાળ્યો કેસ
પ્રખ્યાત લીગલ ફર્મ કરંજવાલા એન્ડ કંપની આ કેસમાં નરેશ ગુજરાલનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છે. સંદીપ કપૂર, સિનિયર એસોસિએટ રિતિમ વોહરા આહુજા અને એસોસિએટ ઋષભ મુંજાલની ટીમ કાનૂની કાર્યવાહી સંભાળી રહી છે. આ ઘટના સાયબર ગુનેગારો કેટલા ચાલાક બની ગયા છે તેનો પુરાવો આપે છે. સાયબર નિષ્ણાતોએ સામાન્ય જનતા અને કોર્પોરેટ કર્મચારીઓને સલાહ આપી છે કે તેઓ કોઈપણ ડિજિટલ નાણાંકીય વ્યવહારની ચકાસણી સંબંધિત વ્યક્તિ સાથે સીધી કૉલ પર વાત કરીને કરે. વોટ્સએપ દ્વારા મળેલી કોઈપણ શંકાસ્પદ સૂચનાઓ પર કાર્યવાહી કરવાનું ટાળવું જોઈએ, ભલે સંદેશમાં તેમના કોઈ પરિચિત વ્યક્તિનો ફોટો હોય. હાલમાં, દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ કેસની તપાસ કરી રહી છે અને મુખ્ય કાવતરાખોરોને શોધી રહી છે.
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