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પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી એચ.ડી દેવેગૌડાના પત્ની ચેન્નમ્માનું નિધન, શોકમાં ડૂબ્યો પરિવાર

પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી દેવેગૌડાના પત્ની ચેન્નમ્માને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા આવ્યા બાદ હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાવાયા હતા, જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા.

ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એચ.ડી. દેવેગૌડા અને તેમના પત્ની ચેન્નમ્મા.
ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એચ.ડી. દેવેગૌડા અને તેમના પત્ની ચેન્નમ્મા. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 7:36 PM IST

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બેંગલુરુ: ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એચ.ડી. દેવેગૌડાના પત્ની ચેન્નમ્મા (85)નું શનિવારે અવસાન થયું. શ્વાસ લેવામાં તકલીફને કારણે તેમને બુધવારે રાત્રે બેંગલુરુની મણિપાલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ આઈસીયુમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા, પરંતુ શનિવારે તેમની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ. તેમણે સાંજે અંતિમ શ્વાસ લીધા.

મણિપાલ હોસ્પિટલના ડોકટરોએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ચાર દિવસથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફને કારણે સારવાર લઈ રહેલા ચેન્નમ્મામાં સુધારાના સંકેતો જોવા મળ્યા હતા. જોકે, હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું સાંજે 4 વાગ્યે અવસાન થયું.

ચેન્નમ્મા કર્ણાટકના રાજકારણમાં એક અગ્રણી શક્તિ દેવેગૌડા પરિવારના કરોડરજ્જુ રહ્યા. એચ.ડી. દેવેગૌડા અને ચેન્નમ્માના લગ્ન 1954માં થયા હતા. તેમને ચાર પુત્રો અને બે પુત્રીઓ છે: એચ.ડી. રેવન્ના, એચ.ડી. બાલકૃષ્ણ, એચ.ડી. રમેશ ગૌડા, એચ.ડી. કુમારસ્વામી, શૈલજા અને અનસૂયા.

2001માં ચેન્નમ્મા પર એસિડ હુમલો: 2001માં, કૌટુંબિક વિવાદને કારણે, ચેન્નમ્મા પર એક સંબંધીએ એસિડથી હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના 21 ફેબ્રુઆરી, 2001ના રોજ બની હતી. તેઓ મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે પ્રાર્થના કરવા માટે મંદિરમાં ગયા હતા. હોલેનારસીપુરા તાલુકાના હરદાનહલ્લીમાં આવેલા ઈશ્વર મંદિરમાં પ્રાર્થના કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે કરાયેલા હુમલામાં તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી પરંતુ સારવાર બાદ તે સ્વસ્થ થઈ ગયા હતા.

નિખિલ કુમારસ્વામીએ તેમના દાદી, ચેન્નમ્માના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. X પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે લખ્યું, "મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે, અમારી પ્રિય દાદી - ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એચ.ડી. દેવગૌડાના પત્ની, ચેન્નમ્મા આજે અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. તેમનું અવસાન સમગ્ર પરિવાર અને મારા માટે એક મોટી ખોટ છે."

તેમણે કહ્યું, "અમારા માટે, દાદી માત્ર દાદી નહોતા; તેઓ આખા પરિવારને એક રાખતા અમારા ઘરનો આધારસ્તંભ હતા. તેમણે ક્યારેય કોઈને ભૂખ્યા ન રાખ્યા; જે હાથ પ્રેમથી બધાને ખવડાવતા હતા તે ખરેખર દેવી અન્નપૂર્ણેશ્વરીનું મૂર્ત સ્વરૂપ હતા. તેમના આતિથ્ય, સરળતા અને પ્રેમાળ શબ્દો મારા જીવનની સૌથી મોટી પ્રેરણા છે. તેમણે શીખવેલા જીવન પાઠ અને તેમણે અમારા પર જે પ્રેમ વરસાવ્યો તે હંમેશા મારી સાથે રહેશે."

સંવેદના વ્યક્ત કરતા નિખિલે કહ્યું, "અમારા દાદી - જેમણે અમારા સમગ્ર પરિવારને માર્ગદર્શન આપ્યું - તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ભગવાન અમારા પરિવારને તેમના અવસાનના ઊંડા દુ:ખને સહન કરવાની શક્તિ આપે."

આવતીકાલે હરાદનહલ્લીમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે
દેવેગૌડા પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, ચેન્નમ્માના પાર્થિવ શરીરને રવિવારે દેવેગૌડાના વતન, હરાદનહલ્લી લાવવામાં આવશે. જાહેર દર્શન પછી, વોક્કાલિગા સમુદાયની પરંપરાઓ અનુસાર સાંજે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

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