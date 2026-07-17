ડ્રગ્સ તસ્કરીના આરોપમાં NSGના પૂર્વ કમાન્ડોની ધરપકડ, એટલા કેસ મળ્યા કે પોલીસ કર્મીઓને ગણતા કલાકો લાગ્યા
જોધપુર જિલ્લા પૂર્વ પોલીસે નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી અને વેચાણમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
Published : July 17, 2026 at 5:33 PM IST
જોધપુર: જોધપુર જિલ્લા પૂર્વ પોલીસે નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી અને વેચાણમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. બે કાર્યવાહી બનાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ કાર્યવાહીમાં, એક ઘર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા જેમાં છ કિલોગ્રામ અફીણ, એક કાર અને 1.06 કરોડની રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ કેસના સંદર્ભમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
DCP ઇસ્ટ મનીષ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ધરપકડ કરાયેલ આરોપી રતન સિંહ, પૂર્વ NSG કમાન્ડો છે. તે ડ્રગના વેપારની સાથે અન્ય વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સામેલ છે અને હાલમાં તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. NSG કમાન્ડો બનતા પહેલા તેણે 2021 સુધી આસામ રાઇફલ્સમાં સેવા આપી હતી; આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે મણિપુરમાં સંપર્કો સ્થાપિત કર્યા હતા. તેણે કમાન્ડો તરીકે સેવા આપતી વખતે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી અને ત્યારબાદ ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં સામેલ થઈ ગયો હતો. વધુમાં, તેણે આ વિસ્તારમાં કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. પોલીસ તેની પાસેથી મોટી રકમની રોકડ રકમ અને નશીલા પદાર્થોના માલના સ્ત્રોત અંગે પૂછપરછ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે રતન સિંહના નિવાસસ્થાન પર દરોડો રાત્રે 2:30 વાગ્યે પાડવામાં આવ્યો હતો.
બે આરોપીઓને કસ્ટડીમાં
રતન સિંહના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા બાદ, જાજીવાલ વિસ્તારમાં એક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યાં રામનિવાસ બિશ્નોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તેના ઘરેથી છ કિલોગ્રામ અફીણ અને છ લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા હતા; સ્થળ પર પોલીસ કાર્યવાહી ચાલુ છે. તેવી જ રીતે, ડાંગિયાવાસ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, એક વાહનમાંથી 40 કિલોગ્રામથી વધુ ખસખસ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ કેસના સંદર્ભમાં બાલોત્રાના રહેવાસી દિનેશ બિશ્નોઈને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.
રોકડ ગણવામાં સમય લાગ્યો: બનાર સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) ઈશ્વરચંદ પારીક અને DST ટીમે મોડી રાત્રે રતન સિંહના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસે અફિણ તેમજ કુલ 1,06,50,000 રોકડા જપ્ત કર્યા હતા. જોકે આરોપીએ દાવો કર્યો હતો કે આ પૈસા તેના અન્ય બિઝનેસના હતા, પોલીસે તે જપ્ત કર્યા હતા. તે સમયે પોલીસ પાસે ચલણી ગણતરી મશીનનો અભાવ હોવાથી, અંતિમ આંકડો નક્કી થાય તે પહેલાં અધિકારીઓને જાતે નોટો ગણવામાં કલાકો લાગ્યા હતા.
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