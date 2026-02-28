ETV Bharat / bharat

ઈસ્લામ વિરોધી અને પોતાને 'એક્સ મુસ્લિમ' તરીકે ઓલખાવતા યૂટ્યૂબર સલીમ વાસ્તિક પર જીવલેણ હુમલો, હાલત ગંભીર

યુટ્યુબ અને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાને એક્સ મુસ્લિમ ગણાવતા સલીમ પર અજાણ્યા ઈસમોએ છરીના ઘા ઝીંક્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 5:23 PM IST

નવી દિલ્હી: ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદના લોની પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અલી ગાર્ડનના રહેવાસી એક્સ મુસ્લિમ સલીમ વાસ્તિક પર શુક્રવારે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. હાલ તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. આ મામલે પોલીસે FIR નોંધી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે. સલીમ વાસ્તિકના પુત્ર ઉસ્માને ભાટી બિલ્ડર, AIMIM નેતા અજગર, અશરફ, શાહરુખ અને સોનુ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

જણાવી દઈએ કે, શુક્રવારે સવારે મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ સલીમ પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો અને ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા હતા. પરિવારના સભ્યો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી સલીમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમને સારવાર માટે દિલ્હીની GTB હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા

પોલીસ CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે

સોશિયલ મીડિયા પર પોતાને એક્સ મુસ્લિમ તરીકે ઓળખાવતા સલીમ મુસ્લિમ સમુદાય વિરુદ્ધના પોતાના નિવેદનોને કારણે વારંવાર સમાચારમાં રહે છે. હાલમાં, હુમલાનું કારણ સ્પષ્ટ નથી. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે અને આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે. પરિવારના સભ્યોના ફરિયાદને આધારે અજાણ્યા હુમલાખોરો સામે લોની પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના સવારે 8:00 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. સ્થાનિક રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે, હુમલાખોરો મોટરસાઇકલ પર આવ્યા હતા અને સલીમના ગળા અને પેટ પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો. હુમલા બાદ, મોટરસાઇકલ સવારો ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા હતા.

લોનીના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ, સિદ્ધાર્થ ગૌતમના જણાવ્યા અનુસાર,

27 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે લગભગ 8 વાગ્યે, લોની પોલીસ સ્ટેશનને ડાયલ 112 દ્વારા માહિતી મળી કે અલી ગાર્ડન વિસ્તારમાં બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ એક વ્યક્તિને છરીના ઘા મારીને ઘાયલ કર્યો છે. આ માહિતી મળતાં, લોની પોલીસે તાત્કાલિક ફિલ્ડ યુનિટને ફોન કર્યો અને ઘટનાસ્થળે પહોંચીને જાણવા મળ્યું કે ઘાયલ વ્યક્તિ સલીમ છે, જે નૂર હસનના પુત્ર છે, જેમની ઉંમર આશરે 50 વર્ષ છે, જે અલી ગાર્ડન, નિથોરા રોડ, કસ્બા ચોકી વિસ્તારના રહેવાસી છે.

એસીપીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઘાયલ સલીમને લોની પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક 50 બેડની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરો દ્વારા રિફર કર્યા બાદ, તેને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જીટીબી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તે હાલમાં સારવાર હેઠળ છે. પરિવાર તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે, લોની પોલીસ સ્ટેશનમાં સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ઘટનાસ્થળની આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપીને પકડવા માટે ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળે શાંતિ અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે જળવાઈ રહી છે, અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે."

