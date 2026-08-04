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જગન મોહન રેડ્ડીની પાર્ટીના પૂર્વ ધારાસભ્યની ગુજરાતમાંથી ધરપકડ, અપહરણનો આરોપ

વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટી (YSRCP)ના ગુંટુર ઇસ્ટના પૂર્વ ધારાસભ્ય શેખ મોહમ્મદ મુસ્તફાની ગુજરાતમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ગુંટુર ઇસ્ટના પૂર્વ ધારાસભ્ય શેખ મોહમ્મદ મુસ્તફાની ગુજરાતમાંથી ધરપકડ
ગુંટુર ઇસ્ટના પૂર્વ ધારાસભ્ય શેખ મોહમ્મદ મુસ્તફાની ગુજરાતમાંથી ધરપકડ (eenadu.net)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 11:32 AM IST

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અમદાવાદ: વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટી (YSRCP)ના ગુંટુર ઇસ્ટના પૂર્વ ધારાસભ્ય શેખ મોહમ્મદ મુસ્તફાની ગુજરાતમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય સામે તમાકુના વેપારીના પુત્રનું પૈસા માટે અપહરણ, બળજબરીથી પૈસા પડાવવા (તોડબાજી), તમાકુ ભરેલી ગાડી લુંટવા જેવા ગુના નોંધાયેલા છે.

તમાકુના વેપારીનું કર્યું હતું અપહરણ

વ્યાપારિક વિવાદોને કારણે તમાકુના વેપારીના પુત્ર સહિત અન્ય ત્રણ લોકોનું અપહરણ કરી ધમકીઓ આપવાના કેસમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને તેના પુત્ર બશીર સામે નુઝવીડ પોલીસે અપહરણ તેમજ SC,ST એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.

પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહમ્મદ મુસ્તફાનું તમાકુનું ગોડાઉન આવેલું છે. આંધ્ર પ્રદેશના ઇલુરુ જિલ્લાના કોય્યલુગુડેમના કદીમી સૂર્યચંદ્રમ ખેડૂતો પાસેથી તમાકુ ખરીદીને ગુંટુરમાં મુસ્તફાને વેચતા હતા. તાજેતરમાં મુસ્તફાએ તમાકુના ભાવમાં ભારે વધારો કર્યો હતો જેના કારણે વ્યાપાર પોષાય તેમ ન હોવાથી સૂર્યચંદ્રમે મુસ્તફાને માલ વેચવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને ગુંટુરની જ બીજી કંપનીને માલ વેચવા લાગ્યો હતો.

અપહરણની ઘટના

સોમવાર રાત્રે સૂર્યચંદ્રમનો પુત્ર અભી, ડ્રાઇવર બાલારાજુ અને ગુમાસ્તા (કારકુન) દુર્ગારાવ સાથે તમાકુના બંડલ પોતાના વાહનમાં લોડ કરી કોય્યલુગુડેમથી ગુંટુર જવા રવાના થયો હતો.

થોડીવાર પછી અભીએ રડતા રડતા તેના પિતાને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે, 'પૂર્વ ધારાસભ્ય મુસ્તફાના પુત્ર બશીર અને તેમના સમર્થકો બે કારમાં આવ્યા અને નુઝવીડમાં અમારો રસ્તો રોક્યો હતો. તેઓ તમાકુના બંડલ સાથે વેન પણ લૂંટી ગયા હતા. તેઓ અમારું અપહરણ કરીને લઈ જઈ રહ્યા છે અને જો તેમને આપવાના બાકીના પૈસા ચૂકવીશું તો જ છોડશે તેમ કહી ફોન કાપી નાખ્યો હતો.'

ધમકી અને પોલીસ કાર્યવાહી

આ સાંભળીને તરત જ સૂર્યચંદ્રમે પૂર્વ ધારાસભ્ય મુસ્તફાને ફોન કર્યો હતો. તેના પર મુસ્તફાએ ચેતવણી આપી કે, 'તારે જે પૈસા આપવાના છે તે લઈને સીધા ગુંટુરમાં આવેલા તમાકુ ગોડાઉન પાસે આવી જા, નહીં તો તારો પુત્ર તને પાછો નહીં મળે.'

ચિંતાતુર બનેલા સૂર્યચંદ્રમે પોલીસને જાણ કરી હતી. મુસ્તફાનું તમાકુ ગોડાઉન ગુંટુર જિલ્લાના પેદાકાકાનીમાં હોવાથી, પીડિતો ત્યાં જ કેદ હશે તેવી શંકાના આધારે નુઝવીડ પોલીસે ત્યાંના સ્ટેશન સ્ટાફને જાણ કરી હતી.

પોલીસે તરત જ મુસ્તફાને ફોન કરીને કહ્યું, 'સૂર્યચંદ્રમે તમને નાણાં આપવાના હોય તો કાયદાકીય માર્ગે ઉકેલ લાવો, પરંતુ તેના પુત્રનું અપહરણ કરવું યોગ્ય નથી. તમારા પુત્રને તરત જ પોલીસ સ્ટેશને સરેન્ડર કરાવો.' મંગળવાર વહેલી સવારે પીડિતોને સાથે લઇને આવેલા અપહરણકારોની પોલીસ સ્ટેશને સરેન્ડર કર્યું હતું. જોકે, પૂર્વ ધારાસભ્ય મુસ્તફા અને તેના પુત્ર બશીર આ ઘટના બાદ ફરાર હતા.

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Last Updated : August 4, 2026 at 11:32 AM IST

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YSRCP MLA ARRESTED FROM GUJARAT
JAGAN MOHAN REDDY
SHEIKH MOHAMMED MUSTAFA
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