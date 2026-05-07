960 કરોડ રૂપિયાના જલ જીવન મિશન કૌભાંડમાં પૂર્વ મંત્રી મહેશ જોશીની ધરપકડ, 11 મે સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર

960 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડના સંબંધમાં ACB દ્વારા પૂર્વ PHED પાણી મંત્રી ડૉ. મહેશ જોશીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

পূর্ব মন্ত্রী মহেশ જোশી (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 3:48 PM IST

જયપુર: કેન્દ્ર સરકારની દરેક ઘરમાં નળનું પાણી પહોંચાડવાની મહત્વાકાંક્ષી યોજના, જલ જીવન મિશન સાથે સંકળાયેલા 960 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડના સંદર્ભમાં આજે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB) એ મોટી કાર્યવાહી કરી. આ કેસમાં ACB એ ભૂતપૂર્વ PHED મંત્રી મહેશ જોશીની ધરપકડ કરી. વિભાગના તત્કાલીન અધિક મુખ્ય સચિવ ડૉ. સુબોધ અગ્રવાલની ધરપકડ બાદ, ACB એ આજે ​​ડૉ. જોશીની ધરપકડ કરી. ACB ના DIG ડૉ. રામેશ્વર સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ મંત્રી ડૉ. મહેશ જોશીને આજે સવારે 5 વાગ્યે જયપુર સ્થિત તેમના ઘરેથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી SIT એ પૂછપરછ કર્યા પછી તેમની ધરપકડ કરી હતી.

જલ જીવન મિશન કૌભાંડના આરોપી ભૂતપૂર્વ PHED મંત્રી ડૉ. મહેશ જોશીને ગુરુવારે ACB દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ACB તેમને રિમાન્ડ પર લેશે અને પૂછપરછ કરશે. જલ જીવન મિશન કૌભાંડમાં કોર્ટે તેમને 11 મે સુધી રિમાન્ડ પર રાખ્યા હતા. આ પહેલા, ACB એ જયપુરિયા હોસ્પિટલમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રીનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરાવ્યું હતું. આ દરમિયાન મહેશ જોશીએ મીડિયાને જણાવ્યું કે સત્યને પરેશાન કરી શકાય છે, પણ હાર નહીં. તેમને ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપે આ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરીને 2023ની ચૂંટણી લડી હતી. હવે, આ મુદ્દાને જીવંત રાખવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

લગ્ન વર્ષગાંઠ પર ધરપકડ: જલ જીવન મિશન કૌભાંડમાં આજે મહેશ જોશીની બીજી વખત ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમની પ્રથમ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, તેમની પત્ની બીમાર હતી. બાદમાં, જેલમાં હતા ત્યારે તેમનું અવસાન થયું. આજે, જ્યારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમની લગ્ન વર્ષગાંઠ હતી. તેમની ધરપકડ પછી, મહેશ જોશીએ કહ્યું કે એવું લાગ્યું કે સરકાર તેમની પત્નીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "જો તેઓ દોષિત સાબિત થાય છે, તો કોઈને કંઈ કરવાની જરૂર નથી. તેઓ પોતે જ કરશે."

EDએ તેમની ધરપકડ કરી છે, તેમણે 7 મહિના જેલમાં વિતાવ્યા છે: જલ જીવન મિશન કૌભાંડની પણ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તપાસ કરી રહ્યું છે. ED એ એપ્રિલ 2025 માં આ કેસમાં મહેશ જોશીની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારબાદ તેમણે લગભગ સાત મહિના જેલમાં વિતાવ્યા હતા. 3 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા હતા. આ કેસમાં મહેશ જોશી પર PHED મંત્રી તરીકે સેવા આપતી વખતે ટેન્ડર જારી કરવાના બદલામાં લાંચ લેવાનો આરોપ છે. ACB એ 2024 માં મહેશ જોશી સામે FIR દાખલ કરી હતી.

દસ એન્જિનિયરો અને ભૂતપૂર્વ ACS ની ધરપકડ: ACB એ તાજેતરમાં જ જળ જીવન મિશન કૌભાંડમાં દસ એન્જિનિયરોની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ, લાંબા સમયથી ACB થી છટકી રહેલા તત્કાલીન PHED ACS ડો. સુબોધ અગ્રવાલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં, આ કેસમાં ત્રણ આરોપીઓ ફરાર છે અને તેમને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ACB એ તેમની સંપત્તિ વિશે માહિતી એકત્રિત કરીને કોર્ટમાં રજૂ કરી છે. હવે તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

