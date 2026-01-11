ETV Bharat / bharat

સાયબર ગઠીયાઓએ પૂર્વ IPS અધિકારીની પત્ની બનાવી શિકાર, આ રીતે પડાવી લીધા 2.58 કરોડ

પૂર્વ IPS અધિકારીની પત્ની સાયબર ફ્રોડનો શિકાર થઈ છે, સાયબર ઠગોએ શેર માર્કેટ સ્કીમમાં ફાયદો આપવાની લાલચ આપીને ચૂનો લગાવ્યો.

સાયબર ગઠીયાઓએ પૂર્વ IPS અધિકારીની પત્ની સાથે કરી ઠગાઈ
સાયબર ગઠીયાઓએ પૂર્વ IPS અધિકારીની પત્ની સાથે કરી ઠગાઈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં રહેતા એક ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારીની પત્ની સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બની. ઓનલાઈન સાયબર ગુનેગારોએ તેમની સાથે આશરે ₹2.58 કરોડની છેતરપિંડી કરી. આ ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદ મુજબ, ગયા વર્ષે નવેમ્બરના અંતમાં, બંજારા હિલ્સ એમએલએ કોલોનીમાં રહેતા મહિલાને તેના વોટ્સએપ નંબર પર શેર માર્કેટ એપ્લિકેશન લિંક મળી હતી. તેણીને સ્ટોક માર્કેટ ટ્રેડિંગ વિશે વધુ માહિતી નહોતી, તેથી તેણીએ 29 ડિસેમ્બરના રોજ "સ્ટોક માર્કેટ પ્રોફિટ ગાઈડ એક્સચેન્જ ગ્રુપ 20" નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તેના પતિનો મોબાઇલ નંબર ઉમેર્યો.

ગ્રુપમાં જોડાયા પછી, દિનેશ સિંહ નામના એક વ્યક્તિએ તેણીનો સંપર્ક કર્યો અને તેણીને પોતાની જાળમાં ફસાવવાનું શરૂ કર્યું. મહિલાને વિશ્વાસમાં લઈને જણાવ્યું હતું કે, જો તેઓ ટ્રેડિંગ સલાહનું પાલન કરશે તો તેમને વાર્ષિક 500 ટકા નફો મળશે. તેના દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરીને, ભોગ બનનારે તેના પતિના નામ અને વ્યક્તિગત વિગતોનો ઉપયોગ કરીને એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી.

ગયા વર્ષે 24 ડિસેમ્બરથી આ વર્ષે 5 જાન્યુઆરી દરમિયાન, તેણીએ ટ્રેડિંગ પોર્ટલ દ્વારા 19 વ્યવહારોમાં કુલ ₹2.58 કરોડનું રોકાણ કર્યું. એપ્લિકેશનમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે તેણીએ આશરે ₹2 કરોડનો નફો મેળવ્યો છે. જોકે, જ્યારે તેણીએ પૈસા ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તે તેમ કરી શકી નહીં.

છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેણીને ઉપાડ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે વધુ પૈસા રોકાણ કરવા કહ્યું. કંઈક ખોટું હોવાની શંકા થતાં, મહિલાને ખ્યાલ આવ્યો કે તેણી સાથે છેતરપિંડી થઈ છે. 5 જાન્યુઆરીએ, તેણીએ 1930 સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન પર ફોન કરીને ફરિયાદ નોંધાવી. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે 6 જાન્યુઆરીએ કેસ નોંધ્યો અને છેતરપિંડીની તપાસ શરૂ કરી દીધી.

  1. હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઈમે 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ડિજિટલ છેતરપિંડીના કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો, ભાવનગરના 2 શખ્સની ધરપકડ
  2. પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક લૂંટાયા, પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતાની 'ડિજિટલ ધરપકડ', ગઠીયાએ 57 લાખ પડાવ્યા

TAGGED:

CYBER FRAUD
CYBER FRAUD RS OVER 2 CRORE LOST
STOCK MARKET TRADING
FORMER IPS OFFICERS WIFE DUPED
CYBER FRAUD CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.