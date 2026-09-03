ભૂતપૂર્વ ગ્રુપ કેપ્ટન અભિનંદન કોમર્શિયલ પાઇલટ બન્યા; હવે પેસેન્જર વિમાન ઉડાડશે
અભિનંદન વર્ધમાન ફેબ્રુઆરી 2019 માં પાકિસ્તાનના બાલાકોટમાં એર સ્ટ્રાઈક બાદ સ્પોટલાઈટમાં આવ્યા હતા. સુરભી ગુપ્તાનો અહેવાલ
Published : September 3, 2026 at 10:12 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય વાયુસેનાના ભૂતપૂર્વ ગ્રુપ કેપ્ટન અને વીર ચક્ર પુરસ્કાર વિજેતા અભિનંદન વર્ધમાન ગોવા સ્થિત પ્રાદેશિક એરલાઇન FLY91 માં પાઇલટ તરીકે જોડાયા છે. સમાચાર એજન્સી PTI ના અહેવાલ મુજબ, સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ ઓગસ્ટમાં એરલાઇનમાં જોડાયા હતા.
સંપર્ક કરવામાં આવતા, FLY91 ના પ્રવક્તાએ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે કર્મચારીઓ સંબંધિત માહિતી ખાનગી બાબત છે. એરલાઇને અભિનંદનની ચોક્કસ ભૂમિકા અથવા જવાબદારીઓ અંગે ETV ભારત સાથે કોઈ સત્તાવાર વિગતો શેર કરી નથી.
અભિનંદન વર્ધમાનના કથિત પગલાથી મિલિટરી એવિએશનથી કૉમર્શિયલ ફ્લાઈંગમાં બદલાવની શરૂઆત થઈ છે, કારણે ભારતમાં પ્રાદેશિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર વિસ્તરી રહ્યું છે અને એરલાઇન્સમાં અનુભવી અનુભવી પાઇલટ્સની માંગ વધી રહી છે.
કૉમર્શિયલ ફ્લાઈંગમાં કેવી રીતે જાય છે એરફોર્સના પાયલટ્સ
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) દ્વારા નિર્ધારિત નિયમનકારી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કર્યા પછી ભૂતપૂર્વ ફાઇટર પાઇલટ્સ કૉમર્શિયલ ફ્લાઈંગમાં જઈ શકે છે.
લશ્કરી પાઇલટ્સને સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપતી વખતે DGCA વાણિજ્યિક લાયસન્સની જરૂર હોતી નથી. જો કે, કૉમર્શિયલ એરલાઇન્સમાં જતા લોકોએ DGCA લાઇસન્સ મેળવવું આવશ્યક છે, જેમ કે કૉમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ (CPL) અથવા એરલાઇન ટ્રાન્સપોર્ટ પાઇલટ લાઇસન્સ (ATPL).
DGCA પાસે લશ્કરીથી પેસેન્જર ફ્લાઈંગમાં જવા માટે માટે એક પ્રક્રિયા છે જે લાયક લશ્કરી પાઇલટ્સને તેમના વ્યાપક ઉડ્ડયન અનુભવ માટે ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
વ્યાપક રીતે કહીએ તો, આ પ્રક્રિયામાં ફરજિયાત DGCA વર્ગ 1 તબીબી પ્રમાણપત્ર અને DGCA કમ્પ્યુટર નંબર મેળવવા, નિર્ધારિત સૈદ્ધાંતિક પરીક્ષાઓ પાસ કરવા અને લશ્કરી ઉડ્ડયન રેકોર્ડ્સ અને લોગબુક ચકાસવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમનો લશ્કરી ઉડાનનો અનુભવ તેમને ફરજિયાત ફ્લાઇટ-કલાકની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જોકે, તેઓએ હજુ પણ લાગુ DGCA-મંજૂર કૌશલ્ય પરીક્ષણ અથવા ચેક રાઇડ પાસ કરીને નાગરિક વિમાન ઉડાડવાની તેમની ક્ષમતા દર્શાવવી પડશે.
એકવાર લાઇસન્સિંગ આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી એરલાઇનમાં જોડાતા પાઇલટે પણ વિમાન-વિશિષ્ટ તાલીમ લેવી પડશે અને તેઓ જે ચોક્કસ વિમાન ઉડાડશે તેના માટે જરૂરી પ્રકારનું રેટિંગ મેળવવું પડશે.
ઉદાહરણ તરીકે, ATR 72 માં સંક્રમણ કરનારા પાઇલટને વાણિજ્યિક પેસેન્જર ફ્લાઇટ્સ ચલાવતા પહેલા તે વિમાનમાં તાલીમ અને લાયકાતની જરૂર પડશે.
એવિએલાઝ કન્સલ્ટન્ટ્સના એવિએશન વિશ્લેષક અને CEO સંજય લાઝારે નોંધ્યું કે વાયુસેનાથી વાણિજ્યિક ઉડ્ડયનમાં સંક્રમણ કંઈ નવું નથી.
લાઝારે ETV ભારતને જણાવ્યું, "એર ઇન્ડિયામાં 1971 થી અથવા તે પહેલાં પણ વાયુસેનાના પાઇલટ્સ હતા; ઇન્ડિયન એરલાઇન્સમાં પણ આવા ઘણા પાઇલટ્સ હતા."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ લશ્કરી પાઇલટ્સ પાસે પહેલેથી જ વ્યાપક ઉડાનનો અનુભવ છે અને સામાન્ય રીતે તેમને ફક્ત વિમાન સંબંધિત તાલીમ પૂર્ણ કરવાની અને લાગુ નાગરિક ઉડ્ડયન આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાની જરૂર હોય છે.
"તેમના માટે જોડાવું ખૂબ જ સરળ છે; તેમની પાસે ઉડાનના કલાકો છે, અને તેમને ફક્ત તેઓ જે ચોક્કસ વિમાન ઉડાવશે તેના માટે 'પ્રકાર રેટિંગ' મેળવવાની જરૂર છે," લાઝારે કહ્યું.
તેમના મતે, આવા પાઇલટ્સે DGCA દ્વારા નિર્ધારિત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે, જેમાં તબીબી તંદુરસ્તી, ઉંમર અને ઉડાનના કલાકો સંબંધિત આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ફાઇટર કોકપિટથી પ્રાદેશિક એરલાઇન સુધી
બાલાકોટ હવાઈ હુમલા પછી ફેબ્રુઆરી 2019 માં પાકિસ્તાન સાથેની હવાઈ લડાઈ પછી અભિનંદન વર્ધમાન ભારતમાં ઘર-ઘરમાં જાણીતું નામ બની ગયું.
હવાઈ લડાઈ દરમિયાન, તેમણે એક દુશ્મન વિમાનને તોડી પાડ્યું, પરંતુ તેમનું પોતાનું ફાઇટર જેટ પણ ટક્કર ખાધું. તેઓ જેટમાંથી બહાર નીકળી ગયા અને પાકિસ્તાની ક્ષેત્રમાં ઉતર્યા, જ્યાં તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા. ત્રણ દિવસ પછી, તીવ્ર રાજદ્વારી દબાણ વચ્ચે, તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા અને ભારત પરત ફર્યા.
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