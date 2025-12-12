ETV Bharat / bharat

પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલનું અવસાન, 90 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

2004ની ચૂંટણી હાર્યા છતાં શિવરાજ પાટિલને ગૃહમંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું, પરંતુ 2008માં તેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું.

પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 10:11 AM IST

મહારાષ્ટ્ર : પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા શિવરાજ પાટિલ ચાકુરકરનું આજે 12 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ નિધન થયું છે. 90 વર્ષની વયે તેમણે લાતુર સ્થિત તેમના ઘરે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. અહેવાલો અનુસાર આજે શુક્રવારે સવારે 6:30 વાગ્યે તેમનું અવસાન થયું છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતાં જ સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર અને રાજકીય જગત શોકમાં ડૂબી ગયું.

પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલનું અવસાન : અહેવાલો અનુસાર, શિવરાજ પાટિલ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતા. શિવરાજ પાટિલ આખી જિંદગી કોંગ્રેસની રાજનીતિમાં સક્રિય રહ્યા હતા. તેમણે ઘણા વર્ષોથી રાજકીય જીવનમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તેમને ખૂબ જ મહેનતુ અને સ્પષ્ટ વિચાર ધરાવતા નેતા માનવામાં આવતા હતા. નોંધનીય છે કે શિવરાજ પાટિલ લાતુરથી સાત વખત કોંગ્રેસના સાંસદ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

કોણ હતા શિવરાજ પાટીલ?

ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલનો જન્મ 12 ઓક્ટોબર, 1935 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના લાતુર જિલ્લાના ચકુરમાં થયો હતો. તેમણે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે 1967માં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને લાતુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પણ સેવા આપી હતી.

શિવરાજ પાટીલની રાજકીય કારકિર્દી : કોંગ્રેસ નેતા શિવરાજ પાટિલની રાજકીય કારકિર્દી વિશે વાત કરીએ તો, તેમણે લોકસભાના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં પદ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ પદો સંભાળ્યા હતા. 1980માં, તેઓ પહેલીવાર લાતુરથી કોંગ્રેસના સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા. આ પછી, તેમનો વિજયનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો, અને તેઓ સાત વખત લોકસભામાં પહોંચ્યા.

ચૂંટણી હાર્યા છતાં બન્યા ગૃહમંત્રી

ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીની સરકારોમાં તેમણે સંરક્ષણ, વાણિજ્ય, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, અણુ ઊર્જા, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને અવકાશમાં મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા હતા. તેમણે 1991થી 1996 સુધી પી.વી. નરસિંહ રાવની સરકારમાં લોકસભાના સ્પીકર તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

2004 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં હાર્યા છતાં, તેમને ગૃહમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ 2008 માં મુંબઈ હુમલાની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમને પંજાબના રાજ્યપાલ અને ચંદીગઢના પ્રશાસક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

SHIVRAJ PATIL PASSED AWAY
FORMER HOME MINISTER SHIVRAJ PATIL
પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટિલ
કોંગ્રેસ નેતા શિવરાજ પાટિલનું અવસાન
SHIVRAJ PATIL

સંપાદકની પસંદ

