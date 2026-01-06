કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જાણો ડોક્ટરો શું કહે છે
કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યમાં હાલમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. ડોક્ટરોની નજીકની દેખરેખ હેઠળ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
Published : January 6, 2026 at 5:02 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા સાંસદ સોનિયા ગાંધીની તબિયત લથડી છે. રવિવારે રાત્રે 10 વાગ્યે તેમને સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
હોસ્પિટલના અધ્યક્ષ ડૉ. અજય સ્વરૂપના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી, અને તબીબી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઠંડા હવામાન અને પ્રદૂષણની સંયુક્ત અસરોને કારણે તેમનો શ્વાસનળીય અસ્થમા થોડો વધ્યો હતો.
ડૉ. અજય સ્વરૂપે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને વધુ દેખરેખ અને સારવાર માટે સાવચેતીના પગલા તરીકે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. તેમને એન્ટિબાયોટિક્સ અને અન્ય સહાયક દવાઓ મળી રહી છે. તેમની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. તેમને રજા આપવાનો નિર્ણય તેમની ક્લિનિકલ પ્રગતિના આધારે સારવાર કરતા ડોક્ટરો દ્વારા લેવામાં આવશે, અને તે એક કે બે દિવસમાં થવાની સંભાવના છે.
નોંધનીય છે કે 79 વર્ષીય સોનિયા ગાંધી 7 જૂન, 2025 ના રોજ હિમાચલ પ્રદેશની મુલાકાત દરમિયાન બીમાર પડ્યા હતા. તે સમયે તેઓ શિમલામાં હતા. તે સમયે તેમને શિમલાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને દિલ્હીની સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે સોનિયા ગાંધીને ભૂતકાળમાં પણ રૂટિન ચેકઅપ માટે સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે.
