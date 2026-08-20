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કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ સજ્જન કુમારનું દિલ્હીમાં નિધન, તિહાડ જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવતા હતા

દિલ્હી કેન્ટની પાલમ કોલોનીમાં 5 શીખોની હત્યા બાદ ગુરૂદ્વારા સળગાવી દેવામાં આવ્યું હતું.

સજ્જન કુમારનું નિધન
સજ્જન કુમારનું નિધન (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 2:08 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ સજ્જન કુમારનું નિધન થયું છે. તિહાડ જેલમાં આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા સજ્જન કુમારનું જેલમાં સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થતા દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ડૉક્ટરોએ તેમણે મૃત જાહેર કર્યા હતા. તે 80 વર્ષના હતા. સજ્જન કુમાર 1984 શીખ રમખાણ વિરોધી રમખાણ કેસમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ આજીવન કેદની સજા કાપતા હતા.

સજ્જન કુમાર પર 3 કેસ, 1માં નિર્દોષ છૂટ્યા, બેમાં દોષીત

દિલ્હી કેન્ટની પાલમ કોલોનીમાં 5 શીખોની હત્યા બાદ ગુરૂદ્વારા સળગાવી દેવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં સજ્જન કુમારને દોષીત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. દિલ્હી હાઇકોર્ટે 17 ડિસેમ્બર, 2018ના રોજ આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી. સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે દિલ્હીની સુલતાનપુરીમાં 3 શીખોની હત્યા કેસમાં નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા. 1 નવેમ્બર, 1984ના રોજ સરસ્વતી વિહારમાં સરદાર જસવંત સિંહ અને તેમના પુત્ર તરૂણદીપ સિંહની હત્યા થઇ હતી. 12 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ સજ્જન કુમારને દોષીત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. 25 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ આજીવન કેદની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.

સજ્જન કુમારની 1984ના રમખાણોની કાયદાકીય લડાઇ

1984ના શીખ વિરોધી રમખાણ કેસમાં દિલ્હીની રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે 22 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ એક મોટો ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. કોર્ટે પૂર્વ કોંગ્રેસ સાંસદ સજ્જન કુમારને જનકપુરી અને વિકાસપુરી વિસ્તારમાં થયેલી હિંસા અને રમખાણ કેસમાં નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા. આ ચુકાદો તે સમયે આવ્યો હતો જ્યારે સજ્જન કુમાર પહેલા જ રમખાણોના અન્ય કેસમાં આજીવન કેદની સજા કાપતા હતા.

જનકપુરી અને વિકાસપુરી કેસ 1984માં પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા પછી ફાટી નીકળેલા રમખાણોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે સેટ છે. 1 નવેમ્બર, 1984ના રોજ, જનકપુરીમાં બે શીખ, સોહન સિંહ અને તેમના જમાઇ, અવતાર સિંહની હત્યા કરવામાં આવી હતી, જેને જનકપુરી ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

2 નવેમ્બર, 1984ના રોજ, વિકાસપુરી ઘટનામાં ગુરચરણ સિંહ નામના એક વ્યક્તિને ટોળાએ આગ લગાવી દીધી હતી. 2015માં, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રચાયેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)એ આ કેસોમાં નવી FIR નોંધી હતી. જોકે કોર્ટે 2013માં સજ્જન કુમારને હત્યા (302) અને ગુનાહિત કાવતરું (120b) આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યા હતા, પરંતુ રમખાણો અને ટોળાને ઉશ્કેરવાના આરોપોમાં ટ્રાયલ ચાલુ રહી હતી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સજ્જન કુમાર ભારતીય રાજકારણમાં એક ચર્ચિત ચહેરા અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા હતા. જોકે, તેમની ઓળખનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણો સંબંધિત કાનૂની કાર્યવાહી અને દોષિત ઠેરવવા સાથે પણ સંકળાયેલો છે. તેમની રાજકીય કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, સજ્જન કુમાર કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ત્રણ વખત (1980, 1991 અને 2004) આઉટર દિલ્હી લોકસભા બેઠક પર ચૂંટાયા હતા.

સજ્જન કુમારે કાઉન્સિલર તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. ડિસેમ્બર 2018માં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે રમખાણોના કેસમાં તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકાર્યા બાદ તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

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